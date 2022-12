Estas son las ciudades más caras para vivir en 2022, según The Economist

Getty Images

Las ciudades más caras del mundo son, conjuntamente, Nueva York y Singapur, según la encuesta anual de la Unidad de Inteligencia de The Economist.Es la primera vez que Nueva York encabeza la clasificación. La número uno del año pasado, Tel Aviv, ahora ocupa el tercer lugar.En general, el costo de vida promedio en las ciudades más grandes del mundo aumentó un 8,1% este año, según informa la encuesta.También se identificaron como factores detrás del aumento la guerra en Ucrania y el impacto de la covid-19 en las cadenas de suministro.La inflación fue particularmente alta en Estambul, con un aumento de los precios del 86%, Buenos Aires (64%) y Teherán (57%).La alta inflación en EE.UU. fue una de las razones por las que Nueva York encabezó la lista.Los Ángeles y San Francisco también se ubicaron entre las 10 más costiosas: a principios de este año, la inflación de EE.UU. fue la más alta en más de 40 años en ese país.El fortalecimiento del dólar también fue un factor en la prominencia de las ciudades estadounidenses.Moscú y San Petersburgo subieron en la clasificación de los puestos 88 y 70, hasta el puesto 37 y 73 respectivamente, en parte como resultado de las sanciones occidentales tras la invasión rusa de Ucrania.

La encuesta

Las ciudades más caras en 2022…

...y las menos costosas

La encuesta compara los costos en dólares estadounidenses de bienes y servicios en 172 ciudades. Kyiv no se incluyó en la revisión de este año.Se compararondel mundo.Upasana Dutt, responsable de dirigir la investigación, dijo que la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales a Rusia y las políticas de covid cero de China "han causado problemas en la cadena de suministro"."Eso, combinado con el aumento de las tasas de interés y los cambios en el tipo de cambio, ha resultado en una crisis del costo de vida en todo el mundo", agregó Dutt.Ella dijo que el aumento de precio promedio en las 172 ciudades en la encuesta ha sido "el más fuerte que hemos visto en los 20 años para los que existen datos digitales".1 = Nueva York1 = Singapur3 = Tel Aviv4 = Hong Kong4 = Los Ángeles6 = Zúrich7 = Ginebra8 = San Francisco9 = París10 = Sídney10 = Copenhague161 = Colombo161 = Bangalore161 = Argel164 = Chennai165 = Ahmedabad166 = Almatý167 = Karachi168 = Taskent169 = Túnez170 = Teherán171 = Trípoli172 = DamascoFuente: EIU's World Cost of Living index