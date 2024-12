Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/12/2024 · 07:24 AM

BBC La muerte de Hamza al-Khatib desencadenó protestas en 2011 que llevaron a la guerra civil de Siria.

Si el impulso para derrocar a Bashar al-Assad nació en algún lugar, nació en Deraa, una pequeña ciudad de Siria cerca de la frontera con Jordania.

Aquí, el 21 de mayo de 2011, el cuerpo torturado y mutilado de Hamza al-Khatib, de 13 años, fue entregado a su familia semanas después de su arresto en una manifestación contra el gobierno.

Su muerte, y la tortura de otros adolescentes locales por escribir grafitis contra Al Assad, provocaron protestas generalizadas y una dura represión por parte de las fuerzas gubernamentales.

Si alguien en Deraa debería estar celebrando la caída del régimen de Asad, es la familia Khatib.

Pero cuando llegamos, nadie en la casa está festejando.

BBC El dolor de Samira se ha visto agravado por los documentos que confirman la muerte de su otro hijo, Omar.

Acaban de enviarles capturas de pantalla de documentos encontrados en la famosa prisión de Saydnaya que confirman que el hermano mayor de Hamza, Omar, también arrestado por la policía en 2019, murió bajo custodia.

La madre de los niños, Samira, temblando de dolor, me dice que había estado esperando que Omar saliera de la prisión.

"Pensaba que tal vez saldría hoy o mañana, y hoy recibí la noticia".

Su sobrino, Hossam al-Khatib, señaló que los documentos habían sido publicados en las redes sociales por personas que recorrían Saydnaya en busca de información sobre sus familiares. Encontraron el archivo de Omar y lo compartieron en línea, sabiendo que era el hermano de Hamza.

"Que Dios se vengue de él"

Samira -vestida de negro, aún de luto por la muerte de su marido hace menos de tres meses- pide que el expresidente Bashar al-Assad viva en persona lo que ella ha vivido.

"Espero que pague el precio. Y que Dios se vengue de él y de sus hijos".

La caída de Assad ha destapado décadas de represión en Siria, y gran parte de Deraa salió a las calles el domingo, mareada de libertad, mientras los combatientes rebeldes tomaban la capital, Damasco, y el ex mandatario se daba a la huída.

Imágenes tomadas con teléfonos móviles muestran multitudes de hombres corriendo alrededor de la plaza central de Deraa en una caótica manifestación de alegría, gritando y disparando armas al aire.

Esta zona fue un bastión clave de la oposición durante el régimen de Asad: las duras batallas se reflejan en las escuelas y las casas, y las aldeas están corroídas por los disparos de los tanques y las ametralladoras.

BBC En el cementerio de Deraa, la tumba de Hamza yace destruida por un proyectil de tanque del gobierno.

La oposición en esta parte meridional de Siria no pertenece a la alianza liderada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que avanzó desde el norte y tomó la capital la semana pasada, pero ambas convergieron en la capital el domingo.

El Ejército Libre de Siria (FSA) comenzó a luchar aquí en 2011, cuando las duras medidas represivas del gobierno tras la muerte de Hamza convencieron a algunos oficiales en activo del ejército de Asad a desertar y formar una fuerza rebelde.

De la poesía a la guerra

Uno de esos oficiales rebeldes fue Ahmed al-Awda, un poeta que estudió Literatura Inglesa en la universidad antes de convertirse en oficial del ejército y luego en líder rebelde, ahora a cargo de la milicia de la provincia de Deraa.

"No te puedes imaginar lo felices que estamos", me dijo en la cercana ciudad de Busra. "Hemos estado llorando durante días. No te puedes imaginar lo que sentimos. Todos aquí en Siria perdieron a familiares. Todos estaban sufriendo".

Awda añadió que fue uno de los primeros en entrar en Damasco el domingo, junto con HTS. Lo primero que hizo, agregó, fue ir a las embajadas y edificios gubernamentales, para proteger a la gente dentro.

"Llevamos a muchos de los civiles del gobierno al hotel Four Seasons y pusimos una fuerza muy grande allí para protegerlos", dijo.

"Sabes que será un momento de locura, así que hice lo mejor que pude para proteger a todos allí, incluso a los del gobierno. No quiero castigarlos, son sirios".

Pero dice que no perdonará a Assad tan fácilmente.

"Haré todo lo posible para llevarlo a juicio, para que reciba su castigo, porque no olvidaremos lo que le hizo al pueblo sirio y cómo destruyó Siria".

La partida de Assad ha otorgado una frágil unidad a Siria y sus diversas fuerzas de oposición. Pero ya no tienen un enemigo común, y con potencias extranjeras todavía involucradas aquí, sus diferencias podrían verse tensas.

Existe la preocupación de que Siria pueda seguir el camino de Irak y Libia y dividirse en caos.

"Vimos lo que sucedió en Irak y lo rechazamos", concluye Awda.

La amenaza latente

Las fuerzas de Assad no fueron las únicas contra las que Awda luchó aquí en los últimos años. Las células del grupo Estado Islámico (EI), que todavía se encuentran dispersas por el este del país, también eran una amenaza.

Awda recuerda que luchó contra ellos y mató a un alto dirigente del EI, Abu Ibrahim al-Qurayshi, hace dos años.

Ahora que los poderosos partidarios de Asad, Irán y Rusia, ya no actúan como freno del EI, muchos aquí están preocupados por un resurgimiento.

Awda está convencido de que esto no sucederá. "No", insistió. "Los expulsé. No expulsamos a Asad sólo para vivir bajo el EI".

Ahora quiere elecciones libres, creyendo que el pueblo sirio nunca volverá a elegir a nadie que se convierta en dictador.

BBC Las mujeres observan el despliegue de la nueva bandera siria, utilizada por la oposición.

En el cementerio de Deraa, la placa sobre la tumba de Hamza está hecha pedazos: rota por un proyectil de un tanque del gobierno durante los combates con las fuerzas rebeldes aquí, dijo la familia.

"Siguieron golpeándolo incluso cuando estaba muerto", comentó un primo.

Los vecinos observaron en silencio cómo la bandera de la oposición siria era atada alrededor de la lápida de Hamza.

Detrás de ellas, las tumbas cuentan la historia de 13 años de lucha: un ataque aéreo, una batalla, una familia entera asesinada en su casa.

La guerra con Asad ha terminado, pero la paz en Siria aún no se logra.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.