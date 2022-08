Es un momento histórico: California prohíbe la venta de autos nuevos de gasolina a partir de 2035, el primer estado de EEUU en hacerlo

Getty Images

El organismo estatal a cargo de combatir la contaminación ambiental ha calificado la jornada de "histórica".

California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en limitar la venta de coches a gasolina.La medida ha sido aprobada este jueves por la Junta de Recursos del del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), el organismo estatal a cargo de combatir la contaminación ambiental.Y establece que a partir de 2035 todos los coches nuevos que se vendan tendrán que ser eléctricos o modelos híbridos.El objetivo de la medida es reducir de forma drástica las emisiones de dióxido de carbono en las próximas dos décadas y quienes la impulsaron ya hablan de que supondrá toda una revolución de la industria automotriz del país.Y es que California es un gran mercado para el sector, con 29 millones de vehículos registrados.

Se podrán seguir adquiriendo coches a gasolina en el mercado de segunda mano o en otros estados.

La medida aún necesita la luz verde de las autoridades federales, pero es algo que se da por hecho teniendo en cuenta la agenda ambiental de la administración Biden.El gobernador Gavin Newson, quien propuso la iniciativa hace dos años, la ha calificado de "intrépida e innovadora". "Este es un momento histórico para California, para nuestros estados socios y para el mundo", dijo por su parte Liane Randolp, presidenta de CARB, en una comparecencia previa a la votación.

Implementación progresiva

La medida se irá implementando de forma progresiva.Así,.Los autos de este tipo ya han ido ganando popularidad en los últimos años en el estado.Mientras en 2012 solo el 2% de los autos vendidos eran eléctricos, para 2018 ya constituían el 7% de las ventas de vehículos nuevos.Y a día de hoy el porcentaje de vehículos no contaminantes alcanza el 16%, con un total de 1,13 millones registrados en el estado, entre eléctricos e híbridos enchufables.También es una tendencia al alza en general en el país. De acuerdo a la Alianza por la Innovación Automotriz, el 4,4% de todos los coches nuevos que se venden en EE.UU. son eléctricos, el porcentaje más alto hasta la fecha.Ahora, con la nueva medida, las autoridades californianasde los gases de efecto invernadero.Aunque la prohibición no implica que para 2035 los autos a gasolina dejarán de existir en el estado.La medida se aplicará solo a autos, camionetas y SUV nuevos..Los estados de Washington y Massachusetts ya han dicho que seguirán el ejemplo de California en la materia y se espera que otras entidades también lo hagan. Y es que son varios los estados, entre ellos Nueva York y Pensilvania, los que han adoptado algunos o todos los estándares sobre emisiones establecidos por California hasta ahora, más restrictivos que los federales.Pero aunque sin precedentes en EE.UU., la de CaliforniaEl Parlamento Europeo respaldó en junio un plan para prohibir la venta de vehículos a gasolina y diésel en los 27 países del bloque para 2035.Y Canadá también tiene un mandato para lograr el objetivo para esa misma fecha.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.