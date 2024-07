Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Joe Biden fue electo en 2020 tras derrotar a Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este domingo que no buscará la reelección al cargo y ofreció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que ocupe la candidatura demócrata.

A través de un par de publicaciones en sus redes sociales, Biden señaló que es "es lo mejor para mi partido y para el país" su retirada de la contienda por la Casa Blanca.

Su carta llega después de varias semanas de llamados, tanto dentro del Partido Demócrata como fuera, para que reconsiderara su postulación a la reelección debido a la preocupación por su elevada edad (81 años) y ante las encuestas que anticipan la derrota demócrata.

Aunque el presidente se había mantenido firme en su decisión de enfrentar al republicano Donald Trump, a quien derrotó en 2020, finalmente optó este domingo por renunciar a esa aspiración.

Y enseguida de la carta, el presidente anunció su respaldo para que la vicepresidenta Harris sea nominada por el Partido Demócrata, que tendrá su Convención Nacional en agosto.

"Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo", señaló Biden.

Acompañó su publicación con una foto juntos en la Casa Blanca.

Joe Biden Biden pidió a los demócratas nominar a Kamala Harris a la presidencia.

¿Qué dice Biden en su carta?

En la carta publicada, Biden destacó políticas de sus más de tres años y medio de gobierno, en particular en la economía, la salud, el control de armas y el medio ambiente.

También resaltó haber nombrado a la primera jueza afroestadounidense en la Corte Suprema, así como el fortalecimiento de alianzas internacionales.

"Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es lo mejor para mi partido y para el país que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato", señaló Biden.

Anunció que esta semana ofrecerá un mensaje a la nación para dar "más detalles" sobre esta decisión. El presidente fue diagnosticado con covid-19 el pasado miércoles y había estado en su residencia de descanso desde entonces.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para mi reelección", añadió

También dedicó palabras a la vicepresidenta Harris "por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo".

Pero fue en una publicación aparte donde expresó directamente su respaldo a la vicepresidenta para ser la candidata demócrata.

Biden finalizó su carta diciendo: "Hoy creo en lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos Estados Unidos de América".

