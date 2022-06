Encuentran sana y salva a la hija secuestrada de una pareja asesinada hace 42 años en Texas

La hija de una pareja que fue asesinada en Texas hace más de 40 años ha sido localizada "sana y salva", según anunció el fiscal general del estado sureño de EE.UU. "Baby Holly"Clouse, que ahora tiene 42 años, no estaba con sus padres en la escena del crimen ocurrido en 1981. La pareja no fue identificada hasta 2021 mediante pruebas de ADN.En una conferencia de prensa, los funcionarios de Texas dijeron que están "felices" de que ella esté a salvo, pero los dos casos de asesinato siguen abiertos.Las autoridades creen que una secta puede ser responsable de las muertes.

La pareja asesinada

Getty Images Holly Crouse sostiene una foto de sus padres asesinados.

¿Qué pasó con la bebé?

El grupo religioso

se habían mudado de Florida a Texas poco antes de que los encontraran asesinados en un área boscosa de Houston.No fue sino hasta el año pasado que fueron identificados con la ayuda de la organización Identifiers International, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y las policías de Texas, Florida y Arizona.En un comunicado el miércoles, la recién creada Unidad de Casos Abiertos y Personas Desaparecidas de la fiscalía de Texas anunció que Holly había sido encontrada después de 42 años.Ahora vive en Oklahoma y es madre de cinco hijos. Aunque no se divulgaron más detalles para proteger su privacidad.Clouse se enteró de su identidad cuando la policía la visitó en su lugar de trabajo este martes, en el que habría sido el cumpleaños número 63 de su padre.Su abuela calificó la noticia como un "regalo de cumpleaños del cielo" en un comunicado emitido por las autoridades.En declaraciones a los periodistas el jueves, el fiscal general adjunto de Texas,, dijo que dos mujeres llevaron a la niña a una iglesia en Arizona. Agregó que no se sospecha que los padres adoptivos que criaron a Holly estuvieran involucrados en el asesinato. "Dos mujeres que se identificaron como miembros de un grupo religioso nómada llevaron a Holly a la iglesia", dijo."Llevaban túnicas blancas y estaban descalzas".Las mujeres del grupo religioso dijeron que creían en la separación de hombres y mujeres, el vegetarianismo y evitar los artículos de cuero, agregó Webster.También contaron que anteriormente habían dejado a otro bebé en una lavandería.Webster agregó que una mujer que se hacía llamar "hermana Susan" se puso en contacto con las familias de ambas víctimas en 1980 o 1981 y les contó que la pareja se había unido al grupo y había renunciado a todas sus posesiones.Les ofrecieron venderles el auto de la pareja.La familia se reunió con miembros del grupo en el hipódromo de Daytona en Florida, donde confirmaron que el auto había pertenecido a la madre de Harold Dean Clouse.Tres miembros del grupo fueron puestos bajo custodia policial, dijo Webster, pero hasta ahora los investigadores no han logrado encontrar ningún informe de ese arresto.Se cree que la congregación religiosa viajó por todo el suroeste de los Estados Unidos durante la década de 1980. Varias mujeres que se ajustan a la descripción de los miembros del grupo han sido vistas pidiendo comida en Yuma, Arizona, dijo Webster.Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información relacionada con la desaparición o los asesinatos de la pareja que se comunique con los agentes de casos sin resolver en la oficina del fiscal general de Texas.Se espera que Clouse viaje a Florida en los próximos días para reunirse con miembros de su familia extendida.