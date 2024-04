Getty Images

Tres carabineros murieron la madrugada de este sábado tras ser emboscados en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, en el centro-sur de Chile, según informaron las autoridades chilenas.

De acuerdo a los reportes, un grupo de delincuentes habría disparado contra la patrulla policial en la que se encontraban los tres funcionarios, antes de prender fuego al automóvil con ellos adentro.

Las víctimas fueron identificadas como el sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró duelo nacional por tres días en todo el país y aseguró que el hecho se trataba de un "cobarde atentado".

"Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros", escribió en la red social X.

"Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen", añadió el mandatario, quien debía desplazarse este sábado a Cañete.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó en un video publicado en las redes sociales que se había producido durante la noche del sábado un "atentado extremadamente grave" y que los cuerpos de tres funcionarios habían sido encontrado "calcinados".

"Se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros", agregó.

Getty El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró duelo nacional por tres días en todo el país.

Un aniversario de luto

La muerte de los tres carabineros ocurre en una fecha simbólica para las fuerzas de orden y seguridad de Chile.

Este 27 de abril, la institución policial chilena cumple 97 años y su directiva había planeado una ceremonia para conmemorar la fecha.

Pero tras los hechos de la madrugada del sábado el acto fue suspendido por el general director de esa institución, Ricardo Yáñez.

A través de la red social X, Carabineros de Chile precisó que “el horrible asesinato” de los tres funcionarios sucedió mientras "realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete".

“En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria”.

Ricardo Yáñez fue una de las primeras autoridades en llegar a la zona la mañana del sábado y aseguró que se sentía "triste" y "con rabia":

"¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo?", preguntó visiblemente conmovido.

"No tengo registro en mis 38 años de servicio de la muerte de un carabinero, y no uno, tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar", apuntó.

"Basta ya (…) lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.