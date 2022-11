En qué consiste el histórico fondo de reparación de daños para mitigar los devastadores efectos del cambio climático en los países más vulnerables

Getty Images

Manifestantes en la COP 27 exigen que se contenga el calentamiento del planeta a un máximo de 1,5 °C.

Con la creación de un histórico fondo de reparación de daños, casi 200 países llegaron este domingo a un acuerdo para ayudar a las naciones más afectadas por las catastróficas consecuencias del cambio climático.Tras más de dos semanas de intensas negociaciones, los participantes en la cumbre del clima de las Naciones Unidas en Egipto, COP27, alcanzaron el compromiso de financiar un nuevo fondo para compensar las "pérdidas y daños" ocasionados por los desastres naturales en los países en desarrollo "especialmente vulnerables".El acuerdo, que aún cuenta con muchos detalles por definir, respalda la llamada "solución mosaico" que pedía el bloque negociador de la Unión Europea, entre otros países, que aboga por recurrir a nuevos instrumentos financieros para ayudar a costear los daños tras fenómenos extremos relacionados con la crisis climática.El debate sobre la compensación económica por pérdidas y daños había sido el gran tema aplazado en las cumbres del clima que se celebran desde la década de los 90.Pero ante el rápido aumento de los eventos climáticos extremos y la presión de los países menos desarrollados, que son los menos contaminantes, el tema estuvo esta vez en el centro de la agenda.Al inicio de la cumbre en la ciudad de Sharm el Sheij parecía casi imposible que se lograra un acuerdo por el temor de que un sistema de compensaciones podría abrir la puerta a eventuales reclamos multimillonarios en el futuro.Sin embargo, por primera vez en la historia se logró un acuerdo sobre este asunto.

¿Quiénes son "especialmente vulnerables"?

Getty Images

El fondo, proporcionará financiación "predecible y adecuada" a "los países en desarrollo especialmente vulnerables", según el texto acordado en la reunión.Sin embargo, la declaración, ni los detalles del mecanismo de financiamiento del mismo, puntos centales que sería definidos en próximas reuniones.Un comité de transición compuesto de 24 países, entre ellos tres de América Latina y el Caribe, elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación de esta iniciativa, con vistas a una adopción en la COP28 a fines de 2023.La financiación recaerá básicamente sobre los países ricos, los que más han contribuido al calentamiento global, pero una de las rutas de trabajo acordadas este domingo llama a "expandir las fuentes de financiación", lo que dejaría un espacio abierto para que países como China participen como donantes, una demanda expresada por la Unión Europea y Canadá, entre otras naciones.El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a aportar "soluciones de financiación". Sin embargo, no menciona la posibilidad de condonar deuda externa, por ejemplo, como una medida de alivio.Independiente de la creación del fondo, la Unión Europea había expresado su voluntad de lograr un mayor compromiso en los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la vista puesta en, país que actualmente es el primer emisor mundial, responsable de casi el 30% del total.Esta controversia fue una de las que más retrasó el final de la cumbre, que oficialmente tendría que haber concluido el viernes.Finalmente, la Unión Europea no consiguió que se aceptaran sus demandas, que buscaban aumentar las metas de recorte de las emisiones. La idea de crear un fondo de para mitigar el impacto del cambio climático en los países más vulnerables, cuando estas naciones empezaron a exigir reparaciones por el calentamiento del planeta.