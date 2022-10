En fotos: los estragos causados por la fuerte ofensiva rusa contra Ucrania tras la destruccón de un puente en Crimea

Reuters

Las explosiones sacudieron este lunes varios puntos de la ciudad de Kyiv, la capital de Ucrania, en uno de los bombardeos más grandes desde que inició la invasión de Rusia.Las fuerzas rusas lanzaron en total 83 misiles contra Kyiv y otras ciudades ucranianasa lo largo del día. Casi la mitad fueron derribados por las defensas antiaéreas, según el gobierno de Volodomyr Zelensky.Edificios residenciales y comerciales, áreas públicas, vehículos y varias calles resultaron impactados por la artillería rusa.

Reuters Varios vehículos quedaron en llamas después del impacto de misiles rusos en Kyiv.

Reuters Los misiles cayeron en varios puntos de Kyiv, la capital de Ucrania.

Reuters Las autoridades registraron más de 90 heridos luego de la jornada de bombardeos.

EPA Cientos de personas buscaron refugio en el subterráneo.

Getty Images Algunos optaron por proteger las ventanas de edificios luego de los bombardeos.

EPA Una torre de la ciudad de Kyiv, que aloja oficinas migratorias de Alemania, tuvo daños severos en una de sus fachadas.

Reuters Ucrania pidió apoyo a países aliados para robustecer el sistema de defensa aéreo.

Getty Images Casi 1.000 rescatistas participaron en las operaciones de ayuda tras los ataques.

Casi al finalizar el día, las autoridades habían contabilizado. Varias regiones de Ucrania se quedaron sin electricidad después de los ataques.Cientos de civiles buscaron refugio en las estaciones de trenes subterráneas mientras los servicios de emergencia y las fuerzas armadas atendían las emergencias en el terreno.Alexander, un socorrista de Kyiv, dijo a la BBC que el primer lugar al que fue para ayudar fue cerca de una universidad en la que estudia uno de sus amigos: "Había numerosas víctimas, alrededor de 10 a 15 personas".Relató que más tarde asistió a una zona comercial donde alrededor de 20 a 30 personas estaban tendidas en el suelo. Varios habían perdido piernas o tenían heridas de metralla.El presidente ruso Vladimir Putin dijo que los ataques rusos del lunes a Ucrania son una respuesta a la explosión ocurrida el sábado en un puente importante que conecta a Crimea. Amenazó con más acciones en respuesta a lo que considera "ataques terroristas" por parte de Ucrania.A lo largo del lunes hubo bombardeos en, entre otras."Fue horrible. En un instante, ahí apareció un hueco en nuestra vida. Fue terrible", contó Olena Badakh, quien vive junto a su esposo Valerii en en un apartamento frente a un parque impactado."Creo que querían atacar el edificio de la universidad y el monumento a Hrushevsky. Esos son símbolos importantes para nosotros, fue un ataque simbólico", selañó Valerii.Kyiv se había mantenido relativamente fuera de los ataques rusos, salvo los primeros días desde la invasión rusa."Ha habidorecientemente", señaló el corresponsal de la BBC, Hugo Bachega, quien presenció uno de los ataques durante una transmisión en directo."Kyiv no había sido atacada en mucho tiempo y los combates estaban limitados a lugares remotos del país".Mientras tanto en, una residente, Natalya Zubar, le dijo a la BBC que los ataques: "Escuché tres impactos de cohetes", relató. "Casi inmediatamente se fue la luz y estuve ocho horas sin electricidad… El resto de la ciudad tuvo más suerte de no tener electricidad durante cinco o seis horas".Líderes de países occidentales, entre ellos, condenaron los ataques y prometieron más apoyo a Ucrania."Aquellos que son responsables tienen que rendir cuentas", dijo la jefa de la UE, Ursula von der Leyen.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.