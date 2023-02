Ellos empezaron la guerra: Putin demoniza a Occidente en su discurso casi un año después de la invasión de Ucrania

Reuters

El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania y Occidente de iniciar la guerra."Ucrania y Donbás se han convertido en un símbolo de la mentira total", afirmó Putin durante el discurso sobre el estado de la nación, el primero desde 2021.El líder ruso acusó a Occidente de retirarse de "acuerdos fundamentales" y hacer "declaraciones hipócritas", así como de ampliar la alianza defensiva de la OTAN."Quiero repetirlo: son ellos los culpables de la guerra, y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla", declaró Putin entre grandes aplausos en un discurso en el que los primeros 20 minutos consistió en arremeter contra Occidente.En su opinión, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada la semana pasada -una reunión internacional de alto nivel- se lanzaron muchas acusaciones contra Rusia para desviar la atención de las acciones occidentales y recordó que ellos "dejaron salir al genio de la botella" y sumieron al mundo entero en el caos."No tienen en cuenta los sacrificios humanos ni las tragedias... Deben seguir robando a todo el mundo, disfrazándose con eslóganes de democracia y libertad", indicó flanqueado por cuatro banderas tricolores rusas.

Reuters

En este punto, acusó a Occidente de "abrir el camino" para que los nazis tomaran el poder en la década de 1930, y afirmó que desde el siglo XIX Occidente ha intentado arrebatar a Rusia sus "tierras históricas", "lo que ahora se llama Ucrania"."Todo se repite", dijo Putin y añadió que Occidente financió la revolución de 2014 en Ucrania que derrocó a un gobierno prorruso. Según él, esto "dio lugar a la rusofobia, al nacionalismo extremo".Una y otra vez repitió que la culpa de la guerra es de Occidente, que Rusia había hecho todo lo posible para evitar la guerra pero que Ucrania, respaldada por Occidente, había estado planeando atacar Crimea, controlada por Rusia, anexionada por Rusia en 2014.Putin declaró que el objetivo de Occidente es "dirigir la agresión hacia el Este y eliminar la competencia" y aseguró que Occidente quiere convertir un conflicto local en un conflicto global algo contra lo que reaccionarán "en consecuencia".Derrotar a Rusia, dijo, es imposible y declaró que Rusia nunca cederá a los intentos occidentales de dividir a su sociedad y agregó que la mayoría de los rusos apoyan la guerra.Asimismo, el líder ruso aprovechó el discurso para dar las gracias a los habitantes de los cuatro territorios ucranianos que votaron a favor de unirse a Rusia en un referendo ampliamente desacreditado el pasado otoño. "No ha habido nada más valiente que su decisión de estar con Rusia, con su patria", dijo provocando el aplauso de los presentes."Por nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos y nietos... para restaurar la justicia histórica... por esto luchan nuestros héroes", declaró pidiendo a continuación al público que se pusiera en pie en honor de los soldados rusos que han muerto."Cada familia de un combatiente perdido, cada veterano, debe tener a su lado un coordinador de atención social que debe comunicarse con ellos personalmente y resolver sus problemas", declaró y prometió crear una fundación gubernamental especial cuyo cometido será proporcionar ayuda específica a los participantes en la llamada operación militar especial y a sus familias.En este punto, Putin volvió a afirmar que Occidente está alimentando el conflicto y librando una guerra económica, pero aseguró que Occidente nunca conseguirá nada.Las sanciones impuestas a Rusia por varios países se están castigando a sí mismas, afirmó Putin, señalando las subidas de precios, los cierres de empresas y la crisis energética. "Culpan a los rusos de todo", afirmó.Siguiendo con el tema económico, dijo que quiere construir un sistema seguro de pagos internacionales que reduzca la dependencia de Occidente."No debemos repetir nuestros errores. No debemos destruir nuestra economía", indicó.Asimismo, señaló que las sanciones occidentales destinadas a hacer "sufrir" al pueblo ruso no han tenido éxito, y afirmó que la proporción de rublos rusos en las transacciones internacionales "se ha duplicado".El conflicto de Ucrania es la mayor apuesta de un líder ruso desde, al menos, la caída de la Unión Soviética en 1991.Decenas de miles de hombres han muerto, y Putin, de 70 años, dice ahora que Rusia está inmersa en una batalla existencial con un arrogante Occidente que, según él, quiere dividir a Rusia y robarle sus vastos recursos naturales. Occidente y Ucrania rechazan esta versión y afirman que la expansión de la OTAN hacia el este no justifica lo que consideran una apropiación de tierras al estilo imperial condenada al fracaso.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.