Elecciones en EEUU: los estados que votaron para blindar el aborto

BBC

El derecho al aborto ha sido uno de los grandes temas de estas elecciones, y los votantes han decidido, en su gran mayoría, respaldarlo. Tres Estados -Míchigan, Vermont y California- han celebrado referéndums para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en sus constituciones. Otros dos -Kentucky y Montana- habían presentado iniciativas para limitarlo.En todos los casos, los comicios se han decidido a favor de las iniciativas que buscan que las mujeres tengan derecho a decidir.Los referéndums tienen lugar en medio de las crecientes presiones de legisladores antiabortistas, que se han incrementado desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. revocara el pasado mes de junio la histórica sentencia conocida como "Roe vs. Wade", que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.Desde entonces, 13 Estados han prácticamente prohibido la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos los supuestos, mientras que otros han restringido seriamente su acceso.Los demócratas han convertido la batalla del aborto en un asunto central en su campaña, y las encuestas a pie de urna demuestran que para muchos votantes también lo ha sido.Según un sondeo de Reuters, uno de cada cuatro votantes asegura que el aborto ha sido la cuestión más importante para ellos a la hora de emitir su voto. De acuerdo con una encuesta de Pew Research, el 61 % de los estadounidenses piensa que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

Reuters

Partidarias del derecho al aborto celebran la victoria en Míchigan.

Míchigan

California

Getty Images El derecho al aborto ha sido un tema central en la campaña demócrata.

Kentucky

BBC Kentucky's 'no' vote on the constitutional amendment is a major win for pro-choice advocates

En Míchigan, los electores han dado luz verde a una enmienda conocida como la "Propuesta 3". Con el 87% del voto escrutado, está opción contaba ya con más del 55% de las papeletas a favor.La "Propuesta 3" busca enmendar la constitución de Míchigan para que recoja la protección del derecho al aborto, además de otros derechos reproductivos como el acceso a la contracepción. La sentencia del Supremo del pasado verano abrió la posibilidad de que en Míchigan se reactivara unaque prohibía el aborto en todos sus casos, incluidos la violación o el incesto.Activistas a favor de preservar este derecho han llevado a cabo una dura batalla legal desde entonces para conseguir que en las elecciones de medio mandato se pudiera votar también sobre este asunto, para lo que recogieron cientos de miles de firmas.Se trata del primer Estado que consigue revocar una prohibición anterior a "Roe vs. Wade" por medio de un referéndum, y su caso. Hasta ahora, el movimiento antiabortista se ha apoyado en jueces y en los parlamentos estatales para impulsar restricciones al derecho al aborto.Sin embargo, tal y como sucedió el pasado mes de agosto en, donde los votantes rechazaron una ley para restringir este derecho, cuando la cuestión se ha sometido a las urnas, los electores parecen más favorables a proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.En California, los votantes también han sacado adelante la "Propuesta 1", que señala que "el Estado no negará ni interferirá en la libertad reproductiva del individuo en sus más íntimas decisiones, que incluyen su derecho fundamental a elegir un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar contraceptivos".El derecho al aborto, en el fondo, no estaba en disputa en California en estos comicios, incluso si los votantes hubieran rechazado la "Proposición 1". La interrupción voluntaria del embarazo está protegida por la legislación del Estado, y el Tribunal Supremo de California ya lo reconoció bajo la constitución estatal de 1969. Enlos electores también han votado con un inmenso margen a favor de la "Propuesta 5", asimismo conocida como "Artículo 22" que, en el fondo, ya había sido aprobada por el congreso estatal en 2019. Ahora, tras el referéndum celebrado el martes, esta propuesta modificará la constitución estatal para declarar que "el derecho de un individuo a su autonomía reproductiva personal es fundamental para la libertad y la dignidad de determinar el curso de su propia vida". El "sí" ha vencido con más del 76% de las papeletas, un resultado que era de esperar en Vermont, donde, Phil Scott -que ha sido reelegido-, apoyó la "Propuesta 5".En Kentucky los votantes rechazaron la enmienda que pretendía eliminar de forma explícita el derecho al aborto de la constitución estatal. El aborto ha sido prohibido casi por completo en Kentucky. La enmienda, sin embargo, habría hecho casi imposible que los partidarios del derecho al aborto pudieranlas leyes aprobadas por sus representantes. Se trata de la misma estrategia que se intentó adoptar en Kansas y que sus votantes también rechazaron."Los votantes de Kentucky lo tienen claro: no retrocederemos cuando los políticos intenten arrebatarnos el derecho a controlar nuestros propios cuerpos y nuestro futuro", aseguró Tamarra Wieder, directora regional de un grupo pro-elección de Kentuky.En, donde el aborto es legal, los votantes han sido llamados a decidir sobre una medida conocida como del, que penalizaría al personal sanitario que no brinde atención médica a los bebés nacidos en todas las etapas de desarrollo, incluidos los casos muy raros en los que se produce un nacimiento vivo después del aborto inducido. Con el 80% escrutado, el "no" vencía con un 52%.Pero la batalla por el derecho al aborto está lejos de haber finalizado. El senador republicanha prometido impulsar una ley que prohíba los abortos en todo el país si su partido consigue hacerse con el control del Senado.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.