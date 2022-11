Elecciones en EEUU: el demócrata Mark Kelly gana en Arizona

Getty Images

El demócrata Mark Kelly, exastronauta, venció al republicano Blake Masters.

Los demócratas se han acercado poco a poco a mantener el control del Senado después de que se proyectara la victoria en Arizona, tras las elecciones de mitad de período.Tres días después de que los estadounidenses votaran, la cadena estadounidense CBS, socia de BBC, estima que el demócrata Mark Kelly ha vencido a su oponente republicano Blake Masters.Eso dejaría al Senado con 49 escaños demócratas y 49 escaños republicanos.Solo faltan definir los resultados de Nevada y Georgia.El conteo de votos en Nevada es muy ajustado, mientras que la contienda de Georgia se decidirá mediante una segunda vuelta electoral el próximo mes.Si los demócratas ganan cualquiera de las dos carreras restantes, mantendrán el control de la cámara alta del Congreso porque es la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien puede emitir un voto para lograr un desempate. Los republicanos aún podrían tomar el control de la Cámara de Representantes ya que se siguen contando los votos en un puñado de distritos después de las elecciones del martes.Si los republicanos ganan una o ambas cámaras del Congreso, podrían frustrar gran parte de la agenda del presidente Joe Biden.

Kelly, un exastronauta cuya esposa, Gabby Giffords, sobrevivió a un intento de asesinato cuando era legisladora estadounidense, fuepara cumplir el resto del mandato del difunto John McCain en el Senado.En un comunicado, Kelly dijo: "Desde el primer día, esta campaña se ha centrado en los muchos arizonianos, demócratas, independientes y republicanos, que creen en trabajar juntos para abordar los importantes desafíos que enfrentamos"."Eso es exactamente lo que he hecho en mis primeros dos años en el cargo y lo que continuaré haciendo mientras esté allí"., de 36 años y sin experiencia política, había sidoMasters se había negado a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 y repitió afirmaciones falsas de fraude electoral.En un correo electrónico a sus partidarios el jueves, la campaña de Masters dijo que había visto problemas "preocupantes" durante las elecciones y pidió contribuciones, según informó el New York Times."Esperamos un camino disputado con batallas legales", añadía. El resultado es otro golpe para los republicanos, que esperaban una "ola roja", una derrota electoral que supondría una dura reprimenda al presidente Joe Biden y a los demócratas.Si bien el partido ha logrado ganancias modestas y sigue siendo el favorito para ganar la Cámara de Representantes, el Senado siguió siendo muy disputado y los demócratas se desempeñaron mejor de lo esperado.Biden señaló que las elecciones fueron un "buen día" para la democracia estadounidense.Las elecciones de mitad de período son para el, que se compone de dos partes: laEl Congreso elabora leyes a nivel nacional. La Cámara decide qué leyes se votan, mientras que el Senado puede bloquearlas o aprobarlas, confirmar los nombramientos hechos por el presidente y, en raras ocasiones, realizar investigaciones en su contra.Estas elecciones se llevan a cabo cada dos años, cuando caen en la mitad del mandato de cuatro años del presidente.Cada estado tiene dos senadores, que ocupan el cargo por períodos de seis años. Los representantes oucpan el puesto por dos años y representan distritos más pequeños.Todos los escaños de la Cámara de Representantes se sometieron a elección en las elecciones de mitad de período, junto con un tercio del Senado.Varios estados importantes también tuvieron elecciones para elegir a su gobernador y funcionarios locales.