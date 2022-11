El templo budista de Tailandia que se quedó vacío después de que sus monjes dieran positivo en una prueba de drogas

Getty Images

Un pequeño templo budista en Tailandia se quedó sin monjes después de que los despidieran a todos por dar positivo en pruebas de drogas, según informaron medios locales. Las pruebas realizadas a los cuatro monjes -incluyendo al abad-, en la provincia norteña de Phetchabun, arrojaron resultados positivosde metanfetaminas, dijo un funcionario a la agencia de noticias AFP. Boonlert Thintapthai aseguró que los monjes habían sido enviados a una clínica de salud para que pudieran someterse a un programa de rehabilitación de drogas. La redada tuvo lugar en medio de una campaña nacional para combatir el narcotráfico.

Sin poder "crear méritos"

Getty Images Una de las prácticas fundamentales del budismo es "crear méritos": hacer buenas acciones para recibir protección.

Metanfetaminas en Tailandia

Getty Images El pasado mes de octubre, un expolicía acusado de posesión de metanfetaminas mató a 37 personas en una guardería.

Según los informes de medios locales, a los cuatro monjes se les retiró del templo este lunes, después de que fallaran las pruebas de orina que la policía les hizo. Los funcionarios no dijeron qué le había llamado la atención de la policía sobre el templo. Thintapthai le dijo a AFP que el templo ahora está sin monjes monjes y los aldeanos están preocupados de no poder "crear méritos", una práctica budista importante en la que los fieles adquieren una fuerza protectora a través de las buenas obras, en este caso, al dar comida a los religiosos.Pero Thintapthai dijo que los funcionarios regionales en el distrito de Bung Sam Phan buscaron la ayuda del jefe monástico local, quien prometió asignar nuevos monjes al templo en un intento por abordar las preocupaciones de los fieles.En los últimos años, las metanfetaminas se ha convertido en un problema importante en Tailandia, y las incautaciones de esta droga alcanzaron un máximo histórico en 2021, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El país es un importante punto de tránsito de metanfetaminas. La droga llega al país desde Myanmar, el mayor productor mundial de metanfetaminas, a través de Laos. Después, las píldoras se venden en las calles con un valor de alrededor de 50 baht ($US1,40).El primer ministro de Tailanda, Prayuth Chan-ocha, ordenó medidas drásticas en la lucha contra las drogas el mes pasado, después de que un ex agente de policía que había sido despedido por posesión de metanfetaminas, matara a 37 personas durante un tiroteo en una guardería.