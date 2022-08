El secreto mundo del intercambio de imágenes robadas de mujeres desnudas por internet (y cómo descubrí a uno de los hombres detrás de este negocio)

BBC

Miles de mujeres enfrentan amenazas y chantajes por parte de una multitud de personas extrañas y anónimas después de que sus datos personales, fotos íntimas y videos fueran compartidos en la plataforma de redes sociales Reddit. La BBC desenmascaró al hombre detrás de uno de estos grupos, gracias a un mechero de segunda mano."US$6 por sus desnudos, envíame un MD". "Tengo algunos videos de ella que quiero vender"."¿Qué le vamos a hacer a ella?"Mirar las imágenes y los comentarios en línea me dejó asqueada. Había miles de fotografías. Un flujo aparentemente interminable de mujeres desnudas o parcialmente vestidas. Debajo, los hombres publicaban comentarios maliciosos, incluidas amenazas de violación. Mucho de lo que vi fue demasiado explícito para compartirlo aquí.Un aviso de un amiga me había llevado a estas imágenes. Una de sus fotos había sido sacada de Instagram y publicada en Reddit. No era un desnudo, pero aun así, estaba acompañada de un lenguaje sexual y degradante. Mi amiga estaba preocupada por ella y por otras mujeres.Lo que encontré fue un mercado. Cientos de perfiles anónimos que se dedicaban a compartir, intercambiar y vender imágenes explícitas, y todo parecía ser sin el permiso de las mujeres fotografiadas.Era como una nueva evolución de la llamada pornografía de la venganza, donde el material sexual privado se publica en línea sin consentimiento, por lo general por parte de exparejas amargadas.No solo estas imágenes íntimas fueron compartidas entre una audiencia de miles, sino que los hombres, que acechaban detrás de la máscara del anonimato, se unieron para exponer las identidades de la vida real de estas mujeres, una práctica conocida en inglés como doxing (en español, doxeo).Sus direcciones, números de teléfono e identificadores de las redes sociales fueron intercambiados en línea y estas mujeres fueron luego blanco de comentarios sexuales espeluznantes, amenazas y chantajes.Sentí que me había topado con un rincón muy oscuro de internet, pero todo esto estaba sucediendo en una importante plataforma de redes sociales.

Historial controvertido

BBC Usuarios anónimos compartieron imágenes sin permiso de mujeres, con comentarios degradantes sobre ellas y amenazas.

"Te encontraré"

"Cultura de coleccionista"

BBC Los usuarios de estos foros compartieron detalles personales de estas mujeres para poder encontrarlas en la vida real.

Vacío legal

BBC Georgie dice que por un vacío en la ley su expareja no podía ser procesada después de que compartiera imágenes explícitas de ella.

El responsable

BBC Himesh Shingadia dice que creó el foro Reddit para "apreciar a las mujeres del sur de Asia".

Reddit se describe a sí misma como "la portada de internet". Ha construido una audiencia de alrededor de 50 millones de usuarios diarios en el mundo, al permitir que las personas configuren y administren foros, conocidos como "subreddits", dedicados a todo tipo de intereses.La mayoría de los subreddits son inofensivos, pero Reddit tiene un historial de albergarEn 2014, se compartió en el sitio una gran cantidad de imágenes privadas de celebridades, y cuatro años después, Reddit cerró un grupo que usaba tecnología "deepfake", una especie de inteligencia artificial para superponer la imagen de celebridades en videos porno.En respuesta a estas controversias, la compañía con sede en EE.UU. introdujo reglas más estrictas y reforzó su prohibición de publicar o amenazar con publicar contenido íntimo o sexualmente explícito de personas sin su consentimiento.Yo quería entender cómo se seguían compartiendo fotografías íntimas de mujeres en Reddit y qué impacto tenía esto en las mujeres afectadas.Después, quise saber quién estaba detrás de todo esto.Pude ver que laEncontré decenas de subreddits dedicados a compartir imágenes íntimas de mujeres de todo Reino Unido.El primero que vi estaba enfocado en mujeres del sur de Asia y tenía, la mayoría de los cuales parecían ser hombres de la misma comunidad, con comentarios en inglés, hindi, urdu y punjabi. Reconocí a algunas de las mujeres porque tenían muchos seguidores en las redes sociales. A algunas incluso las conocía personalmente.Había más de 15.000 imágenes. Examinamos mil de ellas y encontramos. Todas estaban siendo deshumanizados como objetos sexuales en los comentarios.Algunas, como la que mi amiga descubrió de sí misma, eran imágenes extraídas de sus redes sociales y no eran explícitas. Pero los comentarios que las acompañaban eran degradantes y, a veces, venían con solicitudes para piratear los teléfonos y computadoras de las víctimas para obtener desnudos.Una mujer a la que contactamos dice que ahora recibe mensajes sexuales intrusivos en sus redes sociales "todos los días", después de que el grupo publicara una imagen de ella con un top corto de Instagram, junto conLos hombres en el subreddit también compartían y vendían fotos de mujeres desnudas. Estas imágenes parecían selfies que se habían enviado entre socios y no estaban destinadas al consumo público.También había videos, incluso más gráficos, en los que parecía que las mujeres habían sido filmadas en secreto durante el acto sexual.Un hilo de mensajes presentaba imágenes de una mujer desnuda practicando sexo oral."¿Alguien tiene algún video de esta [improperio]?", preguntó un usuario anónimo, usando un nombre despectivo para ella."Tengo toda su carpeta por US$6", contestó otro."¿Cuáles son sus redes?", preguntó un tercero. Ayesha -no es su nombre real- descubrió que se compartieron videos de ella en el subreddit el año pasado. Ella cree queen secreto.No solo tuvo que lidiar con la violación de su confianza, sino también tuvo que enfrentar una ola deen las redes sociales cuando se publicaron sus datos personales en el foro."Si no tienes sexo conmigo, se lo enviaré a tus padres. Iré a buscarte... Si no aceptas tener sexo conmigo, te violaré". Sus acosadores también intentaron chantajearla para obtener más imágenes."Soy paquistaní, y no está bien en nuestra comunidad que tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio o algo así, eso no es aceptable", dice.Ayesha dejó de socializar o incluso de salir de casa y, finalmente,. Después de su intento de suicidio, tuvo que contarles a sus padres lo que había sucedido. Su madre y su padre cayeron en depresión, dice. "Me sentí tan avergonzada de todo lo que estaba pasando y de haberlos puesto en esta situación", explica. Ayesha contactó a Reddit varias veces. En una ocasión, se eliminó un video casi de inmediato, peroen eliminar otro. Y no terminó ahí. El contenido eliminado ya se había compartido en otros sitios de redes sociales y finalmente apareció nuevamente en el subreddit original un mes después.El subreddit que avergonzó y acosó a Ayesha fue creado y moderado por un usuario llamadoun nombre que eventualmente proporcionaría la pista para localizarlo.Como moderador, se suponía que Zippomad se aseguraría de que su grupo de discusión subreddit siguiera las reglas de Reddit. Pero él hizo lo contrario.Desde que rastreé por primera vez su subreddit, lo he visto crear nuevas versiones tres veces, después de que Reddit cerrara cada versión anterior debido a quejas. Cada nueva encarnación usó una variación del mismo nombre, que incluye un insulto racial demasiado ofensivo para repetir. Cada uno estaba lleno del mismo material y cada uno tenía miles de usuarios activos.El comercio de desnudos se ha generalizado lo suficiente como para que los expertos en abuso en línea le den un nombre:Clare McGlynn, profesora de derecho en la Universidad de Durham, en Reino Unido, y experta en este tipo de abuso en línea, dice: "Esteo bichos raros que están haciendo esto. Hay demasiados de ellos, y son decenas de miles de hombres".El intercambio de imágenes se lleva a cabo en pequeños grupos de chat privados en aplicaciones de mensajería, así como en sitios web donde se reúnen decenas de miles de hombres, señala McGlynn.Ella dice que muchos de los hombres involucrados ganan estatus en estas comunidades al acumular grandes colecciones de imágenes sin consentimiento. Este acaparamiento obsesivo puede hacer que sea difícil eliminarlos, como descubrió Ayesha cuando los videos eliminados simplemente se volvieron a publicar de otras colecciones.Siete mujeres que intentaron eliminar sus imágenes de Reddit me dijeron quepara ayudar. Cuatro dijeron que Reddit nunca eliminó el material y que algunas tuvieron que esperar ocho meses antes de que se eliminara el contenido.Reddit nos dijo que eliminó poco más de 88.000 imágenes sexuales no consentidas el año pasado y dice que seDice que utiliza herramientas automatizadas y que tiene personal dedicado a encontrar y eliminar imágenes íntimas publicadas sin permiso. Agrega que toma medidas regularmente, incluido el cierre de foros."Sabemos que tenemos más trabajo por hacer para prevenir, detectar y actuar sobre este contenido de manera aún más rápida y precisa, y ahora estamos invirtiendo en nuestros equipos, herramientas y procesos para lograr este objetivo", aseguró un portavoz de la compañía.Al igual que las empresas de tecnología, la ley de Reino Unido está luchando para proteger a las mujeres de que sus imágenes privadas se compartan en línea.Cuando un extraño se puso en contacto con Georgie y le dijo que se estaban compartiendo imágenes explícitas de ella en internet, la joven acudió a la policía. Sabía que solo una persona debería haber tenido acceso a ellas."Ni siquiera puedo calcular cuántas personas podrían haberlas visto ya. Y no hay forma de evitar que más personas las vean. En este momento, ahora mismo, la gente podría estar mirándolas", dice.Su expareja le envió un mensaje de texto admitiendo que compartió las imágenes, pero ella dice que él le dijo que "no tenía la intención de lastimarme o avergonzarme".Esa parte de su confesión resultó ser un vacío legal. La legislación existente contra la pornografía de la venganza en Reino Unido requiere pruebas de que la persona que comparte fotos sin permiso lo hace paraLa Comisión Jurídica, un organismo asesor independiente del gobierno, ha recomendado eliminar el requisito de probar la intención de causar daño. Pero el proyecto de ley de seguridad en línea que actualmente avanza en el Parlamento no incluye ese cambio.Quería localizar a Zippomad, el usuario de Reddit que creó el foro dirigido a mujeres del sur de Asia, incluida Ayesha. Cuando revisé su historial de comentarios en el sitio, no encontré ningún nombre real, dirección de email o imágenes. Solo su nombre de usuario proporcionaba una pista de quién era: coleccionaba encendedores Zippo y tenía uno a la venta. Así que me puse en contacto usando una cuenta falsa y me ofrecí a comprarlo.Aceptó una reunión y nuestro reportero encubierto finalmente se encontró cara a cara con el hombre que había creado el foro donde se había violado la privacidad de tantas mujeres.Su nombre esTieneNo era a quien esperaba encontrar en absoluto.Después de que el programa de la BBC Panorama lo contactó, Shingadia borró su subreddit. En un comunicado, dice que el grupo tenía la intención de "apreciar a las mujeres del sur de Asia". Debido a la gran cantidad de usuarios, dice que le resultó imposible moderar el foro.Él dice que nunca compartió los detalles privados de nadie ni intercambió imágenes él mismo y dice que ayudó a eliminar material sexualmente explícito cuando las mujeres se lo pidieron."Zippomad está profundamente avergonzado de sus acciones, esto no refleja su verdadera personalidad", reza el comunicado.Reddit también eliminó otros grupos similares que le mostramos a la empresa.Eso significa que, por fin, casi mil mujeres han eliminado sus imágenes, pero eso es un gran consuelo después del dolor causado por la exposición no deseada.Las empresas tecnológicas y los legisladores tienen que hacer cambios para evitar que más mujeres sean explotadas por este comercio.Como dice Georgie sobre la expareja que compartió sus imágenes: "No quiero castigarlo. Quiero que nunca más lo haga".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 