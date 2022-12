El reventón del Barroso 2, el pozo que hace 100 años reveló el potencial petrolero de Venezuela (y lo que depara el futuro)

"¡Míster Brake!, ¡Míster Brake!". Hace justo un siglo estos desesperados gritos de unos trabajadores de la petrolera anglo-holandesa Shell a su capataz fueron el anuncio de un suceso que terminaría cambiando la faz de Venezuela para siempre. De manera accidental se halló un enorme yacimiento petrolífero, el cual colocó al país suramericano en el mapa mundial y transformó radicalmente su economía en cuestión de pocos años. Con motivo del aniversario BBC Mundo conversó con historiadores, economistas y expertos petroleros para hacer un repaso de este acontecimiento poco conocido y de sus consecuencias, no solo para Venezuela sino incluso para el mundo.

Lluvia negra

Getty Images En 2014, las autoridades venezolanas reinauguraron un monumento que en los años 80 fue edificado sobre el mismo lugar donde se produjo el llamado "reventón".

Reuters La anglo-holandesa Shell jugó un papel estelar en el desarollo de la actual industria petrolera venezolana.

Afortunado accidente

Getty Images En la localidad texana de Spindletop se produjo en 1901 un "reventón" similar al ocurrido en el occidente de Venezuela 11 años después.

JUAN BARRETO/AFP Desde 1914 en Venezuela se venía explotando petróleo gracias al hallazgo del Zumaque 1, pero el Barroso 2 dejó en claro que la riqueza del país era mucho mayor.

Ya nada fue igual

Reuters El "reventón" del Barroso 2 despejó las dudas sobre el potencial petrolero de Venezuela y atrajo millones de dólares en inversiones a la cuenca del Lago de Maracaibo.

Getty Images El crudo ha sido la principal fuente de ingresos y de divisas para Venezuela en los últimos 100 años.

¿Bendición o maldición?

Getty Images La bonanza petrolera le permitió a Venezuela desarrollar una red de carreteras, hospitales y escuelas sin paragón en la región hasta hace algunos años

Getty Images Expertos creen que sin el hallazgo del Barroso 2 el desarrollo de la industria petrolera venezolana se habría retrasado y eso habría complicado la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.

El tiempo se agota

Reuters Expertos aseguran que Venezuela debe invertir unos US$ 25.000 millones anuales durante los próximos 8 años para recuperar la capacidad de producción petrolera que tenía en 1998.

A las 4:30 de la mañana del 14 de diciembre de 1922, los habitantes del pequeño caserío de La Rosa, de la entonces depauperada localidad de Cabimas, al occidente del país, se despertaron sobresaltados por un temblor, al que siguió un estruendo.Las crónicas de la época aseguran que más de un vecino pensó quecausada por un grupo de extranjeros que desde hacía meses pululaban por la zona, abriendo huecos en el suelo en una hacienda cercana. Sin embargo, al salir de sus casas los locales pronto se dieron cuenta de que otra cosa había pasado. Fueron testigos de un hecho no visto jamás en por aquellas tierras. Llovía, pero, sino un líquido negro y viscoso. Petróleo.Al mirar hacia la hacienda "Los Barrosos" los habitantes presenciaron algo aún más inusual: Una columna oscura se alzaba unoscual geiser. "Diez días tardaron los trabajadores de la Shell en controlar la potencia del chorro con una válvula. El pozo estuvo arrojando unos, que se terminaron desperdiciando, pero que revelaron el tamaño del yacimiento", afirma el historiador Rafael Arráiz Lucca.El autor del libro "El Petróleo en Venezuela: una historia global" asevera que el pozo, hoy conocido como el Barroso 2, terminó de "animar a la Standard Oil de la familia Rockefeller y a la Gulf de la familia Mellon a venirse a Venezuela".El suceso, en especial su duración, desató una ola de supersticiones. En Cabimas aún recuerdan que un sacerdote llegó considerar"por haber penetrado las entrañas de los predios de Satanás".Otra anécdota que ha llegado hasta hoy es la de un grupo de devotos de San Benito de Palermo, también conocidos como "chimbangleros" en la zona, los cuales habrían pedido permiso a los trabajadores de la petrolera para acercarse al pozo con la imagen del santo y bailar a su alrededor, para que éste hiciera el milagro de"El Barroso 2 es lo que no quieres que ocurra: un accidente, pero fue un accidente que puso a Venezuela en el mapa petrolero mundial", asevera el economista Francisco Monaldi."Fue un hecho similar al reventón de Spindletop, ocurrido en Texas de 1901 y el cual marcó el inicio de la explotación petrolera en esta zona de Estados Unidos (…) La noticia de que se encontró un pozo que lanzaba petróleo a una altura tal que se podía ver desde la ciudad de Maracaibo (a 45 kilómetros de distancia) recorrió el mundo", explica al ahora catedrático de la texana Universidad de Rice.Pero, ¿por qué ocurrió? Durante 1922 los trabajadores de la, filial de la Shell en el país, comenzaron a perforar en la hacienda "Los Barrosos", donde hallaron algo de crudo, pero nada significativo. Sin embargo, en junio el taladro que abría el cuarto pozo, llamado oficialmente, se averió y durante meses estuvo inactivo, a la espera de un repuesto proveniente de Europa. Durante ese tiempo, porque la perforadora no fue removida y fungió como tapón. Y cuando en diciembre cuando la operación se retomó estalló, explica el periodista venezolano Rafael Díaz Sulbarán en un artículo Antes de este suceso ya había motivos para creer que el subsuelo venezolano era rico en eso que algunos llaman el "oro negro". Apenas ocho años antes, la misma Shell consiguió el llamado pozo, en la cuenca del Lago de Maracaibo; y en el oriente del país la laguna de asfalto de Guanoco venía siendo explotada por una pequeña empresa estadounidense (General Asphalt) desde hacía años. Precisamente los propietarios de esta última firma encargaron al geólogo norteamericano Ralph Arnold la tarea de recorrer Venezuela para buscar más hidrocarburos o indicios de los mismos., pero el estallido de la I Guerra Mundial ralentizó las inversiones en nuevas perforaciones, explica Arráiz Lucca.Sin embargo, con el fin del conflicto bélico en 1918 la Shell, que se hizo con las conclusiones del llamado informe Arnold, retomó las exploraciones con fuerza en los alrededores del Lago de Maracaibo.Un dato que ayuda a entender la magnitud del hallazgo es que, recuerda a la BBC el economista Igor Hernández, miembro del International Faculty del Instituto de Estudios Superiores en Administración de Venezuela (IESA).Solo durante los diez días que el Barroso 2 estuvo escupiendo petróleo sin control se estima que casi un millón de barriles terminaron esparcidos en un área de.Lo que hoy en día sería considerado como un grave accidente ecológico en su momento fue, asevera el exdirector de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Toro Hardy, quien precisó que las labores de limpieza se extendieron por 6 meses.", impulsó la incipiente industria petrolera y, por ende, la transformación económica del país", agrega el exdirectivo de la principal empresa pública venezolana.Hernández respalda la afirmación de Toro Hardy y lo hace con cifras en la mano. "Según (el catedrático británico) Brian McBeth las inversiones estadounidenses en Venezuela pasaron de. Entre 1920 y 1940, Venezuela fue el mayor receptor de inversiones estadounidenses en petróleo", apuntó.El experto explica que la súbita inyección de dinero se tradujo en un alza en la producción, la cual para 1930 llegó a los 370 mil barriles diarios, marcando así un crecimiento que no se detendría en las siguientes 4 décadas.Apenas seis años después del "reventón" el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación y en la principal fuente de ingresos del Estado venezolano,. Una situación que se ha mantenido inalterable durante el último siglo.Durante décadas el petróleo ha sido fuente de diatriba y de controversia entre algunos sectores de la sociedad venezolana, por sus beneficios y efectos nocivos."Para el país lo ocurrido tras el reventón fue algo extraordinario", afirma Toro Hardy. "Entre 1920 y 1980, durante 60 años seguidos,, gracias al aporte de la industria petrolera", agrega.Y remata diciendo: "Para 1922 el 80% de la población era analfabeta y en los años siguientes se dio ejemplo en la masificación de la educación. Un país que no tenía más que caminos polvorientos y donde la gente tenía que desplazarse por ríos o por el mar como la colonia comenzó a verse cruzado por carreteras y autopistas.".Pero el exdirectivo de Pdvsa es de los que cree que no solo los venezolanos se beneficiaron del hallazgo accidental de hace un siglo, sino el mundo también. ¿La razón? "El desarrollo de la industria petrolera venezolana que se da a partir del Barroso 2 hizo que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial (1939)", apunta."Sin Venezuela y su petróleo probablemente le hubiera costado más tiempo, vidas y recursos a los aliados ganarle la guerra a la Alemania nazi.", apostilla.Monaldi también es de los que considera que el petróleo ha sido beneficioso para el país. No obstante, admite que el balance global deja mucho que desear. "Que un siglo después el petróleo siga siendo el principal producto de exportación del país, porque revela que no fuimos capaces de desarrollar otras industrias", dice.Casi desde el mismo momento en que se halló crudo en Venezuela comenzaron a surgir voces que advertían que este recurso debía ser aprovechado correctamente, porque era finito. Así en la década de los 30 el insigne escritor y pensador venezolano Arturo Uslar Pietri llamó a "sembrarlo".Sin embargo, hoy todo indica que el tiempo para aprovechar esta inmensa riqueza que hay en el subsuelo se está acabando."Venezuela se va a quedar con una de las mayores reservas petrolíferas del mundo, porque no las estamos explotando y", asevera Monaldi.Al respecto Toro Hardy apunta que recuperar la capacidad que el país tenía en 1998, cuando producía 3,3 millones de barriles diarios, requerirá de. Fondos que solo el sector privado puede aportar.Actualmente Venezuela apenas produce entre 600 y 700 mil barriles diarios, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). "En el siglo XXI el petróleo dejará de ser la principal fuente de energía del planeta y la ventana de oportunidad que tiene el país para aprovechar esa riqueza, que hoy es mucho mayor a la que se creía hace un siglo, se está cerrando", advierte Monaldi.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.