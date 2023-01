El republicano Kevin McCarthy es elegido presidente de la Cámara de Representantes de EEUU luego de 4 dias de caos y tensión en el Congreso

Getty Images

Kevin McCarthy ha sido elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de acalorados intercambios en los que sus compañeros republicanos estuvieron a punto de llegar a las manos. McCarthy ganó finalmente el cargo tras 15 rondas de votaciones que tuvieron lugar a pesar de que el Partido Republicano había logrado la mayoría en la cámara baja. Tras una dramática campaña de presión transmitida en directo desde el recinto legislativo, Matt Gaetz, uno de los rebeldes del partido, fue instado a votar a favor de McCarthy. El congresista de Florida fue uno de los seis que cedieron a última hora del viernes. Antes, Gaetz estuvo a punto de llegar a las manos con el republicano Mike Rogers, partidario de McCarthy. El congresista de Alabama tuvo que ser retenido físicamente por sus colegas mientras griataba y apuntaba con el dedo a Gaetz.

"Nunca me rendiré"

Getty Images Matt Gaetz (izq.) escucha las recriminaciones de Mike Rogers.

Getty Images Mike Rogers es retenido en plena recriminación.

Concesiones

Getty Images Los rebeldes cambiaron sus votos entre presiones y concesiones.

Críticas demócratas

El presidente de la Cámara Baja establece la agenda y supervisa los asuntos legislativos. El cargo es el segundo en la línea de sucesión a la presidencia, después del vicepresidente de los Estados Unidos.Tras su confirmación, McCarthy escribió en Twitter: "Espero que una cosa quede clara después de esta semana: nunca me rendiré. Y nunca me rendiré por ustedes, el pueblo estadounidense".El presidente de EE.UU., Joe Biden, felicitó a McCarthy por su victoria y dijo que esperaba cooperar con el Partido Republicano. "El pueblo estadounidense espera que sus líderes gobiernen de forma que antepongan sus necesidades a todo lo demás, y eso es lo que tenemos que hacer ahora", afirmó. Los republicanos ya han prometidosobre los negocios familiares de Biden y sobre su gobierno.Tras la postergación de la decimotercera votación, McCarthy insistió ante los periodistas en que "tendría los votos" para hacerse con el cargo en la siguiente ronda. En la décimosegunda ronda de votaciones, McCarthy consiguió convencer a 14 republicanos para que votaran por él. Otro rebelde más lo apoyó en la décimotercera. Pero al congresista californiano aún le faltaban tres votos para alcanzar los 217 que necesitaba para hacerse con el preciado puesto y, en escenas caóticas y dramáticas, volvió a fracasar en la votación décimocuarta. Entre los disidentes había miembros del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, que sostienen que McCarthy no es lo bastante conservador como para liderarles en su labor de obstaculizar la agenda del presidente demócrata Joe Biden.McCarthy ha ofrecido varias concesiones a los rebeldes, entre ellas un puesto en el influyente comité de normas, que establece las condiciones del debate legislativo en la cámara. También aceptó rebajar el límite -ade la cámara- para llamar a votación para destituir del presidente de ese cuerpo, lo que hace pensar que la coalición republicana podría volver a fracturarse fácilmente incluso después de la victoria de McCarthy.Importantes legisladores del Partido Demócrata acusaron a McCarthy de ceder el poderde los republicanos y compararon la lucha interna en la oposición con los disturbios que hace exactamente dos años protagonizaron en el Capitolio los partidarios de Trump que interrumpieron la certificación de Biden como presidente. "Hace dos años los insurrectos no lograron tomar el Capitolio", escribió en Twitter el congresista Eric Swalwell. "Esta noche Kevin McCarthy les ha dejado tomar el Partido Republicano". Por su parte, el congresista por Virginia Don Beyer hizo hincapié en las escenas de enojo entre los republicanos que siguieron a la décimocuarta votación: "Inquietante que este proceso termine en amenazas de violencia en la Cámara de Representantes, precisamente este día. Quizá no determinó el resultado, pero esa no es forma de dirigir los asuntos del pueblo. Un momento oscuro y aleccionador que probablemente se recordará mucho después de que termine esta sesión". Los demócratas, minoría en la cámaba, habían seguido votando al unísono a su líder, el neoyorquino Hakeem Jeffries, la primera persona negra que lidera un partido en el Congreso. El viernes fue el primer día en que el número de votos de McCarthy superó al de Jeffries., en vísperas de la Guerra Civil, la Cámara Baja del Congreso no había votado tantas veces para elegir a un portavoz. En aquel entonces se necesitaron 44 rondas de votaciones. En las elecciones legislativas de noviembre, los republicanos ganaron la Cámara de Representantes por un margen menor de lo esperado, 222 votos a favor y 212 en contra. Los demócratas conservaron el control del Senado.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.