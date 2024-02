Your browser doesn’t support HTML5 audio

Beyoncé se convirtió esta semana en la primera mujer negra en llegar a la cima de la lista Billboard de canciones country, un género históricamente dominado por hombres blancos.

Su nueva canción Texas Hold ‘Em, que lanzó inesperadamente durante el Super Bowl del pasado 11 de febrero, debutó en el número uno de la lista Hot Country Songs de Billboard.

Hasta ahora, Taylor Swift era la única artista mujer que había logrado encabezar esa lista en solitario.

Junto a Texas Hold ‘Em, la estrella lanzó 16 Carriages, otra canción country.

Estos lanzamientos suponen un giro sorprendente en la carrera de la artista, reconocida por sus éxitos en géneros como el pop y el R&B.

Pero el padre de Beyoncé, Matthew Knowles, le dijo a la BBC que la artista siempre ha llevado el country en la sangre.

“Cuando era bebé, iba a pasar el verano con mis padres en Alabama. A su abuelo le encantaba la música country y se la cantaba a ella desde muy corta edad”, expresó Knowles, quien hasta 2011 fue representante de la artista.

Agregó que ve este giro en la carrera de la estrella como una oportunidad para atraer un “público totalmente nuevo” al country.

En 2021, la misma Beyoncé le dijo a la revista Harper’s Bazaar que creció “yendo al rodeo todos los años” y una colección de ropa que sacó junto a Adidas estuvo inspirada en la cultura del rodeo negra.

La cantante que acumula 32 premios Grammy, más que ningún otro artista en la historia, nació y creció en Houston, y varios temas de su discografía hacen referencia a su infancia en Texas.

La incursión de Beyoncé en el country no es del todo novedosa. En su álbum de 2016, Lemonade, ya había sacado una canción country, llamada Daddy Lessons.

Sin embargo, la Academia de la Grabación, que entrega anualmente los Grammy, rechazó incluirla en la categoría country.

Getty Images Beyoncé en los Grammy 2024.

Country y artistas negros

Según críticos de música, las mujeres y los artistas afroestadounidenses han batallado para ser reconocidos en el género.

El artista queer y negro Lil Nas X, por ejemplo, sacó en 2018 Old Town Road, una canción que mezcla el country y el trap.

Después de que apareciera en la lista Hot Country Songs de Billboard, la revista decidió excluirla de ella por no incluir “suficientes elementos de la música country actual”, algo similar a lo que le pasó a Beyoncé con Daddy Lessons.

Las dos nuevas canciones de Beyoncé hacen parte de Act II, la segunda parte del disco Renaissance que la artista lanzó en 2022, en el que exploró géneros como el house y la escena ballroom.

Se anticipa que el nuevo disco sea enteramente country.

El medio especializado en música Pitchfork calificó Texas Hold ‘Em como “un homenaje a las raíces negras del country”, algo en la línea de lo que hizo la artista en su álbum más reciente al celebrar el rol de artistas LGBT+ negros en la construcción de una comunidad alrededor del house.

Tras el lanzamiento de Renaissance, Beyoncé anunció que se trataba de un proyecto de tres actos que escribió durante la pandemia y grabó a lo largo de tres años.

El primero de los tres álbumes se ganó el Grammy a mejor álbum dance o electrónico, debutó en el número uno de la lista Billboard 200 y fue reconocido como el mejor álbum de 2022 por críticos de The New York Times, The Guardian y Rolling Stone.

La segunda parte de la trilogía saldrá a la luz el próximo 29 de marzo, según anunció la artista.

Getty Images Beyoncé junto a su madre, Tina Knowles, en la Semana de la Moda de Nueva York de 2024.

Beyoncé desató la especulación de que su siguiente lanzamiento sería un disco country al presentarse en la gala de los Grammy de 2024 con un conjunto de cuero a cuadros y un sombrero vaquero.

El atuendo fue diseñado por Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, quien también se inspiró en la cultura vaquera para su más reciente colección.

Los vaqueros “se parecen a nosotros, se parecen a mí, son negros, son nativos americanos”, expresó Williams.

Una nueva cultura vaquera

El sombrero vaquero y otras imágenes de la cultura del oeste de Estados Unidos como los caballos también hicieron parte de la identidad visual del álbum Renaissance Act I y la gira mundial que le siguió.

"Beyoncé, una mujer negra tejana, está imaginando un futuro negro radical y recordando la verdad del pasado", afirmó recientemente la periodista y crítica cultural Birttany Luse.

Su reciente canción Texas Hold ‘Em, que incluye el banjo característico del country y múltiples referencias a la cultura vaquera en su letra, abrió nuevamente la discusión sobre la exclusión de artistas negros del country luego de que una emisora especializada en el género se negara a reproducirla.

El martes 13 de febrero, un fan de Beyoncé contactó con una pequeña emisora de Oklahoma para pedir su nueva canción Texas Hold ‘Em.

El gerente general de la emisora le contestó vía correo electrónico: “no ponemos Beyoncé porque somos una estación de country”.

El fan publicó en X una captura de pantalla con la respuesta, la cual calificó de “racismo y discriminación”, y la publicación se hizo viral.

La emisora se defendió diciendo que no sabían que Beyoncé había sacado dos canciones country y que la respuesta al fan siguió un patrón estándar.

Poco después de que la queja se hiciera viral, la emisora incluyó la canción en su repertorio.

“No tenemos nada en contra de Beyoncé… y le deseamos lo mejor en su incursión en la música country”, le dijo a CBS News Roger Harris, el gerente de la estación.

Beyoncé es la única artista que ha conseguido que siete álbumes, todos los de su carrera como solista, alcancen el número uno de la lista Billboard 200.

Getty Images El sombrero vaquero con acabado de bola de disco fue uno de los accesorios recurrentes entre los asistentes de la gira más reciente de Beyoncé.

