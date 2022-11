El racionamiento temporal de huevos en Reino Unido (y qué nos dice de la crisis económica global)

Getty Images

En un país aficionado a la pastelería, a punto de entrar en época prenavideña, la escasez y el racionamiento de huevos en las tiendas ha tomado a muchos por sorpresa. Desde mediados de noviembre, cada vez más grandes tiendas y almacenes han colgado el cartel en el que advierten a sus clientes que solo pueden llevarse a casa un número limitado de huevos.Estas restricciones tienen la intención de ser temporales, pero la Asociación Británica de Productores de Huevos de Corral ya ha advertido que el racionamiento podría durar hasta después de Navidad. Es decir, el suministro no volvería a la normalidad hasta dentro de un mes. Gursel Kirik, que sirve desayunos en su cafetería en el centro de Londres, le dijo a la agencia AFP que una caja de 360 huevos le costaba hace tres meses unos US$25.Ahora paga por ella US$82 aproximadamente en el mercado mayorista.La situación es consecuencia de varios factores que han formado "la tormenta perfecta".

La pastelería, una tradición británica como la monarquía.

Los expertos afirman que la demanda de huevos aumentó este año debido a que los británicos buscan fuentes de proteínas más baratas para compensar el aumento de los precios de la carne.Al mismo tiempo, muchos productores han decidido abandonar el mercado para frenar el riesgo de perder dinero en cada huevo que producen.

Dejar de producir

Peor brote desde que se recuerda

Getty Images Un típico desayuno inglés incluye varios huevos.

El desayuno inglés por excelencia

"La industria británica del huevo ha estado lidiando con presiones sin precedentes desde hace algún tiempo.han enfrentado durante el último año ha provocado que muchos no hayan tenido más remedio que detener la producción", le dijo a BBC Mundo Andrew Joret, presidente del Consejo Británico de la Industria del Huevo (BEIC).Y es que la guerra de Rusia y Ucrania no solo ha elevado la factura de la energía en las granjas, sino que ha disparado el precio del grano con el que se alimentan las gallinas dejando al descubierto, una vez más, cómo losen lugares a miles de kilómetros.Las asociaciones de productores denuncian queAmbos países Rusia y Ucrania juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de materias primas, sobre todo de trigo.Sus exportaciones representan el 29% de las ventas globales de trigo.Las cifras oficiales confirman que en el tercer trimestre de 2022 hubo una disminución del 9,6% de empaquetado de huevos para comercializar. Y por si unade los productores fuera poco, un brote de gripe aviar ha venido a dar la puntilla a la situación.El Reino Unido se enfrenta a, lo que viene a sumarse a la escasez existente. Desde el 7 de noviembre, el gobierno ha exigido que todas las aves de corral y las aves cautivas en el país se mantengan bajo techo.Se han producido, además,en áreas donde se ha detectado la enfermedad, lo que ha limitado aún más la producción de huevos.Desde octubre, hastaen Reino Unido. "Alentamos a los clientes apara que los niveles de existencias puedan volver a la normalidad lo antes posible", dijo un portavoz de la cadena Morrison a medios locales.Tom Wood, un granjero que proporciona huevos a tiendas y restaurantes locales en Chew Valley en el área de Somerset, le dijo a la BBC quesería una medidas bastante útil.Pero lo cierto es que los huevos sonAdemás, juegan un papel crucial en las comidas diarias de muchas familias.Sin ir muy lejos,que incluye porotos y salchichas, no sería lo mismo sin un par de huevos o unos huevos revueltos para acompañar.