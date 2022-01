El príncipe Andrés deberá enfrentar un caso civil de agresión sexual tras fallo en Estados Unidos en su contra

El príncipe Andrés, duque de York, fracasó en su intento de que un juez estadounidense desestimara un caso civil que alega que agredió sexualmente a Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein.Giuffre demandó al príncipe alegando que abusó de ella cuando tenía 17 años.Los abogados del duque de York dijeron que el caso debería ser desestimado, citando un acuerdo de 2009 que ella firmó con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Pero un juez de Nueva York dictaminó que la demanda podía ser escuchada.El príncipe Andrés siempre ha negado las acusaciones.La moción para desestimar la demanda se describió en una decisión de 46 páginas del juez Lewis A. Kaplan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.En documentos judiciales, Giuffre dijo que fue víctima de tráfico sexual y abusopor parte del difunto financiero multimillonario Epstein.Parte de su abuso implicó que la enviaran en préstamoa otros hombres poderosos, alega.

El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina, dijo en una entrevista con BBC Newsnight en 2019 que no recordaba haber conocido a Virginia Giuffre, y que lo que relató sobre que tuvieron relaciones sexuales "no sucedió".Los abogados del príncipe argumentaron quecuando resolvió su demanda por daños y perjuicios contra el delincuente sexual multimillonario.Durante una audiencia virtual dijeron que el duque de York era un "acusado potencial", según lo define el acuerdo, y que.Por su parte, el abogado de Giuffre dijo que solo las partes del acuerdo de conciliación podían beneficiarse de él, y no un "tercero".En su decisión, el juez Kaplan dijo que "no se puede decir" que el acuerdo beneficie al duque de York.