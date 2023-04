El plan de Suecia para llenar cavernas subterráneas con agua caliente y así ofrecer calefacción a una ciudad

Mälarenergi

Durante la Guerra Fría, las vastas cavernas que están debajo de la ciudad sueca de Västerås albergaban una reserva de petróleo de 300.000 metros cúbicos.El petróleo estaba allí en caso de que estallara la III Guerra Mundial y Suecia se viera aislada de los mercados energéticos internacionales.En 1985, cuando las tensiones geopolíticas comenzaron a disminuir, las cavernas se vaciaron y han permanecido así, hasta ahora,explicó Chris Baraniuk corresponsal de Tecnología de la BBCLa empresa energética sueca Mälarenergi se ha embarcado en un proyecto para descontaminar la instalación y llenarla con agua caliente a temperaturas de hasta 95 grados centígrados. En esencia, está construyendo un termo subterráneo gigante, que según la firma será el más grande de su tipo en Europa.

La calefacción doméstica es uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero en la actualidad.

"Está bastante húmedo", explicó al corresponsal de Tecnología de la BBC Lisa Granström, jefa interina de la unidad comercial de Calor y Energía de la empresa, al describir su última visita a los túneles, que se encuentran en un lugar no revelado. "[Las cavernas son] mucho más cálidas de lo que cabría esperar. Aún huelen un poco a aceite", explicóLas cuevas tienen capacidad para almacenar aproximadamente el equivalente a 120 piscinas olímpicas y son 11 veces más grandes que el tanque de agua caliente superficial más grande que Mälarenergi tiene cerca de la zona, agregó Granström a Chris Baraniuk

Detalles del plan

Mälarenergi Lisa Granström supervisa la conversión de las cavernas en un enorme termo que servirá para surtir de calefacción a una pequeña ciudad.

Mälarenergi Una vez calentadas, las cavernas retienen las altas temperaturas gracias a su aislamiento natural, afirmaron los expertos.

Un gran termo natural

Mälarenergi Las cuevas y antiguas minas europeas pueden ser aprovechadas y reconvertidas en plantas energéticas, de acuerdo con los científicos.

Para tomar en cuenta

Getty Images Los millones de pasajaeros y miles de trenes que recorren diariamente el Metro de Londres han elevado la temperatura del subsuelo de la capital británica.

Getty Images La cantidad de minas de carbón que hay en Reino Unido convierten a este país en un potencial paraíso para proyectos como el que se está desarrollando en Suecia.

Este tipo de almacenamiento térmico es una de varias formas de almacenar calor en el suelo para su uso posterior.Con el auge de las energías renovables y las preocupaciones sobre la seguridad energética en Europa tras la invasión rusa de Ucrania, algunos expertos argumentan que se deberían. indicó Baraniuk.En el caso de Västerås, el calor de las cavernas se enviará a través de tuberías a una red de calefacción urbana, que abastece.Mälarenergi tiene la intención de comenzar a llenar las cavernas con agua a finales de año..¿Pero de dónde viene el calor? De quemar cosas. La compañía dispone de una central eléctrica cercana con hornos para la combustión de residuos o biomasa, los cuales generan energía eléctrica o térmica. Granström le dijo a Baraniuk que la tecnología de captura de carbono, que reduciría las emisiones nocivas de la planta, aún no está implementada, pero que su empresa está considerando instalarla.El depósito de agua caliente permitirá que Mälarenergi continúe calentando los hogares en los fríos días de invierno cuando la demanda es alta,Almacenar el calor bajo tierra tiende a funcionar bien porque es muy difícil que escape el calor: el suelo en sí mismo actúa como un gran aislante. Granström explicó a la BBC quey que el sistema debería ser particularmente estable una vez que pasen algunos años y aumente la temperatura del suelo adyacente."Una vez que se calienta, la pérdida no es tan grande, pues ya has calentado las rocas alrededor", aseveró. Esto puede llamar la atención de los habitantes de, quienes deben soportar altas temperaturas mientras viajan en el metro hacia o desde sus trabajos. Durante décadas, el calor de las personas y los trenes ha estado elevando la temperatura de la arcilla que rodea los túneles del metro de la capital británica. Tanto es así, que esta arcilla ahora tiene una temperatura ambiente de entre 20 y 25 grados centígrados,El proyecto en Västerås no es el primero de este tipo.En Finlandia, la empresa de energía Helen comenzó a llenar con agua caliente un sistema de cavernas un poco más pequeño en la isla de Mustikkamaa en 2021.La instalación ahora está operativa y, aseguró la compañía."Estas soluciones son geniales", le dijo Fleur Loveridge de la Universidad de Leeds (Reino Unido) a Baraniuk .Según la Autoridad del Carbón de Reino Unido, una cuarta parte de la población británica vive sobre minas de carbón abandonadas.Un número significativo de estas minas están inundadas y, naturalmente, mantienen temperaturas relativamente cálidas, aproximadamente alrededor de 15 ºC.Esta agua de las minas podría calentarse aún más, quizás mediante un sistema de bomba de calor, antes de distribuirse por tuberías a las casas cercanas,. Tal sistema podría usar intercambiadores de calor para calentar un circuito cerrado de agua, para que los posibles contaminantes del agua de la mina no pasen al suministro doméstico.La profesora Loveridge señaló quey la descarbonización de la calefacción es bastante difícil.Millones de hogares todavía dependen de calderas de combustibles fósiles, por ejemplo."Deberíamos, como país, utilizar todas las fuentes para producir y almacenar energía térmica que tenemos", afirmó.Pero hay una alternativa a los termos gigantes subterráneos: ¿qué pasa con las esponjas rocosas calientes? Matthew Jackson, del Imperial College London, le explicó a la BBC que en Reino Unido se podrían usar los acuíferos, cuerpos porosos de roca subterráneos queEs posible bombear calor, o frío, en grandes áreas de estas "esponjas" y luego sacar el calor o el frío nuevamente a través de un fluido cuando sea necesario, para calentar o enfriar las viviendas.Tal sistema podría ser incluso, aseveró Jackson.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.