El piloto que se convirtió en el más joven de la historia en dar la vuelta al mundo en solitario

Un adolescente se ha convertido esta semana en el piloto más joven en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de una avioneta.Mack Rutherford, de 17 años, aterrizó el miércoles en la ciudad de Sofía (Bulgaria), tras un periplo que en los últimos cinco meses los llevó por 52 países.Por el camino, Mack, de padres británicos pero criado en Bélgica, se encontró con tormentas de arena en Sudán y pasó la noche en una isla deshabitada del Pacífico.El anterior poseedor del récord era el piloto británico Travis Ludlow, que tenía 18 años y 150 días cuando completó su viaje el año pasado.

Getty Images El joven piloto alistándose para iniciar su periplo en marzo pasado.

Getty Images Mack Rutherford junto a su hermana mayor Zara, quien en enero pasado se convirtió en la mujer más joven en recorrer el globo en un avión.

Nada más poner los pies en la tierra, Rutherford animó a todas las personas a "seguir sus sueños, no importa la edad que tengan"."Trabajen duro y sigan adelante para lograr sus objetivos", añadió.El viaje llevó al joven piloto por Europa, Asia, África, Estados Unidos y a través de. Rutherford, que procede de una familia de aviadores, partió de la capital búlgara el pasado 23 de marzo, en un arduo viaje en el que tuvo que enfrentarse al calor extremo de Dubái y a los inesperados cierres de aeropuertos en India.El joven aviador también dijo que durmió en un cobertizo, junto a una pista de aterrizaje en una isla deshabitada del océano Pacífico, tras vivir un "momento peliagudo" al atravesar una tormenta y nubes bajas.En una entrevista anterior con la cadena estadounidense de noticias CNN, cuando ya había realizado parte de su viaje, Rutherford describió algunos de los hermosos lugares que pudo sobrevolar, desde la fauna de los parques nacionales de Kenia hasta el horizonte de la ciudad de Nueva York.Aseguró que el tener siempre "algo a lo que mirar" le ayudó a mantener la concentración en los vuelos de baja altitud, algunos de los cuales duraron hasta 11 horas.Cuando se le preguntó cuáles eran sus planes para el futuro, el aviador dijo: ". Estoy pensando en alistarme en las fuerzas aéreas, pero no estoy seguro al 100% de nada. Cuando termine esto tengo que centrarme en la escuela e intentar ponerme al día".Como resultado de su esfuerzo, ha batido dos récords Guinness: se ha convertido en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario, así como en el más joven en circunnavegar el globo en un avión ultraligero.El adolescente pilotó un Shark, un avión ultraligero de alto rendimiento que puede alcanzar una velocidad de crucero de unos 300 km/h.A Rutherford lo de volar y romper récords le viene en la sangre. Su hermana mayor, Zara, se convirtió en enero pasado en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario.La chica aseguró que estuvo "constantemente" tratando de mantenerse en contacto ymientras estaba en el aire."Nuestros padres le llamaban todos los días, y yo me unía a esas conversaciones., sobre el vuelo, para poder serle útil", relató.Rutherford había dicho previamente que quería ser piloto desde los tres años y que logró la hazaña en septiembre de 2020, cuando obtuvo su licencia a los 15 años.Su padre, Sam Rutherford, es piloto profesional de ferry, mientras que su madre, Beatrice, es piloto privado.En el sitio web del joven se explica que la aviación se remonta a cinco generaciones en su familia, describiendo a su tatarabuela comoAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.