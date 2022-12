El pequeño país cuya economía ha crecido 10% este año gracias a la guerra en Ucrania

Getty Images

La economía de Georgia creció el doble este año.

La guerra en Ucrania ha causado un espectacular boom económico que Georgia, una pequeña ex república soviética, no se esperaba.Con 3.700.000 habitantes y emplazado en la frontera sur de Rusia, el país ha recibido a miles de inmigrantes rusos y un flujo de capital sin precedentes desde que comenzó el conflicto bélico.Su economía, cuyo crecimiento bordeaba el 5% antes de la guerra, se ha disparado a un 10,2% en lo que va del año."Hay una gigantesco aumento del flujo de dinero ruso que ha ingresado al país", le dice a BBC Mundo Yaroslava Babych, directora del Centro de Investigación en Políticas Macroeconómicas en ISET-PI, en la Escuela Internacional de Economía de la Universidad Estatal de Tbilisi, Georgia.La investigadora calcula una entrada al país de US$1.400 millones entre enero y octubre de este año, 3,6 veces más que el flujo en el mismo período de 2021.Por otro lado, la moneda de Georgia, el lari, ha experimentado un aumento del 15% frente al dólar en lo que va del año.

Una avalancha de rusos

Getty Images

Getty Images La segunda oleada migratoria se produjo luego de que Putin anunciara reclutamientos obligatorios.

Empresas rusas en Georgia

Getty Images

El riesgo de un "boom convertido en explosión"

BBC

Getty Images Georgia y Rusia arrastran un antagonismo histórico.

¿Cuánto puede durar este fenómeno?

Getty Images

Aunque las estimaciones varían, se calcula que, desde el inicio de la guerra, han migrado a Georgia,Es muy difícil conocer el número exacto porque los visitantes de países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia que cruzan la frontera no requieren explicar si van de vacaciones o a vivir en Georgia.De hecho, cuando están dentro del país, pueden vivir y trabajar por un año sin ningún inconveniente.Además, pueden salir del país y volver a entrar para permanecer otro año más y, de esa manera, miles de personas han logrado establecerse en Georgia sin restricciones.", dice Babych en diálogo con BBC Mundo.Aunque el flujo de migrantes rusos ha sido constante desde que comenzó la guerra, se identifican dos oleadas: una en mayo y otra en septiembre, esta última vinculada a la rápida salida de hombres de Rusia luego de que el presidentepara combatir en el campo de batalla.Es así como la última oleada de rusos se ha hecho evidente en ciudades como Tbilisi, con largas filas para entrar a los bancos y una alta demanda de arriendos que ha empujado los precios a niveles nunca antes vistos, generando malestar entre los locales que no pueden pagar esos valores tan altos.Es muy sencillo crear una empresa en Georgia para un extranjero. En apenas un par de días, explica Babych, se puede registrar una firma, una realidad que difiere abruptamente de la burocracia que puede encontrar un empresario en cualquier otra parte del mundo.El número de compañías registradas por ciudadanos rusos se disparó en lo que va del año: 10 veces más que en 2021.Solo entre enero y septiembre, ciudadanos rusos registraron en Georgia cerca de 9.500 firmas, señala la economista.La gran mayoría se inscribieron como personas que inician su propio negocio, una situación que hace muy difícil conocer a qué se dedican.Además, la apertura de cuentas bancarias de ciudadanos rusos ha crecido velozmente.Como ex república soviética que libró una breve guerra con Rusia en 2008, la relación de Georgia con su país vecino es compleja y algunos georgianos temen el impacto sociopolítico que podría tener la migración rusa.La reciente afluencia podría convertirse en un, dice Mikheil Kukava, jefe de política económica y social del centro de estudios Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI, por sus siglas en inglés), en conversación con BBC Mundo.Una explosión en el sentido de que en el futuro el gobierno ruso podría considerar la posibilidad de invadir Georgia, tal como lo hizo en Ucrania., apunta.Por ahora, este inesperado crecimiento ha tenido un fuerte impacto en un país cuya economía se sustenta en la producción agrícola (cultivos de uva, frutas cítricas, nueces), minera (manganeso, cobre, oro), una pequeña industria vinícola, además de la producción de acero y fertilizantes.Ubicado en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental, en la costa del mar Negro, Georgia también ha visto un aumento del turismo en los últimos años, otra fuente de ingresos para el país.El gobierno espera que el actual nivel de crecimiento se desacelere en 2023, mientras que el Fondo Monetario Internacional, FMI, estima que el crecimiento caerá cerca de 5%, volviendo a su nivel previo a la guerra.Cuánto tiempo permanecerán estos inmigrantes es una pregunta que no tiene respuesta.Quienes realizan un trabajo remoto tienen más posibilidades de quedarse, pero, para quienes buscan un empleo local, la situación no es fácil."No espero que este crecimiento económico dure por mucho tiempo. De todos modos, la evolución va a depender de qué pase con la guerra", dice Babych., advierte.Y es posible que aparezcan algunas tensiones sociales, agrega, dados los conflictos que ha tenido el país con Rusia.En lo inmediato, la migración ha provocado un aumento de los precios que, aunque sea pasajero, está afectando a los ciudadanos con menos recursos económicos en las grandes ciudades.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.