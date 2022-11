El partido de Bolsonaro pide la anulación parcial de las elecciones en Brasil pero el Tribunal Electoral le exige pruebas más específicas

AFP

El partido de extrema derecha del saliente presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha impugnado algunos de los votos de la jornada electoral de octubre en la que perdió estrechamente la presidencia frente al izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva. El Partido Liberal solicitó al Tribunal Electoral que rechazara los votos de ciertas máquinas, que asegura estuvieron comprometidas durante la segunda vuelta electoral.El tribunal le ha dado al partido 24 horas para que modifique su petición para que incluya los votos de la primera ronda, pues las mismas urnas electrónicas fueron utilizadas en ambas rondas electorales. El partido de Bolsonaro tuvo un resultado mejor del esperado en la primera ronda. El partido no ha presentado pruebas de sus reclamosrespecto a los errores de las máquinas.La victoria de Lula -de 50,9% contra 49,1% de Bolsonaro- ha sido ratificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), de manera que es probable que el reclamo no prospere.El tema gira en torno a 280.000 máquinas de votación que fueron modelos de fabricación anterior a 2020. Bolsonaro había dicho en previas ocasiones que el sistema electrónico de votación de Brasil no estaba a prueba de fraude.Aunque Bolsonaro no ha concedido la derrota, sí dio el visto bueno a la transición de poder. Desde que perdió las elecciones del pasado 30 de octubre se ha mantenido lejos del ojo público.

El "falla" de las máquinas cuestionadas

Getty Images La demanda del Partido Liberal alega que las urnas electrónicas de fabricación anterior a 2020 no eran aptas.

Getty Images La victoria de Lula en segunda vuelta fue ratificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las dificultades de la demanda

Reuters Después de conocedrse los resultados, los partidarios de Bolsonaro salieron en masa a protestar.

El Partido Liberal de Bolsonaro (PL) contrató una consultoría que detectó que las urnas electrónicas anteriores a 2020, por lo que sería imposible relacionar un archivo de registro específico con una urna determinada. Los archivos de registro contienen impresos una especie de "biografía" de cada urna, con datos sobre cuántas veces se encendió, se apagó y a qué hora se insertaron los programas. Este archivo se considera importante porque en él quedaría registrado cualquier intento de acceso irregular a la urna.Según el PL, únicamente los archivos generados por las urnas fabricadas a partir de 2020 podrían considerarse aptos y si sólo se contaran los votos de estas urnas, Bolsonaro sería el ganador "con 51,05% de los votos válidos, contra 48,955 de Lula". Sin embargo, varios expertos consultados por BBC Brasil aseguran que lEl investigador Marcos Simplício, profesor de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo, afirma que aunque los archivos de registro de urnas fabricadas antes de 2020 generan nombres similares, bastaría con abrirlos para encontrar la información precisa para identificar a qué urna pertenece."Cualquier persona con acceso a internet puede hacer esto", dijo el experto.Otro experto, el profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, Diego de Freitas Aranha, que investigó las máquinas de votación utilizadas en Brasil, señaló que."Los datos más importantes, que son los votos, no están en los archivos de bitácora. Están en otros archivos. Y no se mencionó una supuesta irregularidad en relación a esos datos", explicó el profesor.Los especialistas consultados por la BBC señalan también errores en el informe presentado por el PL para pedir la invalidación de los votos.Por una parte, el informe se basa en supuestos técnicos erróneos sobre la seguridad de las urnas yque pudiera haber beneficiado al presidente electo Lula.Diego Aranha destaca que la demanda de los partidarios sólo hace mención de irregularidades de los resultados de la segunda vuelta, pero las mismas máquinas fueron utilizadas en la primera vuelta."Si la falla encontrada por el PL fuera realmente grave,, y no solo de la segunda. Eso tendría que pasar porque las urnas que disputan, las fabricadas antes de 2020, también se utilizaron en la primera ronda", dijo.Marcos Simplício añadió que la anulación de los votos en ambas vueltas no sólo tendría efectos para la elección presidencial, sino "para, como diputados, senadores y gobernadores estatales y federales".Inmediatamente después de que Lula fue declarado ganador, numerosos. Pero Bolsonaro luego les dijo que los bloqueos no eran parte de las protestas "legítimas". Algunos de sus adeptos continuaron manifestando frente a los cuarteles militares, instando al ejército a intervenir para evitar la toma de poder de Lula.El período presidencial de Bolsonaro terminará con la investidura de Lula el 1 de enero.Lula, que fue presidente de Brasil ente 2003 y 2010, tiene 77 años y se convertirá en la persona de mayor edad en asumir el cargo., teniendo en cuenta que su candidatura a las elecciones de 2018 no fue habilitada debido a que estaba en la cárcel y vetado de todo cargo público. Había sido encontrado culpable de recibir sobornos de una firma constructora brasileña a cambio de facilitar contratos con la petrolera estatal Petrobras. Su condena fue anulada más tarde. Bolsonaro, un excapitán del ejército, obtuvo mucho de su apoyo de los cristianos evangélicos y otros sectores conservadores que abogaban por la protección de los valores familiares. Sin embargo, durante su gobierno también se vio la acelerada deforestación de la Amazonía y una creciente desigualdad.