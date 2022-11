El particular método que usarán en los Países Bajos para que los lobos sean menos mansos

Getty Images

Hay alrededor de 20 lobos adultos en los Países Bajos.

Un particular y polémico método. En algunas partes de los Países Bajos se les podrá disparar a los lobos con bolas de pintura (paintball) en un intento por hacerlos menos mansos, anunciaron las autoridades.Existe el temor de que los lobos se estén volviendo tan indiferentes a los humanos que puedan convertirse en un peligro grave.La decisión del gobierno provincial de Arnhem sucede después de que un video publicado en las redes sociales mostrara a un lobo paseando junto a una familia en el parque nacional Hoge Veluwe de la región.Las autoridades decidieron que las bolas de pintura son el mejor métodopara que los guardaparques puedan ver cuáles han sido alcanzados por los impactos. Con esta medida se espera que los lobos se mantengan al menos a 30 metros de distancia de las personas.

De @faunabeschermin heeft aangifte gedaan tegen directie @HogeVeluwe wegens het verzaken van haar zorgplicht jegens de onder haar verantwoordelijkheid vallende wolven. Nergens werden wolven zo tam zonder bijvoeren @Meldpunt144 @POL_Gelderland 🐺📯 pic.twitter.com/UX2LOHVvKw— DFB Gelderland (@fb_provGLD) October 26, 2022

"Animales problemáticos"

Un portavoz de la provincia le dijo a DutchNews que uno de los lobos en particular parecía estar buscando personas.La organización ecologista Faunabeschermingporque, si se vuelven demasiado mansos, pueden ser clasificados como "animales problemáticos" y sacrificados.DutchNews informó que el propietario del parque, Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, niega la acusación. Pero anteriormente dijo que los lobos no tienen cabida en los Países Bajos.Según un informe publicado en junio, hay alrededor de 20 lobos adultos viviendo en el país.El anuncio del gobierno localcon una pistola de paintball pueda dirigirse al parque y empezar a disparar a los lobos. Aún no se anunció una fecha de cuándo comenzará la medida, que será ejecutada por personas autorizadas para ello.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.