El país que quiere castigar el sexo fuera del matrimonio con prisión

Getty Images

Un año en prisión. Ese es el castigo al que se arriesgan aquellos indonesios que mantengan relaciones fuera del matrimonio.El parlamento del país asiático aprobó un nuevo código penal, el cual se prevé que entrará en vigor plenamente entres años, en el que no solo se penaliza el adulterio, sino que también la blasfemia, renunciar a la religión y las críticas a las altas autoridades del Estado.Los cambios se producen después de un aumento del conservadurismo religioso en el país musulmán más poblado del planeta.Los críticos ven las leyes como un "desastre" para losderechoshumanos y un posible golpe para el turismo y la inversión pues también se castigará a los extranjeros.Varios grupos, en su mayoría jóvenes, protestaron contra la legislación en Yakarta esta semana y se espera que las nuevas leyes sean impugnadas en los tribunales.

Apretando las tuercas

Getty Images Organizaciones de Derechos Humanos advierten que millones de personas en Indonesia están en riesgo de ser castigados, porque sus uniones no están formalizadas.

A todos por igual

AFP Contributor En la provincia de Aceh, desde hace algún tiempo, hombres y mujeres acusados de adulterio vienen siendo sometidos flagelados públicamente en aplicación de la sharía (ley islámica).

Getty Images La celebración del Mundial de Fútbol ha puesto en la palestra la estricta legislación en materia de relaciones sexuales de Qatar.

Siguiendo el ejemplo de…

Dejando atrás el pasado colonial

Getty Images La nueva legislación permite a las familias denunciar ante las las autoridades a aquellos parientes que convivan o tengan sexo con otra persona, sin estar casados.

La nueva legislación también prohíbe que dos personas no casadas vivan juntas y castiga este comportamiento con hasta seis meses de cárcel.Ajeng, una mujer musulmana de 28 años que vive en la ciudad de Depok, en Java Occidental, dijo que ahora su libertad estaba en riesgo, pues no se ha casado con el hombre con el que ha estado viviendo durante los últimos cinco años."Con la nueva ley,", le dijo a la BBC."¿Qué pasa si hay un familiar que tiene un problema conmigo y decide enviarme a la cárcel?", inquirió.La mujer, quien en 2019 participó en las primeras protestas que se desató la propuesta, afirmó: "Creo que vivir juntos o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es un delito". "En mi religión, se considera un pecado. Pero", agregó.Sin embargo, el martes, el parlamento aprobó por unanimidad el nuevo instrumento de más de 600 artículos e incorpora algunas disposiciones de la ley islámica.Grupos y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que las nuevas disposiciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las personas LGBT y las minorías étnicas.El hecho de que las normas se apliquen por igualque viven en Indonesia o que visitan destinos turísticos como Bali ha disparado las alarmas entre los empresarios. Muchas firmas se han opuesto a la legislación, porque temen que espante a la llegada de visitantes e inversiones. La directora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson, dijo a la BBC que el nuevo Código Penal supone un "gran revés para un país que ha tratado de presentarse como".Por su parte, el investigador Andreas Harsano advirtió que en Indonesia hay"especialmente entre los pueblos indígenas o musulmanes en áreas rurales", los cuales se han casado en ceremonias religiosas específicas."Estas personas, en teoría, estarían infringiendo la ley y su convivencia podría ser castigada con hasta seis meses de prisión", dijo.Con su decisión los legisladores indonesios han incluido a su país en la lista de países que castigan el adulterio, las relaciones prematrimoniales y entre parejas del mismo sexo. Debido al Mundial de Fútbol la estricta legislación moral de Qatar ha vuelto a la palestra. Sin embargo, el país del Golfo Pérsico no es el único que tiene normativas de esta naturaleza.penalizan con cárcel o incluso castigos físicos como la lapidación o los latigazos el sexo fuera del matrimonio.Pero no solo países de mayoría musulmana tienen legislaciones de esta naturaleza, pues Filipinas también castiga el adulterio y en el caso de las mujeres hasta con seis años de cárcel.Desde la transición democrática en 1998, en Indonesia se han introducido leyes cada vez más estrictas sobre el sexo y el comportamientos sociales basadas en la religión en algunas partes del país de 267 millones de habitantes.La provincia de Aceh ya hace cumplir la sharía (ley islámica) y se castiga a las personas por.Muchos grupos islámicos han estado presionando para tener más influencia en la configuración de las políticas públicas en los últimos años.Los legisladores, por su parte, han celebrado la revisión de las leyes que se remontan a la época colonial holandés."Es hora de que tomemosy dejemos atrás el Código Penal colonial que heredamos", dijo al parlamento la ministra de derecho, Yasonna Laoly.Estaba previsto que un borrador anterior se aprobara en 2019, pero éste provocó protestas en todo el país con decenas de miles de personas participando en las manifestaciones.Muchos, incluidos estudiantes, salieron a las calles y hubo enfrentamientos con la policía en Yakarta.Ajeng dijo que muchos indonesios que no se vieron afectados por la ley también protestaron en 2019 porque "la gente no quiere que sus impuestos se usen para enviar a la gente a la cárcel solo por sexo"."La gente está enfadada porque. Indonesia tiene muchos problemas como la pobreza, el cambio climático y la corrupción, pero en lugar de resolver un problema, han creado un proyecto de ley que solo aumenta el problema", remató.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.