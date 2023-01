El niño que aprendió a leer por sí mismo a los 2 años y al que acaban de aceptar en la asociación de superdotados Mensa

BBC

Teddy aprendió a leer solo viendo la televisión.

Un niño que aprendió a leer por sí mismo cuando tenía 2 años ha sido aceptado como el miembro más joven de la asociación internacional de superdotados Mensa en Reino Unido.Teddy, de 4 años y residente en la localidad inglesa de Portishead, puede contar hasta 100 en seis idiomas diferentes al inglés, incluido el mandarín.Mensa acepta personas que obtienen una puntuación de 98 o superior en una prueba de inteligencia.La madre de Teddy, Beth Hobbs, dijo que su hijoaprendió a leer a los 26 meses "viendo la televisión infantil y copiando los sonidos de las letras".

Teddy fue aceptado en Mensa a los 3 años.

"Comenzó a trazar las letras y cuando lo enviamos de regreso a la guardería después del cierre por el Covid les dijimos a los profesores que pensábamos que había aprendido a leer por sí mismo", dijo."Recibimos una llamada telefónica de la guardería, que había enviado a un maestro de preescolar para verificarlo y que dijo '¡sí, puede leer!'"

Teddy con su madre.

Fue esto último lo que asombró particularmente a los padres de Teddy."Estaba jugando en su tableta, haciendo estos sonidos que simplemente no reconocí, y le pregunté que qué era, y dijo: 'Mami, estoy contando en mandarín'", explicó la madre.

Teddy sabe contar en seis idiomas.

Teddy fue aceptado como miembro de Mensa cuando tenía 3 años, lo que lo convierte en el miembro actual más joven de la organización en Reino Unido.Pero sus padres dijeron que quieren que tenga una infancianormal."Está comenzando a darse cuenta de que sus amigos aún no pueden leer y no sabe por qué, pero es muy importante para nosotros mantenerlo con los pies en la tierra", dijo su madre."Si puede hacer estas cosas, entonces está bien, pero él lo ve como 'sí, puedo leer, pero mi amigo puede correr más rápido que yo', por lo que todos tenemos nuestros talentos individuales".

