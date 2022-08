El mundo está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advierte el secretario general la ONU

Reuters

Guterres asegura que el mundo ha tenido "suerte" por no haber sufrido una guerra nuclear.

El mundo está a un error de cálculo de una devastadora guerra nuclear, un riesgo que no se observaba desde la Guerra Fría, advirtió el secretario general de la ONU."Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria", declaró este lunes Antonio Guterres.En un momento de crecientes tensiones globales "la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo, de la aniquilación nuclear", aseguró.Guterres ofreció esta reflexión al inicio de una conferencia de los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).El acuerdo se firmó en 1968, cinco años después de la crisis de los misiles de Cuba, un evento que a menudo se describe como el momento más cercano en que estuvo el mundo de una guerra nuclear. El TNP fue diseñado para detener la propagación de armas nucleares a más países y avanzar hacia el objetivo final del desarme nuclear completo.Casi todas las naciones del planeta suscribieron el tratado, incluidas las cinco mayores potencias atómicas. Pero, de entre los Estados que nunca lo firmaron, se sabe o se sospecha que cuatro poseen armas nucleares: Corea del Norte,India, Israel y Pakistán.El secretario general de la ONU consideró que la "suerte" que hasta ahora ha tenido el mundo para evitar una catástrofe nuclear puede no durar e instó a la comunidad internacional a sumarse a un nuevo impulso para eliminar todas esas armas."La suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear", afirmó.Y advirtió de que esas tensiones internacionales están "alcanzando nuevos máximos", con referencias a la invasión de Ucrania, las tensiones en la península de Corea y los conflictos en Oriente Medio.

Putin ha sido acusado de elevar las tensiones y el riesgo de guerra nuclear desde la invasión de Ucrania.

Rusia ha sido acusada de aumentar las tensiones cuando, días después de invadir Ucrania en febrero, su presidente, Vladimir Putin, puso en alerta máxima a las poderosas fuerzas nucleares de su país.También amenazó a cualquiera que se interpusiera en el camino de Rusia con consecuencias "nunca vistas en su historia". La estrategia nuclear de Rusia contempla usar armas atómicas si se ve amenazada la existencia del Estado.Putin remitió el lunes una declaración a la conferencia sobre no proliferación en la que afirmó que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca debe desencadenarse".Pese a esto, Rusia fue objeto de críticas en la conferencia del TNP.El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, condenó la escalada bélica de Rusia y recordó que en 1994 Ucrania entregó sus armas nucleares de la era soviética tras recibir garantías de seguridad futura de Rusia y otros países."¿Qué mensaje envía esto a cualquier país del mundo que pueda pensar en la necesidad de tener armas nucleares para proteger, defender, disuadir, una agresión a su soberanía e independencia?", se preguntó. Y respondió: "El peor mensaje posible".Se estima que a día de hoy existen unas 13.000 armas atómicas en servicio en los arsenales de los nueve Estados con capacidad militar nuclear, muy por debajo de las aproximadamente 60.000 que se almacenaban a mediados de la década de 1980.

