El momento en que una periodista ucraniana de la BBC reconoce su edificio en ruinas en Kiev

https://youtu.be/m-EVQBCiQOwSi no puedes ver el video haz clicaquí.La periodista ucraniana de la BBC Olga Malchevska se despertó este viernes a las 03:00 GMT, con la noticia de que el edificio donde se encuentra el apartamento de su familia, en Kiev, había sido bombardeado. En este video en vivo, Malchevska cuenta lo ocurrido al mismo tiempo que recibe un mensaje de su madre, de quien no había tenido noticias hasta el momento. Se cree que su tío, a quien no han podido localizar, se encontraba en el edificio.De acuerdo con la información oficial, no hubo muertos en el ataque, pero 150 personas fueron evacuadas e incluso algunas fueron hopitalizadas."No puedo creer que veo es, de hecho, donde yo viví", explica Malchevska emocionada.

