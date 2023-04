El misterio del tamaño real de la población de India, que podría ser ya la mayor del mundo

Getty Images

India se acerca a ser el país con mayor población del mundo, si bien nadie puede asegurar cuántos habitantes tiene.

India vive un apagón informativo sin precedentes. La ausencia de datos oficiales sobre la cantidad de habitantes del país impide a los demógrafos de Naciones Unidas proyectar cuándo superará a China y pasará a tener la mayor población del mundo. El hito demográfico de India, que seesperabanfuera anunciado el pasado 14 de abril, no sucedió. Este miércoles, el Fondo de Población de la ONU dijo que a mediados de 2023 India alcanzará los 1.428,6 millones de habitantes, superando los 1.425,7 millones de China.En cualquier caso, en una entrevista con BBC hace unos días, el Jefe de Estimaciones y Proyecciones de Población de la ONU, Patrick Gerland, dijo que cualquier cifra sobre el tamaño real de la población de India son "suposiciones ingeniosas basadas en información fragmentaria". La población de India y China se estima en unos 1.400 millones de habitantes cada una, lo que significa que en promedio una de cada tres personas en el mundo vive en uno de esos dos países.China es el país más poblado desde que comenzaron los registros hace 70 años. "No tenemos datos oficiales reales de la India", dijo Patrick Gerland.Mientras que institutos como el World Population Review creen que la población de India ya ha superado a la de China este año, el Jefe de Estimaciones de Población de la ONU no está seguro de ello. "Está sucediento, pero la información que existe no nos garantiza ser tan precisos".

Lo que sabemos con certeza es que la población de China empezó a disminuir el año pasado más rápido de lo previsto, y que la de India está creciendo. Según las previsiones de los demógrafos de la ONU, alcanzará un máximo de 1.700 millones de habitantes en 2064, fecha en la que será un 50% mayor que la de China. El Ministerio del Interior indio tampoco ha respondido a las preguntas de la BBC sobre la falta de datos actualizados. Pasar a tener la mayor población del mundo tendría importantes implicaciones para la India. Pero, ¿por qué no podemos estar seguros de cuándo ocurrirá eso exactamente?

India suspende el censo

Muestras "desactualizadas"

¿Motivación política?

La razón principal de la incertidumbre es la falta de un nuevo censo en India a nivel nacional. Esta es laque el país enfrenta una situación de este tipo. Tras 140 años ininterrumpidos de censos cada 10 años, el dey se pospuso para 2022. Sin embargo, este año se ha vuelto a postergar hasta 2024.El año que viene es electoral y el Primer Ministro Narendra Modi buscará acceder a su tercer mandato consecutivo. Para algunos de sus oponentes, este podría ser el motivo de los retrasos.Ni siquiera después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ni en la Gran Hambruna de la década de 1870, se retrasó el censo en India. Basado en entrevistas individuales en cada hogar del país, el censo es la fuente de información más fiable no sólo sobre el número de habitantes, sino también sobre el empleo, alfabetización, riqueza, salud, educación y otras estadísticas socioculturales clave de la población. Losen base a evidencia: desde la necesidad de construir nuevos hospitales y escuelas hasta la planificación urbana, las decisiones sobre presupuestos públicos y la definición de circunscripciones electorales y escaños parlamentarios.También ofrece un retrato fiable de un país a otros gobiernos, empresas privadas, ONGs e investigadores académicos. En una nación de proporciones continentales como India, el censo es una tarea aún más compleja, que. China realizó su último censo, el número 70, en 2020 y publicó los resultados en 2021.En el caso de India, para evitar depender de cifras censales obsoletas de 2011, los demógrafos de la ONU se han basado, entre otras fuentes, en lasen base a una encuesta anual por muestreo, realizada por el gobierno indio. Pero ni siquiera eso está actualizado. "Para la encuesta de registro por muestreo no tenemos ningún dato completo publicado por el gobierno de India desde 2019. Así que para los años 2020, 2021 y 2022, no tenemos los datos oficiales reales que salen de India. Lo que tenemos son básicamente suposiciones que hemos hecho en la ONU basadas en el pasado", dice el experto de la ONU.Para calcular la población de un país, los demógrafos utilizan las cifras oficiales de nacimientos, defunciones y migraciones. "En el caso de India y China, lo que realmente más contribuye al cambio de la población en general en cuanto al tamaño es registrar los nuevos nacimientos y nuevas muertes", explica Gerland. Pero sin un nuevo censo, no puede medirse tampoco el impacto de la pandemia en el país. "Debido a que aún no tenemos los datos reales, hemos hecho algunas aproximaciones burdas, algunas suposiciones ingenuas basadas en información fragmentaria", dice el especialista. Gerland añade que el momento exacto en que India superará la población de China puede suceder "este mes, este año o tal vez ya haya sucedido". A la pregunta de por qué las muestras no están actualizadas, el gobierno indio tampoco ofrece una respuesta.Para la oposición, la razón de los retrasos en el censo seríade su segundo mandato en el poder."En asuntos importantes como el empleo o las muertes por covid, hemos visto cómo el gobierno de Modi ha preferido ocultar datos críticos", dijo el portavoz del Partido del Congreso, Pawan Khera, según informó la agencia Reuters. El gobierno indio no respondió a BBC sobre esta acusación. Sin embargo, un portavoz del Partido Popular Indio, al que pertenece Modi, respondió a estas críticas: "Quiero saber en qué se basan para decir esto. ¿Cuál es el parámetro social por el que nuestro rendimiento en nueve años es peor que el de sus 65 años (en el gobierno)?", dijo. Sin referirse a India en concreto, Patrick Gerland dijo que, por lo general, el"crea un rechazo bastante frecuente hacia la participación en el censo". "La idea de un censo es utilizar la información recolectada para el bien común, no para que un grupo específico se enfrente a otro. En el caso que se dé una situación en la que parte de la población sospeche que se va a hacer un mal uso de los datos, eso puede llevar a muchos problemas y desafíos para obtener resultados".