Netflix Gillian Anderson interpreta a Emily Maitlis en la película que recrea la entrevista de la periodista con el príncipe Andrés.

Gillian Anderson asegura que le dio "miedo" interpretar a la periodista de la BBC que protagonizó la explosiva entrevista con el príncipe Andrés en 2019 y que ahora recrea una nueva película de Netflix, “La gran exclusiva”.

La actriz de “Expediente X” y “Sex Education” tuvo sus reservas sobre aceptar el papel y en un primer principio lo rechazó.

"Era demasiado aterrador interpretar a Emily Maitlis (la antigua periodista y presentadora de la BBC), porque todavía está viva, porque es formidable, porque la gente la conoce muy bien", reveló la actriz.

Pero al final decidió desechar sus dudas y aceptar el papel.

La periodista británica Emily Maitlis presentó durante años el programa de entrevistas en profundidad de la BBC “Newsnight”, y fue la encargada de conducir el programa en el que el príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II y hermano de Carlos III, reconoció sus vínculos con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein.

"Creo que es increíble, desde que la conocí me comporté con ella como si la conociera de siempre. Como si fuéramos mejores amigas", asegura la actriz sobre Maitlis en una entrevista con la BBC.

La actriz, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, explica que ambas se encontraron en una recaudación de fondos de la ONG Cancer Research en la sede de los Bafta el año pasado.

"Lo más gracioso fue que había venido a este evento benéfico sin haberme preparado en absoluto y estaba realmente desaliñada. Y ella apareció como Emily Maitlis, que parece una estrella de cine, y estaba bronceada, con falda blanca corta y todo. Parezco a su tía abuela en las fotos", bromea la intérprete.

Getty Images Maitlis (izquierda) se encontró con Anderson en un evento caritativo en marzo de 2023.

Anderson afirma que no pudo hacerle preguntas a Maitlis mientras se preparaba para interpretarla por una sencilla razón: la expresentadora Newsnight es la productora de una serie rival de Amazon de tres capítulos.

“A Very Royal Scandal” (Un escándalo muy real) estará protagonizada por Ruth Wilson como Maitlis y Michael Sheen en el papel del Príncipe Andrés y abordará en gran parte el mismo tema.

"Ella sabía que yo la estaba interpretando, pero tiene su propio proyecto, por lo que ponía muchos límites al respecto", dice Anderson sobre su encuentro.

En la versión de Netflix Rufus Sewell interpreta al príncipe, y está basada en las memorias de la antigua productora de Newsnight Sam McAlister, quien consiguió la entrevista y estuvo en el set durante gran parte de la producción.

La interpreta Billie Piper, quien describe a McAlister como "una mujer formidable con un arte especial para la negociación", "con mucha energía" y "distinta a cualquier persona que haya conocido".

Peter Mountain/Netflix Billie Piper interpreta a la antigua productoa de Newsnight, Sam McAlister.

"Llevaba una peluca de 11.000 libras (casi US$14.000)", dice Piper, quien sonríe mientras explica cómo logró el aspecto de los característicos rizos rubios de McAlister.

"¿De verdad?", salta Anderson con genuina sorpresa por el precio. "Ahí se fue el presupuesto. Era pelo de unicornio", ríe.

’Un accidente automovilístico a cámara lenta'

Ambas actrices recuerdan sus reacciones cuando se transmitió la entrevista original del Príncipe Andrés.

"Boquiabierta", asegura Piper, con los ojos como platos mientras lo recuerda. "No podía creer lo que estaba viendo y sentí que probablemente no volvería a ver algo así".

"Dejé de verla", recuerda Anderson. "Porque había oído lo que en cierto modo era como un accidente automovilístico a cámara lenta. Esto plantea muchas preguntas".

Ambas insisten en que hay muchas razones para hacer una película sobre la entrevista, incluso cuando la original todavía se puede ver fácilmente en internet.

"Se trata de la historia que hay detrás, de las personas que consiguieron la entrevista", explica Anderson.

Ambas afirman que lo que más les atrajo fue el hecho de que fueran las mujeres, en particular McAlister, quienes contribuyeran decisivamente a que se realizara la entrevista.

"Refleja todos los momentos en los que casi no sucedió", dice Anderson.

"Incluso después de que lo grabaran, el palacio podría haberlo cancelado. Así que, ¿por qué no dramatizarla como una de las entrevistas más impresionantes e importantes de la historia?", agrega.

Peter Mountain/Netflix Rufus Sewell pasó tres horas al día en maquillaje para trasnformarse en el príncipe Andrés.

Cuando llegó el momento de recrear la entrevista real, Anderson y Sewell se aprendieron de memoria una sección de 10 minutos.

"Parecía una obra de teatro", afirma entusiasmada Anderson.

Anderson reprodujo una y otra vez el audio original, aprendiendo todos los ritmos y pausas del habla. Cuando llegó el momento de filmar, descubrió que Sewell había empleado de forma independiente la misma técnica.

"Cuando estábamos sentados uno frente al otro había seis, ocho cámaras y fue: '¡vamos!'. Y como él se había preparado de la misma manera y podía ir de principio a fin, pudimos hacer esos 10 minutos seguidos. Simplemente nos adaptamos al ritmo de la entrevista y a cómo se formularon las preguntas. Después tomamos un respiro y dijimos: '¡eso fue todo!' Fue divertido. Fue aterrador. Fue increíble. Fue extraño", recuerda Anderson.

Al parecer, el príncipe Andrés también quedó contento después de grabar la entrevista real.

Netflix Sam McAlister (izquierda) bromea con que Piper supo captar su amor por las gafas de sol y los cafés con caramelo.

La película de Netflix, en la que McAlister es productora ejecutiva, está basada en su libro “Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews” (Exclusivas: tras los bastidores de las entrevistas más impactantes de la BBC). Escribió estas memorias tras aceptar en 2021 un despido voluntario de su trabajo en Newsnight.

McAlister tiene su teoría de por qué el príncipe Andrés pensó que la entrevista había ido bien: “Yo lo llamo el engaño real", dice.

"La gente que se encuentra a cierto nivel, y yo a menudo trataba con jefes de Estado y directores ejecutivos en ese momento, ninguno piensa que haya hecho una mala entrevista. Y hasta qué nivel piensan que no han hecho una mala entrevista probablemente depende de su nivel de poder y del nivel de comprensión de sus propias capacidades. Al príncipe Andrés le habían dicho que era increíble durante 59 años", añade la productora.

A pesar de dejar Newsnight, sigue muy orgullosa del programa, que está sufriendo una serie de recortes importantes, y asegura que "los poderosos dormirán más profundamente" cuando el programa de (el canal) BBC Two se reduzca a 30 minutos.

McAlister es igualmente diplomática cuando se le pregunta sobre la serie de Amazon de Maitlis. Insiste en que "no hay animosidad" entre ellos, describe los proyectos como "complementarios" y admite que no está segura de si alguien la interpretará en esa versión. "¿Puedes averiguarlo por mí?", pregunta.

Netflix La película de Netflix ha recreado los estudios de la BBC.

Hubo un momento en el que lloró durante el rodaje al ver a Piper recrear cómo llegaba cada día al trabajo.

"Ver a Billie resumir mi vida durante más de una década me pareció muy conmovedor. Verla rebotando con los rizos y montones de brillo de labios, café en mano. Nadie se espera acabar siendo interpretada por Billie Piper en una película de Netflix", reconoce McAlister.

Lo que le satisface es que la película destaca lo que sucedió detrás de las cámaras en Newsnight para que la entrevista se llevara a cabo.

"Todo el tiempo hay productores que se me acercan y me dicen: 'No puedo creer que la gente se esté enterando del trabajo que hacemos’", explica.

¿Y qué creen que pensará el príncipe Andrés de la película? Tanto Anderson como Piper están de acuerdo en que esta vez él no la verá.

