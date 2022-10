El locutor Alex Jones deberá pagar US$965 millones a las víctimas de la escuela Sandy Hook por difamación

Reuters

Durante años, el locutor estadounidense Alex Jones aseguró que la masacre ocurrida en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook había sido un complot del gobierno para quitarle las armas a los estadounidenses y que nadie había muerto.Sin embargo, este miércoles una corte del estado de Connecticut lo halló culpable por difamación y lo condenó a pagar US$965 millones a las víctimas del tiroteo, en el que murieron 20 niños y 6 adultos. La demanda fue introducida por los familiares de ocho víctimas y un agente del FBI que respondió al ataque.Los demandantes exigían al menos 550 millones de dólares. En el juicio, alegaron que la información errónea del locutor de radio de derecha condujo a una década de hostigamiento y amenazas de muerte.Jones, quien fundó el sitio web y programa de entrevistas Infowars y que estaba cargado de conspiraciones, ahora reconoce que el ataque fue "100% real", una concesión que hizo en agosto en otro juicio por difamación en Texas.El juicio en Waterbury, Connecticut, que tuvo lugar a 32 kilómetros del lugar del tiroteo, estuvo marcado por el emotivo testimonio de un grupo de padres.

Reuters

Jesse Lewis, de 6 años, fue una de las víctimas en Sandy Hook.

Avalancha de odio y la bancarrota de JonesLuego de los comentarios del locutor, algunas víctimas dijeron que recibieron una avalancha de odio en Internet y otros que tuvieron que mudarse de casa repetidamente por su propia seguridad. Un padre, Mark Barden, dijo haber escuchado que la gente profanaba la tumba de su hijo Daniel "orinando sobre ella y amenazando con desenterrarla".Pero Jones ha asegurado que está en bancarrota, a pesar de la evidencia de que sus empresas ganaban alrededor de US$800.000 por día vendiendo suplementos dietéticos, parafernalia de armas y equipos de supervivencia.En los argumentos finales, el abogado de los demandantes, Chris Mattei, dijo: "Cuando cada una de estas familias se ahogaba en el dolor, Alex Jones puso su pie justo encima de ellas".El acusado, por su parte, dijo que el proceso fue un "juicio espectáculo" dirigido por un juez "tirano" y argumentó que él no tenía la culpa de las acciones de sus seguidores."Ya he dicho que lo siento cientos de veces, y he terminado de decir que lo siento", dijo en un dramático testimonio a fines del mes pasado que hizo llorar a algunos en la sala del tribunal.En agosto, Jones fue condenado por un tribunal de Texas a pagar US$4,1 millones por difamación, más otros US$45,2 millones por daños punitivos.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.