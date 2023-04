El juicio contra Donald Trump por la denuncia de violación de la columnista E Jean Carroll

Getty Images

Este martes comenzó en Nueva York el juicio civil contra Donald Trump por la denuncia presentada contra el expresidente estadounidense por la columnista E. Jean Carroll, quien lo acusa de haberla violado.Caroll, de 79 años, sostiene que la agresión ocurrió en un tienda de lujo en Manhattan en los años 90. Trump niega esta la acusación.Shawn Crowley, una de las abogadas de Carroll, explicó que su clienta les contó a sus amigas los detalles de la presunta violacion. El abogado de Trump desestimó la acusación por considerarla inverosímil. "Todo se reduce a: ¿Crees en lo increíble?", señaló el abogado Joe Tacopina al jurado conformado por seis hombres y tres mujeres en su alegato inicial este martes.El juicio civil -que se espera tenga una duración de dos semanas- se centrará en el supuesto encuentro entre la excolumnista de la revista Elle y Trump, que tuvo lugar hace más de dos décadas.

Los detalles del caso

Foco en el incidente

Caroll describió los detalles de lo que sostiene le ocurrió con Trump en su libro "¿Para qué necesitamos a los hombres? Una modesta propuesta", en el que dice que no denunció el presunto ataque entonces porque una amiga le dijo que no tenía posibilidades de ganarle a Trump en un tribunal.Más de una decena de mujeres han hecho anteriormente denuncias de conducta sexual inapropiada contra Trump, acusaciones que él niega.Según explica en su libro Carroll, el encuentro con Trump tuvo lugar a finales de, en la exclusiva, en Nueva York.Carroll dice que reconoció al futuro presidente y le dijo "Tú eres el magnate inmobiliario", y que él le dijo que estaba comprando un regalo para "una chica".La columnista sostiene que Trump sabía que en ese momento ella tenía un segmento televisivo de consejos en NBC y que los dos empezaron a bromear, animándose mutuamente a probarse algo de lencería.Carroll alega que luego fueron a un probador, y ahí fue donde, según ella, ocurrió la violación.Tantoen ese momento, y él estaba casado con la actriz Marla Maples.Carroll dice que les contó a dos amigas el supuesto incidente y que una de ellas le aconsejó que fuera a la policía.Pero la otra le aconsejó que no se lo dijera a nadie. "¡Olvídalo! Tiene 200 abogados. Te enterrará", asegura que le advirtió.El suceso "cambiaría su vida para siempre", afirmó la abogada Shawn Crowley, y agregó que "el miedo y la vergüenza" mantuvieron a Carroll en silencio sobre el incidente durante años.Según explicó la letrada, Carroll testificará en el juicio, y también lo harán testigos que verificarán su versión, incluidos dos empleados de Bergdorf Goodman, su hermana y dos mujeres que también afirman haber sido agredidas por Trump.No está claro si el expresidente testificará en persona. Los abogados de Carroll han dicho que no planean llamarlo a declarar como testigo.El martes, el juez ordenó al equipo de Trump que aclarara si asistirá a partes del juicio, ya que si lo hace el personal de seguridad necesita tiempo para prepararse. Los abogados de Trump se han centrado en lasy preguntaron a los miembros del jurado cómo un delito de este tipo pudo haber pasado desapercibido en una tienda típicamente bulliciosa de la ciudad de Nueva York.De acuerdo al abogado Tacopina, esto "no es creíble". Aunque se trata de un juicio civil y no penal, hay mucho en juego para Trump. Si Carroll ganara el juicio, sería la primera vez que se responsabiliza legalmente a Trump undea agresión sexual, después de que se hayan presentado más de una veintena de acusaciones en su contra.Trump ha dicho en el pasado que Carroll inventó su relato para lograr publicidad. La excolumnista exige una indemnización por su dolor y sufrimiento, daños psicológicos duraderos e invasión de su privacidad.