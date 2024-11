Your browser doesn’t support HTML5 audio

TV BRA La reportera Emily Ann Riedel ha tenido que aprender a contener su personalidad efusiva.

Quizás no debería sorprender que la decoración del nuevo estudio de TV BRA sea rosa chillón.

Es el color favorito de dos de los reporteros de la cadena, Emily Ann Riedel (que lleva un top rosa cuando la visito) y Petter Bjørkmo.

"¡Hasta tenía el pelo rosa!", me dice Bjørkmo riendo, antes de añadir que tuvo que cambiar su look "porque soy reportero y los reporteros tienen que tener un aspecto decente".

Todos los reporteros de TV BRA (que significa "TV Buena") son discapacitados o autistas; la mayoría tiene una discapacidad de aprendizaje.

Todas las semanas elaboran un programa de revista de una hora de duración que cubre noticias, entretenimiento y deportes, y se emite en una importante plataforma de streaming noruega, TV2 Play, así como en la propia aplicación y el sitio web de TV BRA.

"Belleza interior y exterior"

El programa se presenta en un noruego sencillo y es más lento que los reportajes de noticias convencionales, lo que lo hace mucho más fácil de seguir. Entre 4.000 y 5.000 personas lo sintonizan cada semana.

Los 10 reporteros de la emisora están repartidos por todo el país, donde trabajan como corresponsales de noticias locales.

Riedel, que tiene síndrome de Down, vive y trabaja en la ciudad costera de Stavanger. Ha tenido que aprender a contener su personalidad efusiva.

"Tengo que seguir el guion y no hablar de cosas personales, porque aquí se trata de noticias. Cuando trabajo aquí tengo que ser muy profesional".

Aunque lleva años en la emisora, algunas cosas siguen siendo novedosas para ella, como el rímel que le ponen antes de salir ante la cámara y que, según ella, le hace sentir los párpados pesados.

"No lo necesito porque me veo hermosa", me dice Riedel con una sonrisa. "Tengo belleza interior y belleza exterior".

BBC La editora en jefa de TV BRA, Camilla Kvalheim, a veces también trabaja como maquilladora de la estación.

"Sí, así es", se ríe Camilla Kvalheim, la editora ejecutiva de la estación y también, actualmente, maquilladora.

"Pero en el estudio, con luces fuertes y todo, te ves más pálida".

Kvalheim y un pequeño equipo técnico que no es discapacitado producen y editan todos los reportajes.

Aunque Riedel y sus colegas tienen leves problemas de aprendizaje (pueden hablar inglés bien y viajar sin ayuda), algunas cosas son un desafío.

Observo cómo el equipo intenta familiarizarse con un nuevo sistema de teleprompter. Los presentadores a menudo tienen que leer una línea muchas veces para obtener una buena toma.

"A veces puede ser difícil decir lo que está escrito, así que tenemos que hacerlo una y otra vez", dice Kvalheim. También tiene que brindar capacitación en el trabajo a su equipo, que no estudió periodismo en la universidad antes de unirse a la estación de televisión.

Sin embargo, sus expectativas para con su equipo son altas.

"Ella dice: '¿Puedes hacer eso otra vez? ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Puedes mirar directamente a la cámara? Quiero que seas perfecta, esto es muy importante’", cuenta Riedel.

"Y cuando está orgullosa, cuando terminamos, dice: '¡Me gusta esta parte! ¡Me gusta esa parte! ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Usa tu energía para ser lo mejor que puedas ser!’".

Se ha señalado que las personas con discapacidades de aprendizaje pueden verse limitadas por comentarios demasiado positivos, que les impiden desarrollar sus habilidades. Ese no es un problema aquí.

"Si queremos que el público nos vea, tenemos que tener un aspecto profesional", dice Kvalheim sin disculparse.

"Si quieren ser respetados como reporteros y periodistas, deben seguir los estándares éticos de otras organizaciones de noticias".

Desde 2013

Los orígenes de TV BRA se remontan a hace más de una década, cuando Kvalheim trabajaba como profesora para personas con discapacidad intelectual en un centro de atención residencial en Bergen y decidió dedicarse a su pasión por el cine.

Descubrió que, en cuanto sacó una cámara, la dinámica entre ella y la gente con la que trabajaba cambió.

TV BRA Petter Bjørkmo es otro de los reporteros de TV BRA.

"De repente, cuando trabajábamos juntos en esas películas, éramos un equipo. No era yo por encima de ellos, éramos iguales", recuerda Kvalheim.

Al descubrir que sus colaboradores creativos tenían mucho que decir sobre el mundo, se animó a continuar con el trabajo, y fue ganando impulso.

Ahora es un canal nacional, con un estudio adecuado, pero Kvalheim admite que sus periodistas no cobran el mismo dinero que sus colegas de otras cadenas.

TV BRA recibe financiación estatal y obtiene ingresos por proporcionar a TV2 Play un programa semanal, pero el dinero es extremadamente escaso.

Por lo tanto, es bueno que el equipo esté motivado por otras cosas además del dinero.

"Hablando de derechos"

En Noruega, como en todos los países, las personas con discapacidades de aprendizaje se enfrentan a problemas que van desde las bajas tasas de empleo hasta el acceso a la ayuda y la vivienda.

Ser capaz de entender las noticias empodera a la comunidad en general para hacer campaña sobre estos temas.

Un reciente informe de Petter Bjørkmo es un buen ejemplo de ello. Visitó a una mujer con discapacidad de aprendizaje grave que vive en un centro de acogida en Trondheim.

"La ciudad –el gobierno– quiere quitarle las compras", me dijo, refiriéndose al subsidio que recibe para que una asistente social la acompañe al supermercado.

"Le dijeron que tiene que hacerlo online, pero no puede. Como no habla muy bien, le resulta difícil conectarse a internet para comprar comida. ¡Necesita ayuda!".

El informe de Bjørkmo tuvo una "respuesta masiva" de los espectadores, dice Kvalheim, aunque no hizo que el gobierno local reconsiderara su posición.

BBC El periodista Svein Andre Hofsø es conocido por su estilo irónico de hacer preguntas.

"TV BRA es muy importante", coincide Svein Andre Hofsø, otro reportero. "Porque estamos hablando de personas con discapacidad y de cuáles son nuestros derechos en la vida real".

Hofsø, un reportero de noticias itinerante con base en Oslo, era muy conocido incluso antes de unirse a TV BRA.

Desempeñó el papel principal en la película de 2013 Detective Downs.

Antes de las últimas elecciones parlamentarias, en 2021, Andre tuvo la oportunidad de volver a ponerse el sombrero de detective, pero esta vez su trabajo consistió en interrogar a varios políticos sobre sus propuestas, con su estilo irónico.

Una de esas secuencias lo muestra sentado en un banco fuera del edificio del parlamento en Oslo, fingiendo leer un periódico.

Un político, Jonas Gahr Støre, el líder del Partido Laborista, sale a la calle, pero detrás de una columna, un secuaz lo espera para tenderle una emboscada.

Mientras Hofsø observa, el secuaz arroja una red para mariposas sobre el desprevenido Støre.

En la siguiente escena, vemos a Støre en una silla en un sótano. Hofsø le ilumina la cara con una lámpara inclinada y le muestra fotos de personas discapacitadas que se ven tristes y solas.

"Si votamos por ti, ¿qué harás por nosotros?".

En este punto, Støre expone sus políticas para las personas con discapacidad. Y después de las elecciones, efectivamente se convirtió en primer ministro.

Camilla Kvalheim se ríe cuando recuerda el encuentro.

"Fue muy gracioso. Cada vez que lo hemos visto desde entonces, dice: '¡Oh, ¿vas a atraparme con esa red para mariposas?!’".

TV BRA El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue interrogado por TV BRA antes de ser electo.

El día que visité TV BRA, recibieron a Silje Hjemdal, una diputada local del derechista Partido del Progreso.

Un equipo de cuatro periodistas la interrogó sobre todo, desde las carreteras hasta la inmigración, y sobre lo que piensa de los planes para el lujoso nuevo teatro nacional en Oslo (como es de Bergen, tiene algunas dudas sobre el proyecto).

Kvalheim también estaba allí, guiando las preguntas.

Las respuestas de Hjemdal son serias, pero también hay calidez en el encuentro; es una seguidora de la cadena desde hace mucho tiempo.

"Muchos políticos saben ahora qué es TV BRA, así que diría que es un gran, gran avance, solo en los últimos cinco años", me dice.

Una nueva manera de hacer TV

TV BRA no es el único canal de noticias presentado por personas con discapacidad intelectual. Existen programas similares, aunque más pequeños, en Islandia y Dinamarca.

Por otra parte, Eslovenia, los Países Bajos y otros países ofrecen un servicio de "noticias fáciles": informes simplificados, pero no presentados por personas con discapacidad intelectual.

Para los espectadores de TV BRA, este tipo de servicio es esencial.

"Creo que este canal de televisión es realmente importante para nuestra comunidad", dice Anne-Britt Ekerhovd, una fan de la cadena que tiene una discapacidad intelectual.

"Explican las cosas muy bien. En otros informativos como NRK, explican las cosas de una manera demasiado difícil para que las entendamos. TV BRA es mucho más fácil de entender".

Otro fan de la cadena, Espen Giertsen, está de acuerdo: "Hay algo especial en esto: están haciendo televisión de una manera nueva".

Los periodistas de TV BRA son muy conscientes del importante papel que desempeñan al servir a esta audiencia a menudo descuidada.

"Si tienen toneladas de peso encima, quiero que lo levanten, para que puedan ser libres, para que puedan sentirse aceptados", expresa Emily Ann Riedel.

