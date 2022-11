El increíble legado del joven de 27 años que salvó a seis personas con sus órganos

BBC

Alex Newlove, 27, murió repentinamente durante una visita a la familia en Navidad.

Este año, una adolescente de 16 años pudo celebrar los resultados de sus exámenes de secundaria y un niño pequeño pudo abrazar a su madre, gracias a Alex Newlove.El joven de 27 años murió repentinamente de una hemorragia cerebral en Manchester, Inglaterra, en 2020 y como donante de órganos ayudó a salvar la vida de seis personas.La madre de Alex, Judy Coutinho, insta a otros a compartir sus deseos de donación de órganos con sus familias para que se puedan salvar más vidas. "Es un regalo increíble", asegura.Newlove, originario de la localidad inglesa de Lancashire se había mudado a Estados Unidos para seguir una carrera en contabilidad y finanzas.Coutinho, de 59 años, explica que su hijo estaba viviendo "la vida que había soñado" en Chicago antes de enfermarse a principios de 2020."No hubo ninguna advertencia", dijo."Murió de una hemorragia cerebral masiva estando en casa por Navidad. Para nosotros, todo sucedió como un rayo".Coutinho le contó a la BBC que aunque no había discutido la donación de órganos con su hijo, "instintivamente sabía" lo que él querría.

BBC

Judy Coutinho dice que su hijo había estado "viviendo la vida que había soñado" en Chicago.

"Tuve razón porque aparentemente él firmó el registro de donantes de órganos cuatro veces", agrega."Simplemente sentí que él hubiera querido que sus órganos ayudaran a otras personas. ¿Por qué no ayudar a otras personas? Eso no iba a traer a Alex de vuelta con nosotros"."Así que sentí que era lo correcto".

"Un legado increíble si sucede lo impensable"

BBC Judy Coutinho insta a la gente a que comparta con su familia sus deseos sobre donación de órganos.

En los años transcurridos desde entonces, la afligida madre ha estado en contacto con algunas de las familias"Estoy en contacto con una madre cuya hija recibió (un órgano). Sé cómo le está yendo, obtuvo resultados increíbles en los exámenes de secundaria, ha sido encantador verla con un vestido de graduación y cosas así"."Es conmovedor y simplemente"También me llegaron un par de cartas de la madre de un niño pequeño que recibió parte del hígado de Alex. Escuchar lo bien que le está yendo es realmente reconfortante".Judy ahora apoya una campaña del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) que insta a las personas a hablar con la familia y "no dejar incertidumbre" sobre la donación de órganos.La campaña destaca el impacto que tiene en las familias no saber qué hacer con los órganos de su ser querido."Es un regalo ydice Coutinho."Nunca soñé que estaría en esa posición, nunca soñé que ese día llegaría. Te ayuda ser consciente de lo que hubiera querido tu ser querido y creo que es una conversación importante".La campaña se lleva a cabo después de un cambio en la ley en Inglaterra que considera que todos los adultos están dispuestos a donar sus órganos, a menos que opten por no participar o estén en uno de los grupos excluidos.Sin embargo, muchas personas no saben que las familias seguirán siendo contactadas antes de que se lleve a cabo cualquier donación.El NHS señala que una investigación que realizó muestra que mientras el 80% de las personas están dispuestas a donar sus órganos, soloAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.