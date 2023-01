El holocausto olvidado perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Delfin Lakatosz

Hinta Gheorghe dice que generaciones de romaníes sufrieron odio y discriminación.

"¿Por qué querían matarnos? ¿Por qué nos mataron?".Esas son las preguntas que se hace Hinta Gheorghe, un sobreviviente delholocausto del pueblo romaní de 83 años.Con 2 años, fue llevado a un campo en Transnistria, un territorio entre los ríos Dniéster y Bug, administrado por Rumania entre 1941 y 1944. "No tengo muchos recuerdos del viaje en sí, pero me marcó para siempre", le dijo Gheorghe a la BBC a través de su sobrina nieta, Izabela Tiberiade.Aproximadamente 11 millones de personas fueron asesinadaspor los nazis. Cinco millonesde los fallecidos no eran judíos.Los historiadores estiman que entre 250.000 y 500.000gitanos fueron asesinados durante el Holocausto. Pero estas víctimas permanecen casi olvidadas.Los nazis creían que los alemanes eran arios y por lo tanto la "raza superior". Algunas personas eran indeseables según los estándares nazis, ya fuera por sus orígenes genéticos o culturales, o por su estado de salud.

En estas categorías eran puestos los judíos, los gitanos, los polacos y otros eslavos, así como personas con discapacidades físicas o mentales.Otras víctimas incluyeron testigos de Jehová, homosexuales, clérigos disidentes, comunistas, socialistas, 'asociales' (un término usado por los nazis para categorizar a un grupo de personas que no se ajustaban a sus normas sociales) y otros enemigos políticos.

Campos de la muerte

El campamento gitano en Auschwitz

Prejuicios arraigados

Miedos renovados

Nueva generación

"Mi madre perdió varios hijos durante el viaje en esos trenes para ganado. Y creo que una parte de ella permaneció allí para siempre, incluso después de muchos años, cuando todo era solo un recuerdo", cuenta Gheorghe."Comprendimos lo que estaba pasando en el campo incluso antes de que llegáramos allí.Había demasiada gente en pequeños trenes, diseñados para el transporte de ganado".La llamada "Oficina Central para la Lucha contra el Estorbo Gitano" fue creada en junio de 1936 por los nazis. Ubicada en Múnich, se encargó de "evaluar los hallazgos de una investigación racial-biológica" sobre los sinti y los romaníes.Para el año, los sinti y los romaníes ya estaban siendoAl igual que los judíos, fueron privados de sus derechos civiles. A los niños se les prohibió asistir a las escuelas públicas y a los adultos les resultó cada vez más difícil mantener o asegurar un empleo.Los romaníes, un pueblo nómada que se cree que procedía del noroeste de la India, estaban formados por varias tribus o naciones.La mayoría de los romaníes que se habían asentado en Alemania pertenecían a la. Habían sido perseguidos durante siglos. El régimen nazi continuó la persecución al considerarlos asociales y racialmente inferiores a los alemanes."Nadie se preocupaba por nosotros pero, al mismo tiempo, nos odiaban tanto", recuerda Gheorghe.En 1943, se asignó un gran área del complejo de campos depara albergar a los romaníes deportados.Se estima que el número de prisioneros era de. Muchos se convirtieron en víctimas de. Otros murieron deen las cámaras de gas.El campo se disolvió en agosto de 1944, pero la mayoría de sus prisionerosAl final, al menos 21.000 hombres, mujeres y niños murieron ahí.Cuando Hinta Gheorghe y los sobrevivientes de su familia regresaron del campo de exterminio después de tres extenuantes años, encontraron que"Nos deshumanizaron. Y lo peor es que todavía nos despojan de nuestra historia. Muchos niños hoy en día no tienen ni idea de lo que pasó, solo escuchan canciones de abuelas viejas que recuerdan y lloran mientras cantan"."Nuestras canciones transmiten el sufrimiento, las condiciones insoportables en el campo, que fueron devastadoras. La suciedad, el hambre, el frío, los refugios inhóspitos [...] el hacinamiento que crea enfermedades lentas y dolorosas".Barbara Warnock, curadora de la Biblioteca del Holocausto Wiener ubicada en Londres, dice que la exclusión social existente y la discriminación hechadentro de la sociedad alemana hicieron mucho más fácil que los nazis atacaran a la comunidad romaní."Al principio fue una especie de continuación de las medidas y actitudes perjudiciales ya existentes. Los nazis se basaban en la legislación existente. Los romaníes eran un grupo bastante marginado dentro de Alemania", dice Warnock.También señala que hay unasobre los romaníes durante la Segunda Guerra Mundial."Hay mucha incertidumbre sobre los números. Algunos fueron asesinados en campos de exterminio, muchos murieron en ejecuciones masivas, particularmente en territorios soviéticos. El ejército alemán fue seguido por los Einsatzgruppen (escuadrones de la muerte paramilitares de la Alemania nazi) y los colaboradores locales participaron en la cacería masiva".Inmediatamente después de la guerra, muchos de los principales jefes nazis fueron capturados y juzgados por tribunales militares y en los Juicios de Núremberg. En estos casos,Los nazis solían afirmar que "los romaníes que arrestaban eran criminales".Para Gheorghe, la discriminación que él y su comunidad enfrentaron en el país como "extranjeros" no se limitó al régimen nazi.Después de la caída del comunismo soviético, Gheorghe se fue de Rumania a Alemania.Pero pocos meses después de su llegada, se vio envuelto en un, conocido como losen agosto de aquel año.Fue la peor violencia derechista en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Los extremistas atacaron a los inmigrantes arrojando piedras y cócteles molotov contra un bloque de"Qué triste que el sucesor del pueblo que trajo tanto sufrimiento haya llevado a cabo los mismos actos. Nuestros hijos merecen algo mejor que el odio y la ira", señala Gheorghe.Los descendientes de las víctimas olvidadas del Holocausto también se interesaron más en el sufrimiento de sus antepasados.La sobrina nieta de Hinta Gheorghe,, ni siquiera había nacido cuando su familia enfrentó nuevos ataques inspirados en la ideología neonazi.En la escuela estudió sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pero, señala.Fue en casa, en Rumania, donde supo más. Decidida a buscar justicia, decidió estudiar Derechos Humanos y Derecho Internacional. "Solían contar historias que nuestras nuevas generaciones no podían comprender", le dice Tiberiade a la BBC."Descubrí que mis abuelos, tíos y muchos otrosFueron deportados a campos de exterminio, solo porque eran romaníes"."Las nuevas generaciones, hay falta de representación y los jóvenes rara vez se conectan con su pasado y sus raíces. Algunos incluso consideran que ser gitano es malo", lamenta.Ahora Tiberiade trabaja para una organización de jóvenes romaníes, Dikh he na bsiter(que se traduce como "Mira y no olvides"), cuyo objetivo es conmemorar y concienciar sobre lo que le sucedió a la comunidad romaní durante el Holocausto.La joven quiere que los romaníes de las nuevas generaciones y otrosEspera que esto "haga que otros vean a su comunidad con mucha más empatía".También hay esfuerzos internacionales.En 2015, un informe de Naciones Unidas pidió un compromiso político firme y tangible para luchar contra los prejuicios y la discriminación que siguen vulnerando los derechos del pueblo gitano.El Parlamento Europeo también aprobó observar elen 2015. Se conmemora el. Los romaníes también son recordados junto con otras víctimas durante el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto."No podemos cambiar mucho de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, determinación y mucho esfuerzo. "No podemos cambiar mucho de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, determinación y mucho esfuerzo. Necesitamos aceptación y tolerancia", dice Tiberiade."Necesitamos celebrar nuestra cultura, historia e idioma juntos. Necesitamos dejar de hablar unos de otros. Y hablar entre nosotros".Desde Craiova, la localidad en Rumania donde Gheorghe vive ahora, el sobreviviente del Holocausto dice que tiene un deseo: