El histórico hallazgo del primer texto de hace 2100 años del antecedente del euskera, la enigmática lengua de los vascos

Sociedad de Ciencias Aranzadi

Son 40 signos distribuidos en cuatro líneas.

"Sorioneku". Afortunado.Esa es una de las cinco palabras del texto más antiguo en lengua vascónica, antecedente del euskera, jamás hallado. Es también la única que hasta el momento han podido descifrar los expertos, según se acaba de anunciar.Están inscritas en una plancha de bronce en forma de mano de hace 2.100 años encontrada en un yacimiento de la Edad de Hierro en el valle de Aranguren, en Navarra, España.

Hipótesis probada

Fue Leire Malkorra, arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien dio con la pieza de 14,5 centímetros de longitud en Irulegi, un yacimiento que se alza sobre un monte aislado entre los Pirineos y el valle del Ebro, el 18 de junio de 2021.Aranzadi cree que fue diseñado para colgar en la puerta de entrada de una casa, probablemente a modo de objeto ritual protector del hogar.Pero la inscripción no fue descubierta hasta el 18 de enero de este año, cuando se iniciaron las labores de limpieza y restauración de la pieza. Fue en el laboratorio donde se descubrió que en sus dedos aparecían grabadas unas extrañas inscripciones, en concretoJavier Velaza, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona y uno de los epigrafistas prerromanos más reputados del mundo, y el lingüista Joaquín Gorrochategui fueron los encargados de revisar el textoen abril y quienes identificaron las palabras.Mattin Aiestaran, arqueólogo de Aranzadi y director del yacimiento de Irulegi, explicó este lunes que los filólogos de la sociedad llevaban décadas pensando que los vascones de la Edad de Hierro tenían algún tipo de escritura, pero que era solo una hipótesis.Y añadió que, al igual que muchos pueblos de aquella época en la península ibérica."Parece ser que cogieron el sistema gráfico o signario de los íberos, lo adaptaron y lo utilizaron para escribir en su idioma. No era euskera, sino eso que se llama lengua vascónica, el antecedente del euskera de hace 2.100 años".Los vascones eran un pueblo prerromano cuyo territorio se situaba principalmente en la actual Navarra, aunque algunas de sus ciudades se ubicaban también en Gipuzkoa, La Rioja, Zaragoza y Huesca.