El histórico fracaso del republicano Kevin McCarthy para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes de EEUU en sus primeros intentos (y qué pasa ahora)

El congresista republicano Kevin McCarthy no logró la mayoría necesaria para presidir la Cámara de Representantes pese a que hubo tres intentos este martes.

El republicano Kevin McCarthy cosechó un fracaso histórico este martes en el Congreso estadounidense al perder en tres rondas de votación para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes.Esta es la primera vez en un siglo que un candidato es derrotado, y en este caso fue porque el ala radical del Partido Republicano se negó a darle la venia.La Cámara decidió sobre las 17:30 hora de Washington (22:30 GMT) levantar la sesión y volver a votar el miércoles a partir del mediodía.Pese a las derrotas de este martes, la candidatura de McCarthy -que representa a California- sigue en pie, aunque no está claro cómo convencerá a los 20 rebeldes republicanos para que lo respalden.Este año, al comenzar una nueva legislatura con la composición definida en las elecciones de mitad de período celebradas en noviembre, solo hay 222 republicanos en la cámara baja, por lo que McCarthy solo podría permitirse perder cuatro votos de su partido porque necesita al menos 218 apoyos para ser el jefe de ese ámbito parlamentario (a menos que haya congresistas que se abstengan de votar).En cada una de las dos primeras vueltas obtuvo 203 votos, y en la tercera vuelta un republicano adicional se volvió en su contra.Los 212 demócratas votaron por quien será líder de su partido en la Cámara, el representante Hakeem Jeffriesde Nueva York.

¿Qué viene después?

¿Por qué McCarthy enfrenta oposición?

Reuters El representante republicano Chip Roy nominó a Jim Jordan para desafiar a McCarthy, que lo escuchaba desde su asiento.

La Cámara seguirá votando por su nuevo presidente hasta que se elija un candidato por mayoría.El cuerpo legislativo no puede continuar con ningún otro asunto hasta que haya un titular electo. Eso incluye la juramentación de nuevos miembros del Congreso y la adopción de nuevas reglas y legislaciones.Todavía no está claro cuántas rondas de votación necesitarán los miembros para decidir el nombre, pero el proceso podría continuar durante días si no se llega a un consenso.La última vez que un candidato a presidente de la Cámara de Representantes no logró obtener los votos necesarios en la primera ronda de votaciones ocurrió en 1923; se necesitaron nueve votaciones y varios días para llegar a un acuerdo.El récord se dio en 1855, cuando la cámara baja debió realizar 133 votaciones y, tras dos meses de parálisis, logró arribar a un consenso con un candidato que por entonces no era ni demócrata ni republicano.Los anteriores presidentes de la Cámara de Representantes de EE.UU. han enfrentado obstáculos al ingresar a un nuevo Congreso, pero lograron reunir a los suyos cuando llegó la votación oficial.McCarthy, en cambio, se ha enfrentado a la oposición de los miembros de extrema derecha de su propio partido desde que los republicanos aseguraron el control de la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre pasado.Los reticentes se oponen a su presidencia por motivos ideológicos y personales, y han pasado semanas negociando con McCarthy para obtener concesiones, como cambios en un procedimiento para destituir a un presidente de la Cámara en funciones.Este grupo está encabezado por el republicano Andy Biggs (Arizona), quien se ha presentado como una alternativa aunque sea un candidato de pocas posibilidades, y Matt Gaetz (Florida), quien pasó gran parte del último Congreso bajo el espectro de una investigación federal. Biggs recibió 10 votos en la primera ronda, mientras que nueve republicanos respaldaron a otros candidatos.En la segunda ronda, los 19 republicanos rebeldes respaldaron a Jim Jordan (Ohio) y en la tercera ronda, el apoyo a Jordan subió a 20.El representante republicano Bob Good dijo que los miembros republicanos que se opusieron a McCarthy nunca retrocederán, según CBS, socio estadounidense de la BBC, y agregó que quieren que un "guerrero reacio" sea el presidente de la cámara baja."Cuanto antes se retire McCarthy, mejor será para el país", agregó.