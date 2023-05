El hallazgo que revela el brutal tratamiento a niños trabajadores en la Revolución Industrial

Durham University

Científicos de la Universidad de Durham analizaron los esqueletos de menores hallados junto a una iglesia en el norte de Inglaterra.

"Ver las penurias de estos niños escritas en sus huesos fue muy conmovedor".Rebecca Gowland es profesora de Bioarqueología (estudio de restos biológicos) en la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra. Y es una de las autoras de un estudio sin precedentes, que revela las horrendas condiciones de los niños trabajadores, algunos de apenas 7 años, durante el siglo XIX en Inglaterra.La vida de menores pobres enviados como "aprendices paupérrimos" a fábricas textilesdurante la Revolución Industrial ha sido documentada por historiadores. Pero el estudio de la Universidad de Durham "provee por primera vez evidencia bioarqueológica y analiza restos óseos de los aprendices, lo que permite examinar directamente el impacto de la pobreza y el trabajo en sus cuerpos", señaló Gowland a BBC Mundo.El estudio fue posible tras el hallazgo de más de 150 esqueletos en el pueblo de Fewston, en el condado de Yorkshire del Norte, en el norte de Inglaterra.Los restos fueron encontrados al excavar un terreno para construir un centro histórico junto a una antigua iglesia.Cuando los científicos examinaron los esqueletos constataron que la mayoría eran de niños y adolescentes, y que tenían señales de numerosas enfermedades. Los investigadores lograron, junto a historiadores, armar el rompecabezas del infierno en que vivían día a día los niños aprendices. Pero el hallazgo no solo habla del pasado. El estudio, señalan sus autores, tiene un mensaje urgente para el presente, en el que se estima que hay 160 millones de menores trabajadores a nivel global.

Universidad de Durham

La comunidad de Fewston y los científicos participaron en una ceremonia en la que se enterraron los restos luego de la investigación.

La explotación de niños

Getty Images Los niños trabajaban 14 horas por día de lunes a viernes y 11 horas los sábados.

Caroline, Sarah, Cornelius…

Universidad de Durham Los huesos de los menores estaban deformados, eran cortos en comparación con otros niños de esa época, y mostraban señales de enfermedades respiratorias.

Niños locales y no locales

Universidad de Durham Los científicos hicieron análisis de isótopos para diferenciar los esqueletos de los aprendices enviados a las fábricas de los restos de niños locales.

Historias escritas en los huesos

Universidad de Durham "El esmalte de la mayoría de los dientes está lleno de hoyos y otros defectos, que ocurren si el niño no se encuentra bien o está desnutrido", explicó Rebecca Gowland.

El temor a la "campana infernal"

Universidad de Durham Parche elevado de hueso más oscuro y poroso en una costilla. "Este es hueso nuevo reactivo que se produce en respuesta a inflamación y nos dice que el revestimiento alrededor de los pulmones estaba inflamado en el momento de la muerte", señaló Gowland.

Lecciones para el presente

Getty Images La Organización Internacional del Trabajo estima que 73 millones de menores (de 5 a 17 años) en todo el mundo realizan trabajos peligrosos.

Honrar a los niños de Fewston

Ken y Maureen Fackrell/ Washburn Heritage Centre Los nombres conocidos de los niños fueron bordados en un delantal infantil por una voluntaria de la comunidad local, Maureen Fackrell.

Ken y Maureen Fackrell/Washburn Heritage Centre Una exhibición en Fewston recuerda a los niños. El vestido infantil, obra de Maureen Fackrell, incluye imágenes de niños y de las máquinas en las fábricas.

Elestudio,titulado"Los desechables: evidencia bioarqueológica de los aprendices paupérrimos en el siglo XIX en Inglaterra y las consecuencias del trabajo infantil en la salud", fue publicado en la revista Plos One.

La revolución industrial transformó el panorama económico y social de Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX.Pero el auge industrial ", lo que permitió a las fábricas británicas ser competitivas en un mercado cada vez más globalizado", señala el estudio.En 1845, el 43% de los trabajadores en fábricas de textiles de algodón eran menores de 18 años y en otras industrias esta cifra era sustancialmente mayor.Las fábricas, a veces llamadas "molinos de algodón" o hilanderías, albergaban maquinaria para la producción de hilos o telas a partir del algodón. Si bien muchos niños de zonas rurales fueron enviados a fábricas en ciudades como Londres y Liverpool, también hubo un desplazamiento en sentido contrario.Menores pobres fueron trasladados desde ciudades a hilanderías en pueblos rurales como Fewston.Algunos niños, señaló Gowland, aunque la mayoría llegaba a las fábricas entre los 10 y 13 años. Allí permanecían vinculados a su lugar de empleo hasta los 21 años, en el caso de los varones, o matrimonio, en el caso de las niñas.Los aprendices cuyos restos fueron hallados en Fewston procedían de diferentes ciudades, incluyendo Hull y Londres.Aprendices como Caroline o Sarah, según registros históricos."En 1803 Caroline Farmer fue una de las aprendices más jóvenesenviada desde la parroquia de Southwark en Londres", relata un documento citado en el estudio."En septiembre de ese mismo año, Sarah Canty, de 12 años, fue aprendiz de Fewston proveniente de Lambeth en Londres, junto con otras tres niñas de edad similar. "Y en noviembre de ese mismo año, el hermano de Sarah, Cornelius, que tenía solo 7 años, fue enviado a una fábrica en el condado de Lancashire".Los menoresen que vivían en las ciudades. Las casas de trabajo "eran lugares donde las personas indigentes podían ir y quedarse", explicó Gowland. Allí tenían una dieta escasa y se esperaba que todos trabajaran a cambio de su sustento, incluso los niños.Los menores solían acabar allí."La gente solo iba a las casas de trabajo cuando estaba absolutamente desesperada".Los científicos debieron diferenciar los esqueletos de los niños aprendices de los restos óseos de menores locales enterrados en el mismo lugar.Y para ello recurrieron al(átomos del mismo elemento químico pero con diferente masa atómica) de estroncio y oxígeno, que son indicadores de lugares geográficos. "A medida que nuestros dientes se desarrollan, los valores de isótopos de estroncio y oxígeno dentro de ellos reflejan la geología local y el agua potable", explicó Gowland."Cuando analizamos a los menores, pudimos ver que muchos de ellos no eran del área porque. "Y cuando comparamos sus valores de isótopos con los de otros sitios arqueológicos, vimos que algunos de los niños tenían valores consistentes con el área de Londres. Esto se alinea con lo que sabemos por la evidencia histórica, que es que algunos de los niños fueron enviados a Fewston desde las parroquias más pobres de Londres".Los esqueletos de los aprendices delatan las brutales condiciones en las fábricas.Los huesos de los menores."Vimos muchos defectos en sus dientes, tanto en los dientes permanentes como en los dientes de leche, lo que demuestra la mala salud de los niños durante sus primeros años de vida, incluso durante el desarrollo intrauterino", indicó Gowland.También había evidencia de raquitismo y otras enfermedades causadas por deficiencias como el escorbuto. "Podemos diagnosticar estas condiciones porque dejan huellas en los huesos. La deficiencia de vitamina D puede provocar cierta inclinación de los huesos largos y otros cambios. La deficiencia de vitamina C generalmente se ve como lesiones porosas en áreas específicas del esqueleto"."Las enfermedades respiratorias se pueden observar con formación reactiva de hueso nuevo en las costillas y en los senos paranasales".Los niños también. "Cuando un niño no se alimenta lo suficiente, su cuerpo prioriza otras funciones biológicas, especialmente el cerebro y el sistema inmunológico. Esto sucede a un costo para el crecimiento", explicó Gowland. "Si los niños luego obtienen más recursos, como una mejor nutrición, pueden experimentar un crecimiento de recuperación, pero estos niños no tuvieron esa oportunidad."Es probable que su dieta fuera bastante monótona, consistente en". Del análisis de isótopos de carbono y nitrógeno los científicos dedujeron que los niños tenían una dieta tan baja en proteína animal que era similar "a la de las víctimas de la Gran Hambruna de Irlanda en el siglo XIX".Relatos de la época revelan cómo era la vida cotidiana de los "aprendices paupérrimos"."Vivían en casas de aprendices, separados los niños de las niñas", señaló Gowland., "de 6 de la mañana a 8 de la noche cinco días a la semana, y 11 horas los sábados". Las fábricas eran grandes y contenían mucha maquinaria pesada, que era extremadamente ruidosa y causaba problemas de audición en los menores.Los niños trabajaban todo el día junto a las máquinas, y sus tareas eran peligrosas. Los llamados niños "hurgadores", por ejemplo,.El reverendo Robert Collyer, quien fue aprendiz en la fábrica de Fewston desde los 8 a los 14 años, dejó uno de los pocos relatos de primera mano.Si los niños intentaban sentarse, el supervisor castigaba con una correa de cuero sus "pequeños hombros", narra Collyer."El resultado de esto fue queque el recuerdo de sus extremidades torcidas todavía arroja una luz bastante siniestra para mí", agrega. Collyer habla también de su agotamiento constante ("estaba cansado más allá de lo que pueden expresar las palabras") y su temor al anticipar "la campana infernal" que despertaba a los niños para llamarlos al trabajo.El aire dentro de las fábricas estaba contaminado con fibras de algodón que los niños inhalaban y esto les causaba.Es probable que los niños "tosieran mucho y sucumbieran a infecciones comunes como resfriados porque su sistema inmunológico estaba debilitado", señaló Gowland.Además, "como era de esperar, hubo accidentes. En la fábrica de Fewston, un niño llamado Henry Ludley Marwood murió cuando su brazo quedó atrapado en una máquina y su carne se desgarró. Murió una semana después cuando le amputaron el brazo".El estudio señala que "esta no es una historia solo del pasado".En la actualidad, destacan los autores, "se estima que 73 millones . Esto es casi la mitad de los 160 millones de menores trabajadores a nivel global"."Creo firmemente que la bioarqueología tiene lecciones importantes para nosotros en el presente", dijo Gowland a BBC Mundo.. Cuando la gente escucha sobre los niños de Fewston se sorprende de que estos menores hayan sido tratados de una manera tan abominable. Estos niños fueron deshumanizados y tratados como 'el otro' durante su vida y lo mismo sucede hoy en el mundo". Para Gowland, el estudio muestra, en el crecimiento de los niños."Este proyecto me ha hecho querer trabajar más de cerca con investigadores de salud pública para brindar una nueva perspectiva sobre la importancia de invertir en la salud infantil".Los restos de los niños, junto con otros excavados en el sitio, fueron enterrados nuevamente en una ceremonia, explicó Gowland.Al entierro asistieron miembros de la comunidad local en Fewston y los científicos que trabajaron en el estudio."Los niñosy sus nombres fueron bordados en un delantal infantil para que no fueran olvidados".Una exhibición permanente."He analizado restos óseos de niños de diferentes épocas y lugares. Y encontré la historia de los niños de Fewston particularmente sobrecogedora", le dijo Gowland a BBC Mundo. "Todos sentimos que queríamos tener la oportunidad de contar su historia. "Si bien estos niños, quisimos amplificar sus historias en la muerte".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.