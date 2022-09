El gobierno ruso admite errores en la movilización de reservistas ordenada por Putin para la guerra en Ucrania

Reuters

Las autoridades rusas dicen que 300.000 reservistas serán movilizados, pero los medios locales señalan que podrían ser muchos más.

El Kremlin ha admitido que se han cometido errores en su esfuerzo para movilizar reservistas del ejército ruso para combatir en Ucrania, en medio de un creciente clima de oposición en el país. "Hay casos en los que se viola el decreto", dijo un portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin. Añadió que esos errores serán corregidos. Numerosos reportes han señalado que personas con discapacidad o edad excesiva han sido llamados a filas.La movilización parcial ordenada la semana pasada ha provocado amplias protestas en Rusia. El presidente Putin anunció lo que describió como una movilización parcial el 21 de septiembre y su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu dijo después que 300.000 reservistas serían llamados. Sin embargo, informaciones publicadas en medios rusos señalan que hasta un millón de personas podrían ser llamadas a filas, y subrayan que uno de los párrafos del decreto, el que se cree que concreta el número exacto de reservistas requeridos, aparece como clasificado en la versión que subió el Gobierno ruso a su página. Desde el anuncio de la mvilización, más de 2.000 personas han sido detenidas en RusiaFue el portavoz de Putin, Dimitri Peskov, el que reconoción que se estaban comentiendo errores. Dijo que los gobernadores de algunas regiones "están trabajando activamente para corregir la situación".Después de que varios medios plantearan la posibilidad de que el gobierno ordenara un cierre de fronteras y la imposición de la ley marcial para cortar la salida del país de quienes temen ser movilizados, Peskov dijo que no estaba al tanto de ninguna medida similar. Desde que Putin anunció la movilización, muchos jóvenes rusos han intentado abandonar el país. Imágenes tomadas por satélite mostraron largas filas de automóviles en la frontera con Georgia.

En la frontera rusa con Georgia se acumularon largas filas de autos.

Oposición a la medida

Sin cifras exactas

Este lunes, en la ciudad de Ust-Llimsk, en Siberia, un hombre disparó y dejó herido de gravedad a un oficial de reclutamiento. Imágenes compartidas en las redes sociales parecen mostrar como el atacante se acerca al oficial antes de abrir fuego contra él. El agresor ordena entonces huir a los presentes en el edificio , lo que estos hacen en medio de gritos y escenas de pánico.. Más de 100 personas fueron detenidas en la capital, Makhachkala, según IVD-Info, organización independiente que monitorea la situación de los derechos humanos. También se han reportado ataques incendiarios contra centros de reclutamiento y otros edificios oficiales en diferentes puntos de Rusia.En su anuncio de la semana pasada, Putin no especificó cuántos reservistas serían llamados a filas. En una intervención inmediatamente posterior a la de Putin, el ministro Shoigu explicó que 300.000 reservistas, personas con experiencia militar o especialistas, serían reclutados. Dijo que se trataba solo de un 1% de los 25 millones de reservistas que Rusia tiene. El proceso se prolongaría durante varios meses. El decreto de movilización estableció límites de edad y exenciones para personas discapacitados, pero no dio más detalles. Se cree que los varones de entre 18 y 60, o mayores en algunos casos, podrían ser movilizados. Varios analistas rusos cuestionaron de inmediato la versióin oficial y las promesas del gobierno de que la movilización sería limitada. Los escépticos destacan que el decreto no habla de excepciones y sospechan que los criterios en la práctica serán fijados por los gobernadores regionales. El 24 de septiembre Putin firmó un nuevo decreto que retrasa el reclutamiento de estudiantes.Antes de lanzar su invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, Rusia había concentrado alrededor de 190.000 efectivos en la frontera ruso-ucraniana. Expertos militares occidentales creen que la movilización anunciada por Putin la semana pasada es un indicio de la evolución adversa para los intereses rusos de la guerra.