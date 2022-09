El gobernador de Florida envía en avión a decenas de migrantes venezolanos y colombianos a la lujosa isla de Marthas Vineyard

Reuters

Los migrantes, incluidos niños, llegaron a Martha's Vineyard el miércoles por la tarde.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones con unos 50 inmigrantes venezolanos y colombianos indocumentados a la lujosa isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos.En un comunicado, la gobernación de Florida dijo que el traslado es parte del programa del estado para enviar migrantes sin papeles a los llamados "destinos santuario", lugares en EE.UU. en los que las autoridades no cooperan con los funcionarios de migración que deportan a los indocumentados.Esto parece ser una escalada en el plan de algunos estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida, de mandar a inmigrantes a territorios demócratas.Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, es un centro turístico y un destino tradicional de verano para multimillonarios y famosos.La isla, con una población de alrededor de 20.000 habitantes, fue el escenario del clásico filme "Tiburón", de Steven Spielberg (1975).El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se encuentra entre quienes tienen casa de vacaciones en la zona.DeSantis se atribuyó como un éxito el hecho de haber enviado a este medio centenar de migrantes a Massachusetts."Florida puede confirmar que los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron hoy a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario", dijo este jueves la directora de comunicaciones del gobernador DeSantis, Taryn Fenske, en un comunicado.

"Peones políticos"

Reuters Migrantes venezolanos y colombianos fueron tansportados en autobuses escolares dentro de Martha's Vineyard.

La política de traslados

Getty Images Dos autobuses de migrantes llegaron el jueves frente a la residencia de Kamala Harris en Washington DC.

"Frontera segura"

Los migrantes, entre los que había niños, eran en su mayoría, informó Sheryl Taylor, una de las coordinadoras de los traductores que están dando asistencia a los migrantes al medio local Vineyard's Gazette.Llegaron alrededor de las 15:00 (19:00 GMT) del miércoles sin previo aviso, según el senador de la legislatura local del estado de Massachusetts Julian Cyr (demócrata), que representa a Martha's Vineyard.Luego, funcionarios y voluntarios "movieron cielo y tierra" para desarrollar una respuesta como la que hubieran tenido "en caso de un huracán", dijo. A los migrantes se les dio comida y ropa, además de que se les hicieron pruebas de covid.Muchos no sabían dónde estaban, según Dylan Fernandes, representante demócrata en la legislatura local de Massachusetts. Les habían dicho en Florida que les darían vivienda y trabajo, aseguró.En Twitter, Fernandes describió la medida de DeSantis como un complot "malvado e inhumano" para utilizar "vidas humanas, hombres, mujeres y niños, como peones políticos".En los últimos meses, estados como Texas y Arizona, en la frontera con Estados Unidos, han enviado a miles de migrantes a ciudades como Chicago, Nueva York y Washington DC, a las que acusan de alentar la migración ilegal al no hacer cumplir plenamente las leyes.Este jueves, solo un día después de que los migrantes llegaran a Martha's Vineyard, dos autobuses llenos de migrantes de Texas, con entre 75 y 100 personas, llegaronen Washington DC.En las imágenes mostradas en Fox News se veían dos autobuses que llegaban cerca de la residencia y a los migrantes, en su mayoría de Venezuela, recogiendo sus pertenencias y parados en los alrededores.Más tarde llegó una organización no gubernamental y, presuntamente, los transportó a una iglesia cercana."Harris afirma que nuestra frontera es 'segura' (y) niega la crisis", escribió más tarde el gobernador de Texas, Greg Abbott, en Twitter. "Estamos enviando inmigrantes a su patio trasero para pedirle a la administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera", añadió.Lugares como "Massachusetts, Nueva York y California" atenderán mejor a los migrantes, dijo la directora de comunicaciones de DeSantis en un comunicado.Christina Pushaw, portavoz de la campaña de reelección de DeSantis, dijo que Martha's Vineyard debería estar "encantada"."Ellos votan por ciudades santuario: obtienen una ciudad santuario propia. Y los extranjeros ilegales aumentarán la diversidad de la ciudad, que es una virtud. ¿Cierto?".Aleksander Cuic, abogado y director de la Asesoría de Inmigración de la facultad de derecho de la Universidad Case Western Reserve, dijo que, si bien cree que los esfuerzos para reubicar a los inmigrantes de esta manera serán cuestionados legalmente, aún no está claro qué leyes se infringen, e incluso si hay alguna que se esté violando."La gran pregunta es qué se les dice a los migrantes y si hay algún tipo de fraude o incentivo", le dijo a la BBC. "Pero, ¿cómo podría alguien saber si no hay nada por escrito? Podría ser que (los migrantes) estén dispuestos a decir que se irán si hay trabajo y oportunidades".Cuic agregó que es probable que las autoridades de Texas y Florida argumenten que "están haciendo lo mismo" que el gobierno, que traslada regularmente a los inmigrantes detenidos por todo el país.DeSantis había citado previamente a Martha's Vineyard como un posible destino para los migrantes enviados fuera de su estado, y el año pasado dijo a periodistas que si eso se hiciera, "la frontera estaría segura al día siguiente".Este año, los representantes de Florida destinaron US$12 millones al traslado de migrantes.DeSantis, un feroz opositor a la obligatoriedad de las mascarillas y las vacunas durante la pandemia, fue elegido por primera vez en 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los gobernadores más admirados del país entre los militantes del Partido Republicano.Es ampliamente visto por los republicanos como un sucesor natural del expresidente Donald Trump, quien también criticó las "ciudades santuario".No está claro cuántos inmigrantes planea enviar Florida a otros estados.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.