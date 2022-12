El gigantesco acuario con un millón de litros de agua y 1500 peces que estalló en un hotel en Berlín

Reuters

Más de 100 bomberos asistieron al incidente en Berlín el viernes por la mañana.

Un gigantesco acuario que contenía un millón de litros de agua en la recepción de un hotel en el centro de Berlín estalló este viernes, inundando el edificio y las calles vecinas. El llamado "AquaDom" -que albergaba cerca de 1.500 peces- tenía cerca de 14 metros de altura y fue descrito como uno de los acuarios cilíndricos más grande del mundo. Dos personas resultaron heridas por el cristal y las autoridades reportaron que se había presentado un "importante e increíble daño".Imágenes compartidas por algunos huéspedes muestran un daño enorme dentro de la recepción del hotel. También daños extensos en el acuario, con el tanque aparentemente vacío y el agua saliendo de las tuberías hacia el vestíbulo.Pero decenas de transeuntes también pudieron ver los restos del acuario que alcanzaron la calle donde está ubicado el hotel Radisson Blu, en el sector de Alexanderplatz, en el centro de la ciudad.

Getty Images

Los destrozos causados por la explosión del acuario alcazaron las calles aledañas.

El edificio fue cerrado debido a la inundación y la mayoría de los huéspedes fuerontrasladados a otros lugares.

Reuters

El "AquaDom" fue construido en 2003.

Getty Images

El acuario era una de las atracciones de Berlín, la capital alemana.

Se desconoce qué causó la explosión

Getty Images El acuario estaba ubicado dentro del hotel Radisson.

Los bomberos que acudieron a atender la emergencia señalaron que, aunque una fuente policial le dijo a los medios locales que no hay evidencia de que la ruptura hubiera sido resultado de un ataque premeditado. Las autoridades también informaron que habían utilizadoY señalaron que la emergencia había producido "cantidades masivas" de agua que fluían hacia las calles cercanas y que las personas en el área deberían conducir con precaución.El AquaDom se inauguró en diciembre de 2003 y obtuvo el récord mundial Guinness por ser el acuario cilíndrico más grande del mundo. Contenía más de 100 especies diferentes de peces.Se había convertido en una atracción no solo del hotel -que vendía habitaciones con vista al "AquaDom"- si no también de Berlín. Fue objeto de una renovación dos años atrás.En su sitio web el viernes,Según los informes en el momento de su construcción costó alrededor de unos US$12,8 millones.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.