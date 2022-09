El FMI critica abiertamente los planes económicos del gobierno de Reino Unido

Getty Images

Kwasi Kwarteng, ministro de Economía de Reino Unido.

El Fondo Monetario Internacional criticó abiertamente al gobierno de Reino Unido por su plan de recortes de impuestos y advirtió que es probable que las medidas alimenten la crisis del costo de vida.En una declaración inusualmente franca, el FMI dijo que es probable que la propuesta aumente la desigualdad y se sume a las presiones que elevan los precios.Los mercados ya habían encendido la alarma sobre los planes, lo cual provocó que la libra se desplomara.Sin embargo, el gobierno dice que las medidas impulsarán el crecimiento económico.El miércoles por la mañana, de Reino Unido, la libra se situó en alrededor de US$1,06 después de caer un 0,7% en el comercio de Asia.El viernes pasado, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, dio a conocer el paquete fiscal más grande del país en 50 años. El recorte de poco más de US$48.000 millones (45.000 millones de libras) se financiará con préstamos del gobierno.El FMI busca estabilizar la economía global y, por eso, otorga préstamos a países que están enfrentando dificultades. Una de las funciones del organismo es actuar como un sistema de alerta económica temprana.La institución señaló en el comunicado que comprendía que el paquete del gobierno británico tenía como objetivo impulsar el crecimiento a través del recortes de impuestos, pero advirtió que las medidas podrían acelerar el ritmo de aumento de precios, que, de hecho, el banco central de Reino Unido está tratando de reducir."Además, la naturaleza de las medidas de Reino Unido probablemente aumentarán la desigualdad", dijo.

"Reevaluar"

Getty Images

Preocupaciones en otras partes

PA Media

El lunes, Kwarteng había indicado que se publicará un "plan fiscal a mediano plazo" el 23 de noviembre.El FMI dijo que el anuncio de ese plan le puede dar la oportunidad de "reevaluar" las medidas fiscales, "especialmente aquellas que benefician a las personas de ingresos altos".Las propuestas del gobierno del Reino Unido eliminaríany terminarían con un tope en las bonificaciones de los banqueros, entre otras medidas.El anuncio del viernes provocó días de turbulencia financiera, ya que los inversores abandonaron la libra y la deuda de Reino Unido. El lunes, la libra cayó frente al dólar a mínimos históricos.Algunos de los prestamistas más grandes del país suspendieron acuerdos hipotecarios en medio de la incertidumbre que se generó."Estamos enfocados en hacer crecer la economía para elevar el nivel de vida de todos", dijo el Tesoro británico.El editor de economía de la BBC, Faisal Islam, indicó que la "reprimenda punzante del FMI reflejaba preocupaciones similares de los principales ministerios de finanzas del mundo de que una crisis que se esté gestando en Reino Unido podría convertirse en una desaceleración global".El martes, el Banco de Inglaterra señaló que se estaba preparado para aumentar las tasas de interés en respuesta a la caída del valor de la libra.Su economista jefe, Huw Pill, dijo que el Banco "no puede ser indiferente" a los sucedido en los últimos días.Señaló que el Banco tendría que dar una "respuesta de política monetaria significativa" para proteger la libra esterlina.En declaraciones a la BBC, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, describió la situación que enfrenta Reino Unido como "muy siniestra"."Con toda honestidad, no puedo recordar un momento en que un conjunto de anuncios de política detanto de los mercados como de los expertos económicos", dijo."Cuando un país ve que sus tasas de interés suben (tanto como lo han hecho) en dos días al mismo tiempo que su moneda cae de manera importante, eso es una señal de que ha habido una pérdida grande de credibilidad del mercado y confianza del mercado"."El tipo de advertencia que Reino Unido recibió hoy del FMI es un tipo de advertencia que llega con mucha más frecuencia a loscon nuevos gobiernos que a un país como Reino Unido"."Seguimos de cerca la evolución económica reciente en Reino Unido y estamos en contacto con las autoridades"."Entendemos que el considerable paquete fiscal anunciado tiene como objetivo ayudar a las familias y las empresas a lidiar con el shock energético y a impulsar el crecimiento a través de recortes de impuestos y medidas de suministro"."Sin embargo, dadas las elevadas presiones inflacionarias en muchos países, incluido Reino Unido, no recomendamos paquetes fiscales amplios y sin objetivos en esta coyuntura, ya que es importante que la política fiscal"Además, la naturaleza de las medidas del Reino Unido probablemente aumentará la desigualdad"."El presupuesto del 23 de noviembre presentará una oportunidad temprana para que el gobierno del Reino Unido considere formas de brindar un apoyo más específico y reevaluar las medidas fiscales, especialmente aquellas que benefician a las personas con altos ingresos".*Con información de los periodistas de Economía de la BBC Natalie Sherman & Tom Espiner.