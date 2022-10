El extraño momento en que sacan al expresidente Hu Jintao en plena ceremonia del Congreso del Partido Comunista de China

Getty Images

La marcha del expresidente Hu Jintao ha dejado muchas preguntas que el gobierno chino no contesta.

En plena ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista chino, el expresidente Hu Jintao fue levantado de su asiento y llevado fuera del salón de actos. De aspecto frágil a sus 79 años, el antiguo líder chino estaba sentado junto al actual mandatario Xi Jinping cuando se le acercaron funcionarios que le instaron a levantarse y marcharse. No se brindó ninguna explicación. Tras una semana de congreso, se espera que el partido confirme a Xi, de 69 años, en un tercer histórico mandato. Este evento se celebra en Pekín cada cinco años y en esta ocasión se destaca la consolidación de Xi como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Hu Jintao, quien ocupó la presidencia entre 2003 y 2013, estaba en escena cuando los dos funcionarios se le acercaron. Se puede ver que le dice algo a Xi Jinping y cómo este le responde asintiendo con la cabeza. Es entonces cuando se llevan a Hu del Gran Salón del Pueblo.

Análisis - Stephen McDonell, corresponsal de China

Getty Images Antes de marcharse, Hu Jintao parece decirle algo a Xi Jinping.

AFP Hu Jintao fue presidente de China entre 2003 y 2013.

Getty Images Xi se perfila para un histórico tercer mandato al término de este Congreso del Partido Comunista

Las imágenes de Hu Jintao siendo escoltado fuera del escenario atraen la atención global, mientras se intenta averiguar lo que sucedió. De momento haypor parte del gobierno chino. El exlíder del país, en un momento, parecía renuente a marcharse. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a Xi Jinping que provocó que este asintiera con su cabeza? ¿Y qué le dijo al alto cargo Li Keqing al tocarle el hombro antes de salir?Haypara su salida. La primera: una, con el antiguo líder siendo sacado simbólicamente. La segunda: que Hun Jintao tengaPero, si le llevaron fuera porque está enfermo, ¿por qué esto pasa de repente? ¿Por qué frente a las cámaras? ¿Se trataba de una emergencia?Una toma más larga de la imagen de hoy muestra a Xi Jinping volviéndose hacia el antiguo líder del partido y también, a la izquierda de Hu, a los altos cargos Li Zhanshu y Wang Huning con aire de preocupación.Las reuniones masivas del Partido Comunista suelen ser, lo cual genera especulación acerca de que la salida de Hu Jintao no haya sido un mero accidente. Jintao asistió a la sesión anterior a puerta cerrada del último día del Congreso. Luego se permitió la entrada de cámaras para el tramo final del día. Solo después de que las cámaras se instalaran se acercaron los oficiales para mostrarle la salida a Hu.. Hu sostuvo un liderazgo mucho más colectivo y tuvo que equilibrar diversas facciones representadas en el Comité Permanente del Buró Político.Los años de Hu fueron considerados como un tiempo de apertura al mundo exterior con un incremento de la tolerancia hacia nuevas ideas.Como secretario general del partido, Xi ha llevado el país a una dirección muy distinta, situándose en el "centro" de las decisions e inahibilitando desafíos en su contra. El nuevo Comité Central no incluye a Li Keqiang o Wan Yang, ambos vistos como liberales económicos y vinculados a las ideas de la administración anterior. Esto apunta a un nuevo Comité Permanente del Buró Político lleno de fieles a Xi.Antes, durante el sábado, se eligió a los 205 funcionarios mayores del Comité Central. Los delegados aprobaron enmiendas a la constitución del partido que respaldan las ideas de Xi como principios rectores para el futuro de China.En su discurso de apertura del Congreso el pasado domingo, Xi celebró haber aplastado el movimiento democrático en Hong Kong como una transición del "caos a la gobernancia". También reafirmó el derecho de China aActualmente Xi combina los puestos de secretario general del Partido Comunista, presidente y jefe de las fuerzas armas. Se le conoce también como Líder Supremo. Se espera que al término de este Congreso se le confirme oficialmente en su tercer mandado como secretario general y que se confirme su nuevo equipo de liderazgo.Xi abolió en 2018 el límite de dos mandatos en la presidencia, cimentando el camino hacia la