El experimento de Canadá que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de cocaína y heroína en una de sus provincias

Getty Images

Los adultos en Columbia Británica pueden poseer hasta 2,5 g de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y morfina.

La provincia canadiense de Columbia Británica inició un programa piloto inédito en ese país que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como cocaína y heroína.A partir de este martes, los adultos pueden poseer hasta 2,5 g de esas drogas, así como metanfetamina, fentanilo y morfina.El gobierno federal de Canadá concedió la solicitud de la provincia de la costa oeste para realizar el experimento de tres años.El piloto en Columbia Británica sigue a otro programa en el estado de Oregon, en Estados Unidos, que despenalizó las drogas duras en 2020.Antes del lanzamiento del experimento canadiense, los funcionarios federales y de Columbia Británica establecieron su alcance en una exención aprobada a la Ley de Sustancias y Drogas Controladas.Si bien las drogas duras seguirán siendo ilegales, los adultos que se encuentren en posesión de un total combinado de menos de 2,5 g no serán arrestados o acusados y no se incautará las sustancias en su poder.En cambio, se les ofrecerá información sobre los servicios sociales y de salud disponibles.La ministra federal de salud mental y adicciones, Carolyn Bennett, calificó la medida como "un cambio monumental en la política de drogas que favorece el fomento de relaciones de confianza y apoyo en los servicios sociales y de salud en lugar de una mayor criminalización".

Emergencia de salud pública

Getty Images Cerca de 10.000 personas murieron por sobredosis de drogas en Columbia Británica desde 2016.

en Columbia Británica desde que esta provincia declaró esas sustancias una emergencia de salud pública en 2016, según fuentes oficiales.El enfoque inusual de Vancouver ofrece a los usuarios de opiáceos sitios de inyección, antídotos e incluso heroína con receta médica."La despenalización de las personas que consumen drogas acaba con el miedo y la vergüenza asociados con el consumo de sustancias y hace que se sientan más seguras buscando ayuda para salvar sus vidas", afirmó Jennifer Whiteside, ministra de salud mental y adicciones de Columbia Británica.Las autoridades ofrecieron capacitación sobre el cambio de reglas a miles de policías, incluyendo los de Vancouver, la ciudad más grande de la provincia.El programa estará vigente desde el 31 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2026, a menos que sea revocado por el gobierno federal.Algunos expertos han cuestionado el límite de 2,5 g, diciendo que no es suficiente para cubrir los hábitos de muchos adictos.El nuevo régimen tiene varias excepciones.Canadá legalizó el uso de cannabis recreativo para adultos en todo el país en 2018.Pero las drogas que ahora se permiten en pequeñas cantidades siguen estando prohibidas, lo que significa que no hay planes para venderlas en las tiendas, a diferencia de la marihuana. Traficar esas sustancias a través de fronteras también sigue siendo ilegal.