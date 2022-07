El espectacular puente (de construcción china) que une por fin el territorio de Croacia

Getty Images

En Croacia se ha celebrado como uno de los hitos más importantes en la historia del país.Tras una larga espera, el puente que une las áreas costeras del sur con el resto del país en el Mar Adriático por fin se ha abierto al tráfico.Hasta ahora los croatas tenían que pasar a través del territorio de Bosnia y Herzegovina para hacer ese trayecto.El puente Peljesac, de 2,4 km, fue construido por una empresa china aunque financiado en su mayor parte por la Unión Europea.Las celebraciones se prolongaron durante todo el martes. Antes de permitir el tráfico sobre la radiante estructura blanca, 250 corredores cruzaron el puente al trote.Muchos vecinos también aprovecharon para caminar por el tramo inicial, mientras pequeñas embarcaciones con banderas croatas navegaban bajo los seis pilones que sujetan la estructura.

La polémica

El primer ministro chino, Li Keqiang, envió un mensaje de video a la ceremonia. Su homólogo croata, Andrej Plenkovic, declaró: "¡Esta noche estamos uniendo a Croacia!" y describió el puente como una necesidad, no un lujo.Tras la brillante ceremonia repleta de fuegos artificiales y bocinas de barcos, se programó que el primer vehículo en cruzar el puente fuera el Rimac Nevera, un deportivo eléctrico de alta gama de fabricación croata.La UE acordó financiar el 85% del puente por una suma deutilizando fondos de cohesión que servirían para mejorar significativamente la vida cotidiana de los croatas. También financió carreteras de acceso, túneles y otras infraestructuras.Cuando se dividió la antigua Yugoslavia y Croacia se independizó en 1991, las nuevas fronteras supusieron que las dos partes del litoral croata quedaran divididas por una sección de 9 km de largo de la costa bosnia conocida como.El derecho de acceso a la costa de Bosnia se remonta a 1699, cuando Dubrovnik cedió Neum, en la actual Croacia, a lo que entonces era el Imperio Otomano.Como Bosnia no está en la UE y Croacia sí, cualquiera que quisiera viajar al norte desde la ciudad medieval de Dubrovnik en la costa sur del Adriático, o cruzar desde la península de Peljesac a territorio continental, tenía que atravesar. Ahora se puede conducir directamente a lo largo de la costa adriática de Croacia por el nuevo puente.El alcalde de Neum, Dragan Jurkovic, declaró a la cadena local Bosnian TV que el nuevo puente reducirá el tráfico en la costa durante los meses de verano y aseguró que solo ve beneficios en esta infraestructura.Sin embargo, a algunos empresarios y comerciantes les preocupa un posible efecto negativo en la economía de la zona.Muchos turistas, sobre todo checos, polacos y alemanes, son visitantes habituales de Neum, donde los precios son más baratos que en Dubrovnik, pero quizá ahora eso cambie.El puente tampoco ha estado exento de polémica.Bosnia se quejó al principio de que afectaría su acceso al mar, por lo que Croacia acordó aumentar la altura del viaducto a.La empresa estatal china que ganó el contrato para construirlo, China Road and Bridge Corporation (CRBC), ofertó mucho menos que sus rivales europeos en la licitación. Esto llevó a una empresa austriaca a presentar una queja, alegando que CRBC estaba haciendo dumping y recibía ayuda estatal china.La agencia de noticias estatal china Xinhua destacó que se espera que la apertura del puente profundice aún más la confianza mutua y amplíe la cooperación entre Croacia y Pekín.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.