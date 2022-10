El escándalo en Paraguay por la entrada del féretro con el cuerpo del guerrillero Osvaldo Villalba a una cárcel que propició el despido del ministro de Justicia

AFP

Policías trasladaron los restos del abatido líder del EPP Osvaldo Villalba hasta la cárcel del Buen Pastor, para que su hermana, Carmen, pudiera despedirse del él.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, despidió a su ministro de Justicia, Édgar Taboada, tras una polémica que estalló después de que se supo que el cuerpo de un guerrillero asesinado fue llevado a una prisión de mujeres para que su hermana encarcelada pudiera despedirse de él. La medida causó indignación entre los familiares de las víctimas del grupo rebelde marxista, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).El hombre muerto, Osvaldo Villalba, y su hermana Carmen eran altos mandos del EPP, un grupo que ha asesinado y secuestrado a decenas de personas. Osvaldo Villalba, de 39 años, murió a manos de soldados el domingo. Se había convertido en el líder del pequeño pero violento grupo guerrillero después de que sus comandantes, incluida su hermana mayor Carmen, fueran encarcelados.

Qué pasó

AFP Tras un segundo intento, el ataúd pudo ingresar a la cárcel, con escolta policial.

Indignación en el país

El martes, familiares del guerrillero llevaron el féretro con sus restos hasta la entrada de la cárcel del Buen Pastor, dondepor el intento de asesinato de tres policías durante una frustrada fuga en 2004.En un primer momento, el ministro de Justicia, Édgar Taboada, rechazó al grupo, afirmando en declaraciones a la radio ABC Cardinal que el ataúd "llegó de sorpresa y por tema de seguridad no se puede [dejar pasar]".El funcionario, quien había sido nombrado ministro ese mismo día, reconoció que hubo casos en el pasado en los que a reclusos se les permitió asistir a los funerales de sus seres queridos, pero dijo que se tendría que haber realizado una solicitud con anticipación para organizar la seguridad.Tras ser rechazado, el cortejo fúnebre se dirigió a un cementerio cercano pero, después de solo unos minutos, regresó a la prisión y esta vezcon una escolta de docenas de policías antidisturbios.Los medios paraguayos informaron que a Carmen Villalba, quien cofundó el EPP y reclutó a su hermano cuando aún era un adolescente, se le permitió pasar cinco minutos con el ataúd. Taboada afirmó a la radio paraguaya que la directora de la prisión le había dicho quea menos que se le permitiera a Carmen Villalba ver el cuerpo de su hermano.Explicó que finalmente las autoridades tomaron la decisión de permitir el ingreso del cuerpoEl predecesor de Taboada, Édgar Olmedo, había sido retirado del cargo "por fuertes cuestionamientos tras los constantes hechos de amotinamientos en las penitenciarías", según señaló el diario paraguayo La Nación.Pero la insólita medidaentre muchos paraguayos y en particular entre los familiares de tres hombres que fueron secuestrados por el EPP años atrás. La familia del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el EPP en 2020 y cuyo paradero aún se desconoce, dijo que el gobierno "romantiza el terrorismo e insulta la memoria de las víctimas del EPP".Familiares de Félix Urbieta, un ganadero que fue capturado por los rebeldes hace seis años, dijeron en una carta abierta que "". Muchos comentaristas también han advertido que ceder a demandas frente a amenazas sienta un.Tras el escándalo, Taboada fue destituido por el presidente Abdo Benítez, quien también despidió a la directora de la cárcel del Buen Pastor, Marian Vázquez.