Getty Images La serie Viaje a las estrellas: La nueva generación se trasmitió entre 1987 y 1994, mucho antes de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte.

Cuando la escritora de ciencia ficción Melinda M Snodgrass se sentó a escribir el episodio titulado High Ground (“Instancia suprema”) de la serie de televisión Star Trek (“Viaje a las estrellas”), no tenía idea de las polémicas repercusiones que tendría tres décadas después.

“Nos dimos cuenta después… pero no es mucho lo que puedas hacer al respecto”, comentó en conversación con la BBC desde su casa en Nuevo México, EE.UU.

“Escribir para la televisión es como ir armando los rieles de un ferrocarril con el tren que viene detrás a unos 100 metros. Realmente no tienes tiempo para parar”.

Aunque la serie tiene legiones de seguidores sumergidos en su legendaria fantasía, ese episodio en particular de "Viaje a las estrellas: La nueva generación" ha tenido una vida larga y próspera en la infamia (por lo menos en Reino Unido).

Todo se debe a una escena en la que el personaje androide Data, interpretado por el actor Brent Spiner, habla de la “unificación de Irlanda de 2024” como un ejemplo de la violencia logrando éxito en un objetivo político.

Trasmitido originalmente en Estados Unidos en 1990, se expresaron muchas preocupaciones en torno a que le episodio no saliera al aire por la BBC o la emisora pública irlandesa RTÉ.

En esa época, los programas de televisión de EE.UU. solían estrenarse internacionalmente varios años después de su emisión original.

La compañía de transmisión satelital Sky supuestamente lanzó una versión editada en 1992, con la escena crucial omitida. Pero The High Ground no se mostró por la BBC hasta el 29 de septiembre de 2007 a las 02:39 GMT y, según los Archivos de la BBC, fue su única trasmisión.

Getty Images El androide Data, interpretado por el actor Brent Spiner, aborda el tema de la "unificación de Irlanda".

La decisión de no sacar al aire el episodio refleja una época cuando el sangriento conflicto en Irlanda del Norte continuaba encendido, con el IRA Provisional, un grupo paramilitar con el objetivo declarado de ponerle fin al gobierno británico en Irlanda del Norte, siendo uno de sus principales protagonistas.

Pero ahora que estamos en 2024, Sinn Féin, que surgió como el ala política del IRA, es el partido mayoritario en la asamblea parlamentaria autónoma de ese territorio.

La líder de ese partido en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, se convirtió en la ministra principal el mes pasado y ha pronosticado que habrá un referéndum sobre la unificación irlandesa en el plazo de una década.

Su postura es muy diferente a la de varios políticos de los partidos tradicionales en Reino Unido. Como Keir Starmer, líder laborista y favorito para ser el próximo primer ministro británico, que declaró que esa consulta popular “ni siquiera está en el horizonte”.

Reuters La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, es del partido Sinn Féin que aboga por la unificación de Irlanda.

El público ha estado compartiendo capturas de pantalla de la predicción hecha por Data en las redes sociales y haciendo comparaciones con el éxito electoral de Sinn Féin

Pero cuando Snodgrass estaba escribiendo el guion, no pensó en que pudiera causar problemas. “La ciencia ficción es increíblemente importante porque permite a la gente discutir temas difíciles, pero a distancia”, explica.

En el episodio en cuestión, el comentario de Data no sale de la nada.

The High Ground está basado en el tema del terrorismo, después de que la médica en jefe de la nave espacial Enterprise, la doctora Beverly Crusher, es secuestrada por el grupo separatista Ansata, que recurre al asesinato y la violencia en aras de la independencia.

“He estado revisando la historia de la rebelión armada, y parece que el terrorismo es una manera efectiva para promover un cambio político”, expresa Data.

“Puede ser así”, responde el capitán Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart, “pero nunca he estado de acuerdo con la teoría que el poder político fluye del cañón de un fusil”.

“Sin embargo, hay numerosos ejemplos de cuando ha tenido éxito”, señala Data. “La independencia del estado mexicano de España, la unificación de Irlanda en 2024 y la rebelión Kenzie [en Canadá]”.

“Estoy al tanto de ellas”, dice Picard, a lo cual Data pregunta: “¿Sería entonces correcto decir que el terrorismo es aceptable cuando todas las otras opciones de negociación pacífica se han agotado?”.

“Data, estos son dilemas con los que la humanidad ha estado forcejeando a través de la historia. Tu confusión es puramente humana”.

Esta historia tiene paralelos con la situación que se vivía en Irlanda del Norte en ese entonces, algo que Snodgrass reconoce que fue adrede.

“Yo me licencié en historia antes de estudiar derecho y quise explorar eso; discutir el hecho que el luchador de la libertad de uno es el terrorista de otro”, expresa.

“Quiero decir, estos son asuntos complicados. Y ¿cuándo es que la gente se siente tan entre la espada y la pared que no tiene otra opción que recurrir a la violencia? Y ¿eso se puede justificar en algún momento?”.

“Creo que lo que quise expresar era: si estamos conversando en lugar de disparando, estamos en un mejor lugar”.

BBC Melinda M Snodgrass dijo a la BBC que la ciencia ficción permite abordar temas difíciles de la actualidad desde una perspectiva diferente.

En 1992, cuando el episodio debía salir al aire en Reino Unido, el IRA todavía no había declarado su cese el fuego de 1994 y el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 estaba a años de concretarse.

En abril de ese año, el IRA perpetró un atentado con bomba en la Bolsa del Báltico, una organización mercantil en el distrito financiero de Londres, que dejó tres muertos y más de 90 heridos.

Tal era el ambiente entre 1988 y 1994, que el gobierno británico prohibió la transmisión por radio y televisión de las voces de los miembros de ciertos grupos de Irlanda del Norte. Una restricción que, según las interpretaciones, fue diseñada específicamente contra Sinn Féin.

La ley produjo una extraña situación en la que las voces de destacados políticos incluyendo Martin McGuinness y Gerry Adams (dos figuras cruciales en los acuerdos de paz) tenían que ser dobladas por actores. Adams fue doblado en varias ocasiones por el actor irlandés nominado a un Oscar, Stephen Rae.

Reflexionando sobre el episodio de Star Trek, el profesor Robert Savage de Boston College dice: “Fue increíble que lo censuraran”.

En su último libro Northern Ireland, the BBC, and Censorship in Thatcher’s Britain (“Irlanda del Norte, la BBC, y la censura en la Gran Bretaña de Thatcher”), cubre el período durante el cual el episodio fue excluido.

“Creo que el argumento que plantea el robot [Data] básicamente es: ¿El terrorismo funciona? Si no hay alternativas, si has intentado todos los medios para alcanzar el cambio, ¿es aceptable usar terrorismo?”

“Y es una pregunta muy humana. Pero ¡[Jean-Luc Picard] no responde la pregunta! Eso hubiera inquietado a alguien como Thatcher”, asegura el profesor Savage.

BBC Irlanda del Norte tuvo un conflictivo período violento de casi tres décadas, que sólo vino a resolverse a finales de los 1990.

Es un poco turbio cómo se tomó la decisión de no trasmitir el programa en aquella época.

Los Archivos de la BBC confirmaron la transmisión única del episodio en 2007 y que estaban “satisfechos” que cualquier otra transmisión hubiera sido registrada.

La oficina de prensa de la BBC dijo que había hablado con “una serie de personas” sobre por qué se hubiera aplicado la prohibición, pero no fue posible lograr esa información “ya que data de hace mucho tiempo”.

Un portavoz de Sky dijo haber investigado el tema, pero no podía confirmar si la compañía había trasmitido una versión editada del episodio en 1992 o cuál hubiera sido el razonamiento para hacerlo.

RTÉ señaló que sus guías de TV de la época mostraban que habían trasmitido "Viaje a las estrellas: La nueva generación", pero no tenían más información en su sistema de adquisiciones y no podían encontrar a nadie de la época que pudiera hablar al respecto.

“Creo que eso probablemente me hubiera hecho recordar algo si yo hubiera estado al tanto de esto en el momento, pero me temo que no me suena nada”, comentó John Birt, que fue director general de la BBC de 1992 a 2000, y antes de eso fue subdirector general.

Si el episodio fue retirado, seguramente habría sido una decisión tomada a nivel operacional de la red de televisión, añadió.

Más de tres décadas después, el panorama en Irlanda del Norte ha cambiado.

La guionista Snodgrass afirma que se sintió “emocionada” cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, indicando que le permitió a Irlanda del Norte prosperar.

Señala que Game of Thrones (“Juego de tronos”), la serie de televisión basada en los libros de George RR Martin (que conoce bien y con quien ha coescrito) fue filmado en la región en años recientes, algo que le ha dado un gran impulso a la economía.

“[En ese entonces] 2024 parecía muy distante. Sabes, probablemente debí haberlo hecho ¡2224! Simplemente saqué ese número de la nada y no se me ocurrió que de repente aquí estaríamos”.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.