El emotivo mensaje de Ellen DeGeneres sobre Stephen tWitch Boss, el DJ de su programa que apareció muerto en un motel

Boss tenía 40 años.

Stephen "tWitch" Boss, conocido por ser el DJ bailarín del programa de Ellen DeGeneres en la televisión estadounidense, fue encontrado sin vida en un motel de Los Ángeles, en California.La esposa de Boss, quien tenía 40 años, le dijo a la revista People que él era "la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos".Boss se convirtió en una parte integral del programa de Ellen DeGeneres desde 2014 hasta que este dejó de emitirse a principios de este año.DeGeneres dijo este miércoles que estaba "desconsolada" por la noticia."Tengo el corazónroto. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia", escribió la presentadora de televisión en un mensaje en Twitter.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a la BBC que sus agentes acudieron a un motel en el boulevard Ventura de Los Ángeles el martes tras una llamada de emergencia.No encontraron nada sospechoso en la escena y todo indica que se trataría de un suicidio.

Boss con Hillary Clinton y Ellen DeGeneres en 2015.

Una larga carrera

Getty Images Boss junto a su esposa la semana pasada.

Después de aparecer como bailarín en películas como Blades of Glory y Hairspray, Boss saltó a la fama por primera vez como finalista del programa So You Think You Can Dance en 2008.Uno de sus bailes fue nominado aly luego regresó al programa como juez.El animador nacido en Alabama pasó a trabajar como actor, apareciendo en la serie de películas Step Up y luego en Magic Mike XXL, y también se convirtió en productor ejecutivo en The Ellen Show en 2020.Antes de que terminara el programa en mayo, DeGeneres lo sorprendió con un tributo especial: "Hace más de una década, conocí a alguien que cambió mi vida y nuestro programa... Y estoy hablando de ti, tWitch"."Te amo tanto", le dijo ella, señalando cómo "siempre me haces sonreír y reír" con un baile o una canción.Boss, emocionado, respondió: "Te amo y también amo a la familia que hemos ganado, y algo que siempre recordaré es que me diste un lugar donde puedo ser yo mismo.El actor Dwayne "The Rock" Johnson instó a la familia a "mantenerse fuerte", publicando redes que "lamentaba mucho escuchar estas noticias desgarradoras"."He perdido muchos amigos en la lucha", dijo. "Nunca se sabe lo que está pasando entre las orejas".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.