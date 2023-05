El éxito de los corridos tumbados, el subgénero musical mexicano con el que Karol G y Bad Bunny también triunfan

Getty Images

Grupo Frontera con Becky G en la entrega de los premios de la música latina en Las Vegas.

Todo empezó hace unos seis años con la idea de "meter rap" a los ritmos de los corridos mexicanos. Hoy es un género que ha irrumpido en la escena musical latina con enorme éxito.Los corridos tumbados se han colocado en los primeros lugares de las listas de éxitos mundiales. La canción "Ella baila sola" llegó esta semana al lugar número 1 de la lista Billboard Global 200. Y en total, siete canciones del género están en ese ranking.Y en el Top 50 Global de Spotify, el tema "Un x100to" que interpretan los texanos de Grupo Frontera y el puertorriqueño Bad Bunny, que también es un corrido tumbado, se ubicó en el primer sitio.La colombiana Karol G tiene su propia tema, "200 copas", en las listas de popularidad. Ha sido un éxito llamativo, dado que los corridos tumbados se empezaron a escuchar de manera muy localhace menos de cinco años, principalmente entre los latinos del suroeste de Estados Unidos y los mexicanos del norte del país."La frontera tan peculiar que tenemos con Estados Unidos, tan rica culturalmente hablando, es el lugar donde se combinan muchos géneros musicales", le explica a BBC Mundo el crítico musical mexicano Arturo Saucedo.

Getty Images

Peso Pluma se presentó en Coachella con Becky G.

"Es ahí donde se da uno de los primeros gestos de los corridos tumbados, una combinación dehip-hop con instrumentos mexicanos. Los dos hablan de temas muy similares y encuentran una hermandad", añade.Las letras de los corridos tumbados suelen hablar de temas de amor y lealtad de los amigos, pero también del consumo de sustancias, excesos, dinero y poder.Algunos incluso retratan situaciones del tráfico de drogas o las disputas violentas de bandas.Es algo similar a lo que hicieron el rap de gángsters de la década de 1980 en EE.UU. y los corridos del narco en México en aquellos años, pero ahora con un estilo urbano que está atrayendo a los más jóvenes.

La música "rural" de México

Getty Images Los Tigres del Norte le dieron un gran impulso a los corridos cuando su popularidad comenzó a decaer en la segunda mitad del siglo XX.

Los corridos con "flow"

Getty Images Natanael Cano, como los otros exponentes de los corridos tumbados, es un joven que empezó su carrera antes de alcanzar la mayoría de edad.

Getty Images Peso Pluma es actualmente el cantante que más éxitos acumula en el subgénero del corrido tumbado.

Getty Images En un género que casi es exclusivo de hombres como los corridos, Yaritzha ha sido una propuesta exitosa en la variante de los tumbados.

Los corridos son una parte importante de la historia musical de México.Su ritmo tiene su raíz en el siglo XIX, cuando la polca fue traída por alemanes y polacos que se establecieron en el norte de México. Se hizo muy popular en los bailes de salón de aquella región. Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), esa musicalidad fue complementada con letras que reseñaban las gestas de los héroes del conflicto armado."En un país con un alto porcentaje de analfabetismo en ese momento, las noticias circulaban más a través de estos trovadores que tocaban piezas musicales y lograban contarle a la gente qué ocurría en ciertas batallas, qué ocurría con ciertos caudillos, qué ocurría con ciertos personajes", explica Saucedo.El género fue perdiendo popularidad a lo largo del siglo XX, con el surgimiento de nuevos estilos como la, entre otros (a todos estos ritmos se les conoce ahora como "regional mexicano").Aunque los corridos seguían tocándose en las regiones norteñas de México, donde no había grandes desarrollos urbanos, no llegaban a Ciudad de México. Aquella música para muchos era "rural"."México es un país demasiado centralista. Entonces, si no ocurre en la capital, no ocurrió en el resto del país", señala Saucedo.Pero los corridos vieron un resurgimiento en la década de 1980 con figuras como, entre varios grandes exponentes.Y con el aumento de población mexicana en EE.UU., particularmente en los estados fronterizos como Texas o California, laganó más popularidad.Los corridos tumbados, sin embargo, han roto moldes musicales.El nacimiento de los corridos tumbados tiene a varios precursores, jóvenes de alrededor de 20 años del noreste de México que ya no visten de vaquero como los tradicionales cantantes de corridos, sino con el estilo rapero.Dan Sánchez, quien es considerado como uno de los primeros en componer este tipo de música, explica que tuvo en menteque eran parte de las influencias musicales con las que creció en el estado de Sonora.Además de escuchar a los Invasores de Nuevo León, Sergio Vega y Ariel Camacho, le gustaba el hip-hopdel rapero mexicano El Alemán o el estadounidense Dr. Dre.Compuso temas como "Soy el diablo" o "El chamaquito" que eran corridos, pero "tumbados". La palabra se refiere simplemente a que son urbanos."Es estilo calle, pero sin decir 'callejero', eso ya… [está pasado de moda]", explicó Sánchez en una entrevista con el productor Pepe Garza.Le compartió la idea a, otro joven de Hermosillo que es considerado como el cantante que abrió camino a este estilo cuando nadie lo conocía: "Es la gran punta del iceberg", dice Saucedo.Pero los corridos tumbados, particularmente con el uso de dos instrumentos de cuerda (la guitarra y el bajo quinto) con dos metales (la tuba y el trombón).Esto ha atraído a un público joven identificado con el regional mexicano, pero que también."Generalmente una generación no quiere parecerse a la otra, no quiere emular las de la generación pasada", considera Saucedo., otro joven cuya carrera iba en gran ascenso hasta su muerte a los 23 años, es considerado como el músico que generó el gran cambio en los corridos tradicionales en cuanto a sus sonidos instrumentales. "Él llega con esta propuesta de tres instrumentos [dos cuerdas y una tuba] y entonces esto cambia el cómo se hace regional mexicano", explica el crítico musical.Pero esquien actualmente se ha destacado como el principal exponente del momento en este estilo musical. De 23 años, ha logrado llevar ocho canciones al Top 50 Global de Spotify y nueve a la lista Billboard Global 200 en las últimas semanas.Los temas los canta a dueto con otros exponentes de los corridos tumbados, como, pero también ha hecho colaboraciones con artistas de otros géneros, como. Con esta última se presentó en Coachella, uno de los festivales más importantes de EE.UU.Por otra parte, la estrella mundial del reguetón y trap latino,, ha incursionado en el género al colaborar con Grupo Frontera en el tema "Un x100to", que se ha popularizado notablemente entre la audiencia.Este ascenso notable de los corridos tumbados pareciera recordar al rápido crecimiento que tuvo el reguetón y después el trap en los últimos años."Si pensamos que surgió en 2015 o 2016 y hasta 2020 empieza a tener los primeros chispazos, estamos hablando de un género relativamente joven. Este ascenso notable de los corridos tumbados pareciera recordar al rápido crecimiento que tuvo el reguetón y después el trap en los últimos años."Si pensamos que surgió en 2015 o 2016 y hasta 2020 empieza a tener los primeros chispazos, estamos hablando de un género relativamente joven. Pero aún no tenemos al más grande exponente del género, y eso que tenemos ya a Peso Pluma, que ya es alguien relevante", considera Saucedo.El crítico explica que el género urbano lleva 10 años en tendencia, pero puede experimentar lo que otros géneros del momento vivieron con el paso del tiempo."Como lo hizo en el pasado el rock and roll, el género disco, el new wave o la música electrónica, viene en una natural decadencia", señala.Aún hace falta tiempo para saber si los corridos tumbados se mantienen en lo alto o incluso si generan olas más importantes en la música en español.