El cuadro de Piet Mondrian que estuvo más de 75 años colgado al revés

La pintura estuvo colgada al revés casi ocho décadas sin que nadie se percatara.

Una obra de artista de pintura abstracta neerlandés Piet Mondrian ha estado colgada boca abajo en varias galerías durante 75 años.A pesar del reciente descubrimiento, la obra, titulada "Ciudad de Nueva York I", se seguirá mostrando al revés para evitar que se dañe.El cuadro, de 1941, se exhibió por primera vez en el Museo de Arte Moderno (MoMA, por su acrónimo en inglés) de Nueva York en 1945.Y ha estado colgado en la colección de arte del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, en Düsseldorf, desde 1980.La curadora Susanne Meyer-Büser notó el error de larga data cuando investigaba la nueva exposición del museo sobre el artista a principios de este año, pero advirtió que podría desintegrarse si se colgaba del lado correcto ahora."Ciudad de Nueva York I" es una versión en cinta adhesiva de la pintura "Ciudad de Nueva York" del mismo artista.

"Era muy obvio"

ullstein bild Dtl/Getty El artista Piet Mondrian trabajando en 1942

"El engrosamiento de la cuadrícula debe estar en la parte superior, como un cielo oscuro", dijo Meyer-Büser a The Guardian sobre la obra de arte de un enrejado de rayas rojas, azules y amarillas sin terminar y sin firmar."Una vez que se lo señalé a los otros curadores, nos dimos cuenta de que era muy obvio. Es muy probable que la imagen esté al revés", agregó cuando la BBC la contactó.La evidencia parece confirmar esta teoría, ya que la obra "Ciudad de Nueva York", que se exhibe en el Centro Pompidou de París, muestra un engrosamiento de líneas en la parte superior, en lugar de ser en la parte inferior.Además, una fotografía del estudio del influyente neerlandés, tomada días después de su muerte, muestra la misma imagen apoyada en un caballete al revés.La imagen fue publicada en la revista estadounidense de estilo de vida Town and Country en junio de 1944., que nació en la región de Utrecht (Países Bajos) en 1872, es considerado uno de los más grandes artistas del siglo XX y un.Como cofundador del grupo y movimiento artístico De Stijl, y en busca de la "belleza universal", desarrolló una forma no figurativa a la que denominó neoplasticismo.Tras mudarse a París en 1911 experimentó con el cubismo, pero su nombre es hoy en día sinónimo de modernismo.Su trabajo tuvo una gran influencia, no solo en el mundo del arte sino también en los campos del diseño, la arquitectura y la moda.Según la galería de Düsseldorf, su serie recientemente revisada de pinturas de la ciudad de Nueva York de 1941 y 1942, poco antes de su muerte a los 71 años, fue vista como "una revolución en el estricto concepto de Mondrian de la Gestalt" (forma).La galería describe "Ciudad de Nueva York I" como "un ritmo vivo y dinámico de rayas de colores -rojas, azules y amarillas- [que] tomó el lugar del lenguaje pictórico radicalmente reducido con la estructura geométrica y la reducción a los colores primarios así como también el blanco y el negro".