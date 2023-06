El controversial mensaje de Novak Djokovic sobre Kosovo que desató la polémica en Roland Garros

EPA

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró este miércoles que es "consciente de que la gente no estaría de acuerdo" con el mensaje político sobre Kosovo que escribió en la lente de una cámara del torneo de Roland Garros el pasado lunes, pero pese a ello es un tema que él "defiende".Djokovic, de 36 años, escribió "Kosovo es el corazón de Serbia. Paren la violencia" después de su victoria el lunes en la primera ronda del Grand Slam francés.La ministra de deportes de Francia dijo que las acciones del serbio "no eran apropiadas" y que no deberían volver a ocurrir."Un Grand Slam sin dramas, no creo que me pueda pasar", dijo Djokovic por su parte."Supongo que eso también me impulsa a mí".

Conflicto en Kosovo

La frase que escribió Djokovic se refiere a la tensión de los últimos días en Kosovo, territorio que declaró su independencia de Serbia en 2008. Belgrado nunca ha reconocido esa independencia.Ha habido violencia en los últimos días tras la instalación de alcaldes de etnia albanesa en el norte del país, con la policía y las tropas de la OTAN enfrentándose a los manifestantes serbios.En su conferencia de prensa posterior al partido Djokovic intentó dejar atrás la controversia.Cuando se le preguntó si había pensado en la reacción negativa a sus acciones, el ganador de 22 torneos del Grand Slam dijo: "Por supuesto que soy consciente de que mucha gente no estaría de acuerdo, pero es lo que es.. Así que eso es todo".La Federación Internacional de Tenis dijo que el mensaje de Djokovic no violó ninguna regla porque el reglamento de los Grand Slams no prohíbe las declaraciones políticas.La ministra de deportes francesa, Amelie Oudea-Castera, aseguró que debe haberOudea-Castera dijo que ella hace una distinción entre el mensaje del serbio y los mensajes de apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia, y agregó que no pone a Kosovo y Ucrania "al mismo nivel".Eso incluye apoyar a la jugadora ucraniana Marta Kostyuk, quien fue abucheada por la multitud después de que se negara a darle la mano a la bielorrusa Aryna Sabalenka el domingo.Bielorrusia es un aliado de Rusia y permitió que las tropas de Moscú usaran su territorio para lanzar la invasión de Ucrania el año pasado.Djokovic, cuyo padre nació en Kosovo, dijo a principios de semana que estaba "en contra de las guerras, la violencia y cualquier tipo de conflicto", pero que la situación en Kosovo es"Especialmente como hijo de un hombre nacido en Kosovo, siento la necesidad de brindar mi apoyo a nuestro pueblo y a toda Serbia", dijo el lunes.", el centro de las cosas más importantes para nuestro país. Hay muchas razones por las que escribí eso en la cámara"."Por supuesto que me duele mucho como serbio ver lo que está pasando en Kosovo y la forma en que nuestra gente ha sido prácticamente expulsada de las oficinas municipales, así que lo mínimo que podía hacer era esto".Las autoridades olímpicas de Kosovo han pedido al Comité Olímpico Internacional (COI) que abra, acusándolo de provocar tensión política."Kosovo es el corazón de Serbia" puede parecer una declaración extraña. Después de todo, Kosovo se independizó en 2008, y su ubicación geográfica en el suroeste significa que, incluso antes de eso, siempre estuvo en la periferia de Serbia.Pero. La Batalla de Kosovo de 1389 ha sido mitificada como el evento crucial en el nacimiento de la identidad serbia. Y muchos de los sitios más importantes de la Iglesia Ortodoxa Serbia se encuentran en el actual Kosovo.Serbia es uno de los muchos países que se niegan a reconocer la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Y los serbios con lazos familiares con Kosovo están especialmenteAl escribir su mensaje en la cancha, el ícono deportivo del país estaba mostrando su apoyo, pero de una manera que estaba destinada a levantar ampollas.Con su garabato con rotulador, Djokovic ilustró claramente la complejidad de la situación.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.